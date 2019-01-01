В чем разница
Частые ошибки студентов в произношении слов и выражений английского языка
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В чем разница между convince и persuade
В чем разница между английскими глаголами convince и persuade: значение и примеры употребления
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В чем разница между start и begin
В статье мы рассмотрим разницу между глаголами start и begin. Разберемся в тонкостях употребления, приведем примеры и выясним, можно ли заменить один глагол на другой
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В чем разница между small и little
В этой статье мы объясняем разницу между словами small и little, рассматриваем тонкости их употребления и приводим примеры использования в разном контексте
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В чем разница между shipping и delivery
Каждое из вышеперечисленных слов может быть переведено на русский, как доставка, перевозка
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В чем разница между above и over
В русском языке, когда речь идет о нахождении чего-то над чем-то, достаточно употребить наречие “над”. При переводе на английский ...
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В чем разница между work и job
Слово “работа”, как физический труд, или выполнение функции в русском языке ничем не отличается от “работы”, на которую надо ходит...
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В чем разница между tell и say
В русском языке нет разницы между словами “сказать”, “выразить мысль”, “высказаться по поводу чего-либо” - это по сути своей синон...
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В чем разница между here и there
Начинающие учить английский язык часто делают ошибки в употреблении наречий here и there. В этой статье мы покажем, как правильно их употреблять
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В чем разница между offer, suggest и propose
Получить предложение помощи, предложение делового сотрудничества или просто чашки чая - в русском языке всё вышеописанное делают используя глагол “предлагать”
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В чем разница между serial и series
Начинающие учить английский часто употребляют схожие слова неверно. Например, такие как serial и series. В этой статье мы разберем...
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В чем разница между please и you are welcome
В русском языке выражение “пожалуйста” может иметь несколько значений - в смысле просьбы, когда мы просим кого-то что-то сделать, ...
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В чем разница между sorry и excuse me
Оба выражения, как Sorry, так и и excuse me используются в английском языке для того, чтобы попросить прощения за что-либо. Тем н...
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В чем разница между yet, already, still и so far
Четыре наречия - yet, already, still и so far неотъемлемо сопровождают все сложные времена английского языка. Поэтому новички час...