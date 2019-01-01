На карте города вы встретите множество школ изучения английского языка в Санкт-Петербурге. Возникает вопрос — как не запутаться в их многообразии? Конечно, лучшие школы английского языка обладают современными методиками, и на это обязательно стоит обратить внимание. Например, в A-Mega School используется уникальный Callan method. Надо сказать, что специалистов по методу Каллана, владеющих методикой изучения английского языка в 4-5 раз быстрее, не встретишь в других школах изучения английского языка в Спб.