Транскрипция и перевод
- small [smɔːl]
- little ['lɪtl]
Оба слова можно перевести на русский язык как «маленький», «небольшой», «мелкий».
Значение
Слова small и little имеют схожие значения, но различаются оттенками. В зависимости от контекста верным будет использование одного или другого варианта.
Употребление
Слово small используется в следующих случаях:
- для обозначения величины, конкретного измеримого размера, в том числе одежды
It is a small house with one bedroom. Это маленький дом с одной спальней.
I want the same dress in small size. Я хочу такое же платье маленького размера.
- для обозначения количества
I have a small amount of water. У меня есть небольшое количество воды.
Слово little используется:
- для обозначения возраста
My little sister can't swim. Моя младшая сестра не умеет плавать.
- для обозначения недостаточности в сочетании с абстрактным, неизмеримым понятием
I have little time left and much to do. У меня мало времени и много дел.
Примеры
Small type is hard to read. Мелкий шрифт сложно читать (шрифт маленького размера).
A small orchestra was playing. Играл небольшой оркестр (оркестр небольшого состава).
The room was small but cosy. Комната была маленькая, но уютная (маленькая по размеру).
We wanted to do a lot in a small amount of time. Мы хотели многое сделать за небольшой промежуток времени.
He spends too little time with his family. Он слишком мало времени проводит со своей семьей.
I have little money left, so I don't think I can go shopping with you. У меня осталось мало денег, так что я не думаю, что смогу пойти с тобой по магазинам.
My little brother plays football better than me. Мой младший брат играет в футбол лучше меня.
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