Транскрипция и перевод

Tell - /tel/

Say - /seɪ/

Оба слова могут переводиться на русский как “говорить” или “сказать”.

Значение слова 

В русском языке нет разницы между словами “сказать”, “выразить мысль”, “высказаться по поводу чего-либо” - это по сути своей синонимы.
В английском языке эта разница присутствует, а следовательно и термины следует применять различные.

Употребление 

Tell используется, когда необходимо к кому-то образиться. Если в контексте может прозвучать ответ на вопрос “сказал/говорил кому?” - используется термин tell.

Если же говорится о простом выражении мысли в риторической форме, безадресно и безотносительно к получению ответа собеседника, применяется глагол say

Примеры

  • Every day mother told me that i have to do my homework. Мать каждый день говорила мне (говорила кому?), что я должен делать домашнее задание.
  • Don’t forget to tell me how does it work. Не забудь сказать мне (сказать кому?), как это работает.
  • He always says, that it’s not the right way. Он всегда говорит, что это не правильный путь.
  • It’s interesting, what would he say on the meeting today. Интересно, что он скажет сегодня на собрании. 

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