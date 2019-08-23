Транскрипция и перевод

Shipping - |ˈʃɪpɪŋ|

Delivery - |dɪˈlɪvəri|

Каждое из вышеперечисленных слов может быть переведено на русский, как доставка, перевозка.

Значение слова

На самом деле доставка доставке - рознь. В английском языке принято разделять понятия “перевозка/доставка груза или товара” и “вручение товара покупателю в руки/транспортировка до конечной точки маршрута”.

Употребление

Если речь ведется об отгрузке со склада, глобальной процедуре или процессе транспортировки груза, следует употреблять слово shipping. Когда в контексте подразумевается доставка груза до конечной точки или вручение товара заказчику, доставка “до двери”, то правильнее будет применять термин delivery.

Примеры

This russian web store offers worldwide shipping to its customers, Этот российский интернет магазин предлагает своим заказчикам доставку по всему миру.

They promised me fast shipping next time. Они пообещали мне, что в следующий раз доставка будет быстрой.

Due to the stock issues, there was a big delay of the shipping. Из-за проблем на складе, доставка прошла с большой задержкой.

We can’t deliver you the goods on the weekend. На выходных мы не сможем доставить Вам товары.