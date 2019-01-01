ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Челябинске.
16000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Работа, обязанности по дому, а еще и день рождения подруги - посещать языковую школу совершенно некогда! Frog School знает как с этим бороться. Безлимитный абонемент позволит вам посещать занятия, не привязываясь к определенному графику. Приходите, когда вам удобно и занимайтесь неограниченное количество времени.
3990 ₽/курс
498 ₽/ак.час
На современном рынке бизнеса в нашей стране функционируют сотни различных компаний, которые стремятся удовлетворить различные потребности потребителей. Большая конкуренция вынуждает одни фирмы становится сильнее и лучше, а другие – закрываться. Если хочется, чтобы компания не только держалась на плаву, но и процветала, следует приложить массу усилий. Важно обращать внимание не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику.
14000 ₽/курс
350 ₽/ак.час
English Forward - это сеть курсов английского языка в Санкт-Петербурге, основаны в 2002 году. В основе курсов лежит методика Английский как родной. В школе English Forward обучают английскому языку детей от 6ти лет. Методика адаптирована под детское обучение и преподносится в игровой форме, что не даёт ребёнку заскучать и пропустить важный материал. Программа углублённей чем в школе, что позволяет быть на шаг впереди сверстников.
8000 ₽/курс
- ₽/ак.час
Филиал Language Link в Санкт-Петербурге был открыт в 1996 году. За двадцать лет работы Language Link занял достойное место среди образовательных учреждений города и на данный момент насчитывает 4 офиса - "Невский проспект", Приморский на ул. Савушкина, Пушкин и Петергоф.
14550 ₽/курс
647 ₽/ак.час
Наши курсы специализируются на обученим взрослых и детей. Группы до 6 человек позволяют заниматься с максимальным комфортом и эффективностью.
3900 ₽/курс
- ₽/ак.час
На карте города вы встретите множество школ изучения английского языка в Санкт-Петербурге. Возникает вопрос — как не запутаться в их многообразии? Конечно, лучшие школы английского языка обладают современными методиками, и на это обязательно стоит обратить внимание. Например, в A-Mega School используется уникальный Callan method. Надо сказать, что специалистов по методу Каллана, владеющих методикой изучения английского языка в 4-5 раз быстрее, не встретишь в других школах изучения английского языка в Спб.
5000 ₽/курс
300 ₽/ак.час
Языковой центр TOPS – это современный и динамично развивающийся центр, предлагающий эффективное, всестороннее и разнообразное обучение иностранным языкам в Санкт- Петербурге и за рубежом!
4800 ₽/курс
- ₽/ак.час
TERRA School проводит корпоративное обучение иностранным языкам: английскому, европейским и восточным языкам, а также русскому как иностранному. Мы предлагаем широкий выбор программ, которые позволяют достичь хороших результатов в короткие сроки.
6700 ₽/курс
490 ₽/ак.час
С 1997 года в ILA проходят обучение банки, производственные предприятия, IT и другие компании, работающие в сфере услуг. В Академию обращаются как российские организации, так и представительства иностранных компаний в Петербурге. Мы разрабатываем программы для любых сфер бизнеса, с учетом специфики деятельности и запросов клиента.
40600 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Добро пожаловать в Anespa Studio! Мы будем рады видеть вас и ваших детей в одной из наших студий. Позвоните и запишитесь на бесплатное тестирование – и мы подберем для вашего ребенка или для вас оптимальный курс, соответствующий вашему запросу. Наши филиалы расположены в разных районах города, рядом с вашим домом.
10800 ₽/курс
- ₽/ак.час
SkillSet - федеральная сеть школ Английского языка. За 10 лет своей работы мы обучили более 43000 человек. Наши студенты успешно сдают международные экзамены и поступают в университеты, устраиваются в зарубежные компании и путешествуют по всему миру!
8000 ₽/курс
338 ₽/ак.час
Скандинавская Школа была открыта 18.08.2000г. Проект получил первичное финансирование благодаря гранту действующего на тот момент Совета Министров Северных стран, в чьи функции входили, в частности, поддержка, развитие и распространение северных языков и культуры.
7300 ₽/курс
- ₽/ак.час
Языковой центр «Morris» предлагает разнообразные программы по изучению иностранных языков – групповые и индивидуальные занятия, интенсивные курсы и разговорные клубы. В основе обучения в нашем центре лежит коммуникативная методика, благодаря которой вы качественно и быстро освоите выбранный язык. На наших занятиях вы не только овладеете грамматикой и лексикой, но и научитесь эффективно использовать полученные знания и навыки для реального общения.
3500 ₽/курс
- ₽/ак.час
Мы обучаем английскому с 2008 года. Нас отличает высокое качество, продуктивность и заметные результаты уже с первого занятия. Наши методики соответствуют главным трендам в обучении и повышении квалификации сотрудников – геймификация, мультизадачность, проектный подход к обучению, самоподдерживающая система обучения.
10800 ₽/курс
975 ₽/ак.час
28 лет успешной работы гарантируют результат! Языковой центр LINGVORU Института Иностранных Языков был открыт в 1989 году и имеет многолетний опыт работы по программам обучения инстранным языкам взрослых, школьников, детей. Качество обучения проверено временем.
6999 ₽/курс
300 ₽/ак.час
Когда мы решили открыть центр "Family English", нам хотелось создать нечто большее, чем просто школу для обучения иностранным языкам. Мы хотели создать своего рода большую семью (именно отсюда у нас такое название), куда хотелось бы приходить, где тебе всегда рады, где о тебе переживают, знают и помнят.
16900 ₽/курс
355 ₽/ак.час
Языковой Центр “Language Profi School” – это ваш пропуск в мир иностранных языков. Вот уже пять лет мы обучаем всех желающих – и детей, и взрослых и даже корпоративных клиентов – и до сих пор радуем наших учеников лучшим качеством обучения и эффективными курсами.
7600 ₽/курс
950 ₽/ак.час
Наш образовательный центр «ЛИНГВИСТИКУМ» обучает иностранным языкам детей и взрослых с 2006 года. При обучении мы используем коммуникативную методику, которая позволяет развивать разговорную и письменную речь, грамматику, восприятие иностранной речи на слух.
5400 ₽/курс
540 ₽/ак.час
В наших классах Вы не найдете парт и учебников, не будет заучиваний слов и правил. Метод базируется на красивой и правильной речи наших чудесных преподавателей, на материалах, которые были разработаны специально для интенсивного развития речи английского языка.
16500 ₽/курс
185 ₽/ак.час
Центр иностранных языков TRAFALGAR проводит обучение для детей и взрослых по английскому языку
16800 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Центр иностранных языков «Альянс» предлагает индивидуальные и корпоративные курсы английского и других иностранных языков для всех возрастов и уровней языковой подготовки
14200 ₽/курс
950 ₽/ак.час
Glory School предлагает разнообразные языковые курсы, сочетающие в себе высокий уровень обучения и проверенную на практике эффективность. Мы располагаем не только огромным выбором учебных программ и современными эффективными методиками обучения, но и опытным, профессиональным преподавательским составом (в числе которых носители языка из Великобритании, CША и других стран).
7920 ₽/курс
990 ₽/ак.час
Разговорный клуб был основан в 2010 году. Наши слушатели – взрослые и дети, чье обучение проходит как в группах, так и индивидуально и организуется согласно Вашим целям, возрасту и индивидуальным особенностям
250 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Необходимость знания английского языка сегодня не будет отрицать никто. Тема становится особенно актуальной, когда речь идет об образовании детей.
Дополнительное образование в виде курсов английского языка для детей – разумный шаг родителя:
- ваш ребенок будет иметь выгодное преимущество при поступлении в ведущие вузы страны и зарубежья;
- повысит свои шансы при сдаче обязательного ЕГЭ по английскому языку, который по прогнозам введут уже в 2022 г.;
- увеличит кругозор и шансы на успех во многих сферах во взрослой жизни.
Как подобрать школу английского языка для детей
В какую школу английского языка в Санкт-Петербурге отдать ребенка, чтобы изучение не превратилось в рутинное и неинтересное занятие, чтобы он шел туда с удовольствием, а уходил с неохотой?
Предлагаемые на сайте курсы английского соответствуют всем необходимым требованиям обучения детей:
- тщательно разработанная программа, которая ориентирована на все аспекты языка (говорение, грамматика, аудирование, чтение);
- педагоги с высокой квалификацией и международными дипломами;
- свободный доступ на занятия для родителей, чтобы быть в курсе прогресса ребенка.
Выбирайте школу английского для детей, исходя из вышеперечисленных параметров, и, конечно, интересуйтесь мнением самого ребенка: комфортно ему в том или ином классе, или стоит что-то поменять.