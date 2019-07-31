Транскрипция и перевод

- Here - [hɪə] - тут или здесь

- There - [ðɛː] - переводится, как “там” или “туда”

Значение слова

Here - обозначает место рядом с тем, кто говорит.

А there наоборот демонстрирует направление в сторону от говорящего.

Употребление

Если надо обозначить местность расположенную в непосредственной близости от говорящего следует употреблять слово here. Когда речь ведется о чем-то удаленном, на что следует указать, применяется термин there.

Примеры

Here is a safe place to hide. Здесь хорошее место, чтобы спрятаться.

I will wait You here. Я буду ждать тебя здесь.

It’s so bored here. Здесь так скучно.

They wait us there. Они ждут нас там.

I will never go there again. Я никогда больше туда не пойду.

Now we have nothing to do there. Теперь нам там нечего делать.