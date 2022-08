Транскрипция и перевод

- start [stɑːt]

- begin [bɪ'gɪn]

Глаголы переводятся на русский язык как «начинать», «начинаться».

Значение

Оба глагола обозначают начало чего-либо, но употребляются по-разному в зависимости от контекста. Основная разница в том, что глагол begin обычно обозначает начало продолжительного процесса или действия, а start — запуск, первый рывок, сдвиг с начальной точки.

Употребление

Глагол start используется:

в разговоре о технике, автомобилях, оборудовании

He tried to start the car. Он попытался завести машину.

He realized that the boat won't start. Он понял, что катер не заводится

Press this button to start making coffee. Нажмите эту кнопку, чтобы начать приготовление кофе.

для обозначения начала какого-либо процесса

Let's get started! Давайте начнем!

We have to start right now to get there before midnight. Нам следует отправиться в путь прямо сейчас, чтобы добраться до полуночи.

He decided to start his own business. Он решил начать свой собственный бизнес.

Глагол begin также используется для обозначения начала процесса или действия:

Classes begin in September. Занятия начинаются в сентябре.

Let's begin. Давайте приступим.

Are you ready to begin? Вы готовы начинать?

Слово begin более формально, оно используется в официальной и деловой речи. Глагол start больше характерен для разговорной речи.

Примеры

His van won't start. Его фургон не заводится.

Don't start a war. Не начинай войну.

He came up with an idea to start his own business. Ему пришла в голову идея открыть собственное дело.

They decided to start their journey in Paris. Они решили начать свое путешествие в Париже.

He always begins his speech with accusations. Он всегда начинает свою речь с обвинений.

Students will begin their studies next January. Студенты начнут учебу в январе следующего года.

Allow me to begin my speech with congratulations. Позвольте мне начать свою речь с поздравлений.