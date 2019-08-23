Транскрипция и перевод

Shipping - |ˈʃɪpɪŋ|
Delivery - |dɪˈlɪvəri|

Каждое из вышеперечисленных слов может быть переведено на русский, как доставка, перевозка.

Значение слова 

На самом деле доставка доставке - рознь. В английском языке принято разделять понятия “перевозка/доставка груза или товара” и “вручение товара покупателю в руки/транспортировка до конечной точки маршрута”.

Употребление 

Если речь ведется об отгрузке со склада, глобальной процедуре или процессе транспортировки груза, следует употреблять слово shipping. Когда в контексте подразумевается доставка груза до конечной точки или вручение товара заказчику, доставка “до двери”, то правильнее будет применять термин delivery.

Примеры

  • This russian web store offers worldwide shipping to its customers, Этот российский интернет магазин предлагает своим заказчикам доставку по всему миру.
  • They promised me fast shipping next time. Они пообещали мне, что в следующий раз доставка будет быстрой.
  • Due to the stock issues, there was a big delay of the shipping. Из-за проблем на складе, доставка прошла с большой задержкой.
  • We can’t deliver you the goods on the weekend. На выходных мы не сможем доставить Вам товары.

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