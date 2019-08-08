Слово “работа”, как физический труд, или выполнение функции в русском языке ничем не отличается от “работы”, на которую надо ходить каждый день. 

В отличие от русского, в английском для этого применяют два разных существительных.

 

Труд, выполнение задач и функциональных обязанностей

Work [wɜ:rk] - это слово следует применять, когда описывается выполнение какой-то конкретной задачи, трудовой функции, предполагающей определенный объем действий. 

Факт получения вознаграждения за работу значения не имеет.

Например: 

  • He always start his work at 9 am. Он всегда начинает работать в 9 утра.
  • He still has a lot of work to do. У него до сих пор очень много работы, которую надо сделать.

 

Профессия, офис, оплачиваемый функционал

В контексте разговора о какой-то оплачиваемой функции, месте куда необходимо прибыть для осуществления труда или профессии используется термин job [dʒɒb].

Например:

  • I love my job. Я люблю свою работу.
  • How long does it take you to get to your job? Как много времени занимает у тебя дорога до работы?

Руководствуйтесь правилами описанными выше и всегда говорите о работе правильно!

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