Слово “работа”, как физический труд, или выполнение функции в русском языке ничем не отличается от “работы”, на которую надо ходить каждый день.
В отличие от русского, в английском для этого применяют два разных существительных.
Труд, выполнение задач и функциональных обязанностей
Work [wɜ:rk] - это слово следует применять, когда описывается выполнение какой-то конкретной задачи, трудовой функции, предполагающей определенный объем действий.
Факт получения вознаграждения за работу значения не имеет.
Например:
- He always start his work at 9 am. Он всегда начинает работать в 9 утра.
- He still has a lot of work to do. У него до сих пор очень много работы, которую надо сделать.
Профессия, офис, оплачиваемый функционал
В контексте разговора о какой-то оплачиваемой функции, месте куда необходимо прибыть для осуществления труда или профессии используется термин job [dʒɒb].
Например:
- I love my job. Я люблю свою работу.
- How long does it take you to get to your job? Как много времени занимает у тебя дорога до работы?
Руководствуйтесь правилами описанными выше и всегда говорите о работе правильно!
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