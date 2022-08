Получить предложение помощи, предложение делового сотрудничества или просто чашки чая - в русском языке всё вышеописанное делают используя глагол “предлагать”.

Английский отличается тем, что для выражения предложения применяется три разных глагола - to offer, to suggest и to propose. В чем между ними разница и в каких контекстах уместно применение той или иной лексики - ниже в материале.

Конкретика

Если речь идет о том, чтобы предложить что-то конкретное, осязаемое, неважно что это - помощь, предмет или сервис, следует употреблять глагол to offer [ˈɒfər].

Например:

Let me offer you a cup of coffee. Позвольте мне предложить Вам чашку кофе.

They offered me an exceptional conditions. Они предложили мне исключительные условия.

I offer you to sign the contract right now. Я предлагаю вам подписать контракт прямо сейчас.

Рекомендация

Бывает так, что мы говорим по русски - “Я предлагаю тебе хорошенько подумать” - это как раз тот случай, когда следует упортеблять глагол to suggest [səgˈdʒest]. Иначе говоря suggest используется в контекстах, когда “предлагаю” можно заменить на слово “рекомендую”.

Например:

I suggest you to have a drink after work. Я предлагаю тебе выпить после работы.

They suggested me to spend a weekend at the seaboard. Они предложили мне провести выходные на побережье.

Планирование

Когда разговор идет о предложении плана, или о предложении последовать какой-то последовательности событий, следует применять глагол to propose [prəˈpoʊz].

Этот термин часто встречается в мире бизнес-переговоров.

Например:

I propose to all of you to follow the defined road-map. Я предлагаю всем вам последовать выработанной дорожной карте.

They proposed us a compromise. Они предложили нам пойти на компромисс.

Придерживаясь вышеперечисленных правил, легко определить, в каком контексте какой глагол следует употреблять.