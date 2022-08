Транскрипция и перевод глагола convince

Convince [kənˈvɪns] - означает убедить кого-либо в чём-то, особенно, когда это трудно сделать, преодолеть какие-либо сомнения.

Употребление

Мы используем слово convince чаще всего, когда убеждаем человека в достоверности или правильности какого-либо факта. То есть делаем так, чтобы другой человек поверил во что-либо, изменил свое мнение и тоже начать считать это правдой.

Примеры

How can I convince you of his guilt? - Как мне убедить тебя, что это его вина?

Tom convinced me that Mary was innocent. - Том убедил меня, что Мария была невиновна.

She was convinced that he really loved her. - Она была убеждена, что он по-настоящему любил её.

Транскрипция и перевод глагола persuade

Persuade [pəˈsweɪd] - подразумевает не только убедить, но и заставить человека что-либо сделать или поверить, предоставив должное основание.

Употребление

Мы используем слово persuade, когда убеждаем кого-то сделать что-либо или поступить определённым образом. То есть уговариваем кого-то, побуждая к определённым действием.

Примеры

Tom persuaded her to go to the movies with him. - Том уговорил её сходить с ним в кино.

The doctor persuaded him to give up smoking. - Врач уговорил его бросить курить.

After some pleading and arguing we persuaded him to come. - После некоторых уговоров и споров мы убедили его придти.

Итак, в чём разница?

Мы используем convince, когда убеждаем человека в чём-нибудь и меняем его точку зрения.

Например: Она убедила всех поверить её словам.

Мы используем persuade, когда убеждаем человека сделать что-либо, то есть побуждаем к действиям.

Например: Она уговорила мужа купить ей платье.

Ещё похожий пример:

Я persuaded своего отца купить мне собаку, потому что это круто, и я буду с ней гулять. Отец купил мне её, но он isn’t convinced, что это очень хорошая идея, и что я буду с ней гулять.

Глагол convince обычно используется так: convince + someone + that

Примеры:

He convinced his mother that he was telling the truth. - Он убедил свою маму, что говорит правду.

He convinced his mother that he was telling the truth. - Он убедил свою маму, что говорит правду.

I listened to her argument, but I was not convinced that she understood the problem. - Я слушал её доводы, но я не был убеждён, что она понимает, в чём дело.

I couldn't convince myself that I was doing the right thing. - Я не мог убедить себя, что я делал то, что нужно.

Did you convince him that you need the job? - Ты убедил его, что тебе нужна эта работа?

I was convinced that she loved me and would marry me! - Я был убеждён, что она любит меня и выйдет за меня замуж!

Глагол persuade призывает к действию, после него идёт частичка to + infinitive.

Примеры:

I persuaded Tom to drive me to work this week.- Я убедил Тома возить меня на работу эту неделю.

Did you persuade her to buy the new car? - Ты убедил её купить эту новую машину?

My son persuaded me to buy him ice cream.- Мой сын убедил меня купить ему мороженое.

Sally persuaded me to take the job. - Салли убедила меня согласиться на эту работу.

I persuaded her to hire me for the job. - Я убедил его взять меня на эту работу.

До 1950-х годов глаголы convince и persuade имели разные значения и использовались по-разному, как указано выше.

В 1950-х годах в США они стали синонимами, эти слова имеют одинаковые значения и могут быть взаимозаменяемыми.

В современном Американском английском оба варианта фразы "Он убедил меня купить машину" являются правильными:

He persuaded me to buy the car.

He convinced me to buy the car.

В обоих случаях слова означают "to change beliefs" и "to make someone do something".

Примечание: в современном Американском английском оба глагола convince и persuade могут использоваться с инфинитивом.



Примеры:

I couldn't convince / persuade her to come.- Я не мог убедить её придти.

He convinced / persuaded me that I was wrong. - Он убедил меня, что я не прав.

It will not be easy to convince / persuade her. - Будет трудно её убедить.

her. - Будет трудно её убедить. My mother convinced / persuaded me to go back to work.- Моя мама убедила меня вернуться на работу.

Прилагательные от глаголов convince и persuade

- Convincing (убедительный), convinced (убеждённый).

Примеры:

to sound convincing – звучать убедительно

convincing evidence – убедительное доказательство

a convinced Republican – убеждённый республиканец

- Persuasive (убедительный, аргументативный), persuaded (которого убедили, уговорили, упросили, урезонили, склонили).

Примеры:

persuasive argument – убедительный (веский) аргумент

I'm persuaded of the need for those changes. - Меня убедили в необходимости этих изменений.

