Транскрипция и перевод
Tell - /tel/
Say - /seɪ/
Оба слова могут переводиться на русский как “говорить” или “сказать”.
Значение слова
В русском языке нет разницы между словами “сказать”, “выразить мысль”, “высказаться по поводу чего-либо” - это по сути своей синонимы.
В английском языке эта разница присутствует, а следовательно и термины следует применять различные.
Употребление
Tell используется, когда необходимо к кому-то образиться. Если в контексте может прозвучать ответ на вопрос “сказал/говорил кому?” - используется термин tell.
Если же говорится о простом выражении мысли в риторической форме, безадресно и безотносительно к получению ответа собеседника, применяется глагол say.
Примеры
- Every day mother told me that i have to do my homework. Мать каждый день говорила мне (говорила кому?), что я должен делать домашнее задание.
- Don’t forget to tell me how does it work. Не забудь сказать мне (сказать кому?), как это работает.
- He always says, that it’s not the right way. Он всегда говорит, что это не правильный путь.
- It’s interesting, what would he say on the meeting today. Интересно, что он скажет сегодня на собрании.
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