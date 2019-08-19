Транскрипция и перевод

above - /əˈbʌv/
over - /ˈəʊ.vər/

Каждое из слов может быть переведено, как выше, над или сверху.

Значение слова 

В русском языке, когда речь идет о нахождении чего-то над чем-то, достаточно употребить наречие “над”.
При переводе на английский язык в зависимости от контекста следует использовать различные термины.

Употребление

Термин above употребляется в двух основных случаях:

  1. Если в контексте речь идет о чем-то или ком-то расположенном в положении вертикально сверху, либо движущемся вертикально вверх. 
  2. Когда между предметом находящемся сверху и предметом находящемся снизу присутствует расстояние, то есть они не соприкасаются между собой.

В отношении over также существует два случая, когда его следует применять:

  1. В контекстах, когда предмет располагается сверху в горизонтальном положении, либо движется в этом положении вверх.
  2. В контекстах, когда речь ведется о предмете расположенном сверху, но соприкасающимся с объектом ниже.

Примеры

  • Now temperature outside is already above 30 degree. Сейчас температура снаружи уже выше 30 градусов.
  • After the launch at Baikonur rocket flew above the clouds. После запуска на Байконуре, ракета полетела над облаками.
  • The birds fly over the earth. Птицы летают над землей.
  • Garry puts his coat over the jacket. Гарри одел пальто сверху на пиджак. 

Репетиторы по английскому языку на Study.ru.
В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133

Оцените статью в один клик
Проголосовало 1 чел.

Комментарии (0)

Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!