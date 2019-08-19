Транскрипция и перевод
above - /əˈbʌv/
over - /ˈəʊ.vər/
Каждое из слов может быть переведено, как выше, над или сверху.
Значение слова
В русском языке, когда речь идет о нахождении чего-то над чем-то, достаточно употребить наречие “над”.
При переводе на английский язык в зависимости от контекста следует использовать различные термины.
Употребление
Термин above употребляется в двух основных случаях:
- Если в контексте речь идет о чем-то или ком-то расположенном в положении вертикально сверху, либо движущемся вертикально вверх.
- Когда между предметом находящемся сверху и предметом находящемся снизу присутствует расстояние, то есть они не соприкасаются между собой.
В отношении over также существует два случая, когда его следует применять:
- В контекстах, когда предмет располагается сверху в горизонтальном положении, либо движется в этом положении вверх.
- В контекстах, когда речь ведется о предмете расположенном сверху, но соприкасающимся с объектом ниже.
Примеры
- Now temperature outside is already above 30 degree. Сейчас температура снаружи уже выше 30 градусов.
- After the launch at Baikonur rocket flew above the clouds. После запуска на Байконуре, ракета полетела над облаками.
- The birds fly over the earth. Птицы летают над землей.
- Garry puts his coat over the jacket. Гарри одел пальто сверху на пиджак.
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