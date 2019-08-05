Транскрипция и перевод

Tell - /tel/

Say - /seɪ/

Оба слова могут переводиться на русский как “говорить” или “сказать”.

Значение слова

В русском языке нет разницы между словами “сказать”, “выразить мысль”, “высказаться по поводу чего-либо” - это по сути своей синонимы.

В английском языке эта разница присутствует, а следовательно и термины следует применять различные.

Употребление

Tell используется, когда необходимо к кому-то образиться. Если в контексте может прозвучать ответ на вопрос “сказал/говорил кому?” - используется термин tell.

Если же говорится о простом выражении мысли в риторической форме, безадресно и безотносительно к получению ответа собеседника, применяется глагол say.

Примеры

Every day mother told me that i have to do my homework. Мать каждый день говорила мне (говорила кому?), что я должен делать домашнее задание.

Don’t forget to tell me how does it work. Не забудь сказать мне (сказать кому?), как это работает.

He always says, that it’s not the right way. Он всегда говорит, что это не правильный путь.

It’s interesting, what would he say on the meeting today. Интересно, что он скажет сегодня на собрании.