Транскрипция и перевод

- Here - [hɪə] - тут или здесь
- There - [ðɛː] - переводится, как “там” или “туда”

 

Значение слова 

Here - обозначает место рядом с тем, кто говорит.
А there наоборот демонстрирует направление в сторону от говорящего.

 

Употребление 

Если надо обозначить местность расположенную в непосредственной близости от говорящего следует употреблять слово here. Когда речь ведется о чем-то удаленном, на что следует указать, применяется термин there.

 

Примеры

  • Here is a safe place to hide. Здесь хорошее место, чтобы спрятаться. 
  • I will wait You here. Я буду ждать тебя здесь.
  • It’s so bored here. Здесь так скучно.
  • They wait us there. Они ждут нас там.
  • I will never go there again. Я никогда больше туда не пойду.
  • Now we have nothing to do there. Теперь нам там нечего делать.

 

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