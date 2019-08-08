Слово “работа”, как физический труд, или выполнение функции в русском языке ничем не отличается от “работы”, на которую надо ходить каждый день.

В отличие от русского, в английском для этого применяют два разных существительных.

Труд, выполнение задач и функциональных обязанностей

Work [wɜ:rk] - это слово следует применять, когда описывается выполнение какой-то конкретной задачи, трудовой функции, предполагающей определенный объем действий.

Факт получения вознаграждения за работу значения не имеет.

Например:

He always start his work at 9 am. Он всегда начинает работать в 9 утра.

He still has a lot of work to do. У него до сих пор очень много работы, которую надо сделать.

Профессия, офис, оплачиваемый функционал

В контексте разговора о какой-то оплачиваемой функции, месте куда необходимо прибыть для осуществления труда или профессии используется термин job [dʒɒb].

Например:

I love my job. Я люблю свою работу.

How long does it take you to get to your job? Как много времени занимает у тебя дорога до работы?

Руководствуйтесь правилами описанными выше и всегда говорите о работе правильно!