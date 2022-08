Транскрипция и перевод

- small [smɔːl]

- little ['lɪtl]

Оба слова можно перевести на русский язык как «маленький», «небольшой», «мелкий».

Значение

Слова small и little имеют схожие значения, но различаются оттенками. В зависимости от контекста верным будет использование одного или другого варианта.

Употребление

Слово small используется в следующих случаях:

для обозначения величины, конкретного измеримого размера, в том числе одежды

It is a small house with one bedroom. Это маленький дом с одной спальней.

I want the same dress in small size. Я хочу такое же платье маленького размера.

для обозначения количества

I have a small amount of water. У меня есть небольшое количество воды.

Слово little используется:

для обозначения возраста

My little sister can't swim. Моя младшая сестра не умеет плавать.

для обозначения недостаточности в сочетании с абстрактным, неизмеримым понятием

I have little time left and much to do. У меня мало времени и много дел.

Примеры

Small type is hard to read. Мелкий шрифт сложно читать (шрифт маленького размера).

A small orchestra was playing. Играл небольшой оркестр (оркестр небольшого состава).

The room was small but cosy. Комната была маленькая, но уютная (маленькая по размеру).

We wanted to do a lot in a small amount of time. Мы хотели многое сделать за небольшой промежуток времени.

He spends too little time with his family. Он слишком мало времени проводит со своей семьей.

I have little money left, so I don't think I can go shopping with you. У меня осталось мало денег, так что я не думаю, что смогу пойти с тобой по магазинам.

My little brother plays football better than me. Мой младший брат играет в футбол лучше меня.