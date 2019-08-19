Транскрипция и перевод

above - /əˈbʌv/

over - /ˈəʊ.vər/

Каждое из слов может быть переведено, как выше, над или сверху.

Значение слова

В русском языке, когда речь идет о нахождении чего-то над чем-то, достаточно употребить наречие “над”.

При переводе на английский язык в зависимости от контекста следует использовать различные термины.

Употребление

Термин above употребляется в двух основных случаях:

Если в контексте речь идет о чем-то или ком-то расположенном в положении вертикально сверху, либо движущемся вертикально вверх. Когда между предметом находящемся сверху и предметом находящемся снизу присутствует расстояние, то есть они не соприкасаются между собой.

В отношении over также существует два случая, когда его следует применять:

В контекстах, когда предмет располагается сверху в горизонтальном положении, либо движется в этом положении вверх. В контекстах, когда речь ведется о предмете расположенном сверху, но соприкасающимся с объектом ниже.

Примеры

Now temperature outside is already above 30 degree. Сейчас температура снаружи уже выше 30 градусов.

After the launch at Baikonur rocket flew above the clouds. После запуска на Байконуре, ракета полетела над облаками.

The birds fly over the earth. Птицы летают над землей.

Garry puts his coat over the jacket. Гарри одел пальто сверху на пиджак.