ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Челябинске.
16000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Работа, обязанности по дому, а еще и день рождения подруги - посещать языковую школу совершенно некогда! Frog School знает как с этим бороться. Безлимитный абонемент позволит вам посещать занятия, не привязываясь к определенному графику. Приходите, когда вам удобно и занимайтесь неограниченное количество времени.
3990 ₽/курс
498 ₽/ак.час
На современном рынке бизнеса в нашей стране функционируют сотни различных компаний, которые стремятся удовлетворить различные потребности потребителей. Большая конкуренция вынуждает одни фирмы становится сильнее и лучше, а другие – закрываться. Если хочется, чтобы компания не только держалась на плаву, но и процветала, следует приложить массу усилий. Важно обращать внимание не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику.
14000 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Центр изучения языков MasterClass берет свое начало в далеком 2001 году как компания, предлагающая корпоративные курсы английского языка различным организациям Санкт-Петербурга.
20000 ₽/курс
- ₽/ак.час
Самым лучшим способом узнать, насколько Вы преуспели в изучении английского или немецкого языка, является сдача международного экзамена. Именно сертификаты, полученные по результатам сдачи таких экзаменов, позволят Вам продвинуться по карьерной лестнице, поступить в зарубежный ВУЗ или даже получить вид на жительство в другой стране.
9600 ₽/курс
- ₽/ак.час
Филиал Language Link в Санкт-Петербурге был открыт в 1996 году. За двадцать лет работы Language Link занял достойное место среди образовательных учреждений города и на данный момент насчитывает 4 офиса - "Невский проспект", Приморский на ул. Савушкина, Пушкин и Петергоф.
14550 ₽/курс
647 ₽/ак.час
TERRA School проводит корпоративное обучение иностранным языкам: английскому, европейским и восточным языкам, а также русскому как иностранному. Мы предлагаем широкий выбор программ, которые позволяют достичь хороших результатов в короткие сроки.
6700 ₽/курс
490 ₽/ак.час
Выучить английский язык сегодня под силу каждому, стоит только захотеть. Но базовых знаний недостаточно для работы и повышения квалификации. Подтверждением необходимого уровня знаний английского языка являются международные сертификаты. Для их получения требуется успешно сдать комплексные международные экзамены по английскому языку.
4600 ₽/курс
- ₽/ак.час
С 1997 года в ILA проходят обучение банки, производственные предприятия, IT и другие компании, работающие в сфере услуг. В Академию обращаются как российские организации, так и представительства иностранных компаний в Петербурге. Мы разрабатываем программы для любых сфер бизнеса, с учетом специфики деятельности и запросов клиента.
40600 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Школа-клуб иностранных языков «ВИОЛА» - это уникальный коллектив единомышленников, и каждый из нас стремится эффективно обучить Вас и Ваших детей иностранным языкам с гарантией высокого и стойкого результата.
11200 ₽/курс
- ₽/ак.час
Мы обучаем английскому с 2008 года. Нас отличает высокое качество, продуктивность и заметные результаты уже с первого занятия. Наши методики соответствуют главным трендам в обучении и повышении квалификации сотрудников – геймификация, мультизадачность, проектный подход к обучению, самоподдерживающая система обучения.
10800 ₽/курс
975 ₽/ак.час
28 лет успешной работы гарантируют результат! Языковой центр LINGVORU Института Иностранных Языков был открыт в 1989 году и имеет многолетний опыт работы по программам обучения инстранным языкам взрослых, школьников, детей. Качество обучения проверено временем.
6999 ₽/курс
300 ₽/ак.час
Когда мы решили открыть центр "Family English", нам хотелось создать нечто большее, чем просто школу для обучения иностранным языкам. Мы хотели создать своего рода большую семью (именно отсюда у нас такое название), куда хотелось бы приходить, где тебе всегда рады, где о тебе переживают, знают и помнят.
16900 ₽/курс
355 ₽/ак.час
Языковой Центр “Language Profi School” – это ваш пропуск в мир иностранных языков. Вот уже пять лет мы обучаем всех желающих – и детей, и взрослых и даже корпоративных клиентов – и до сих пор радуем наших учеников лучшим качеством обучения и эффективными курсами.
7600 ₽/курс
950 ₽/ак.час
На всех занятиях мы делаем большой упор именно на разговорный аспект, поэтому после окончания обучения вы легко будете понимать иностранную речь и свободно общаться с носителями языка!
13600 ₽/курс
- ₽/ак.час
В наших классах Вы не найдете парт и учебников, не будет заучиваний слов и правил. Метод базируется на красивой и правильной речи наших чудесных преподавателей, на материалах, которые были разработаны специально для интенсивного развития речи английского языка.
16500 ₽/курс
185 ₽/ак.час
Приглашаем всех желающих сдать международные экзамены по английскому языку в Образовательный центр VERA.
15800 ₽/курс
- ₽/ак.час
Центр иностранных языков "Viva Lingua Group" уже более 10 лет занимается набором и обучением иностранным языкам, как подростков, так и взрослых.
14900 ₽/курс
- ₽/ак.час
Cool School подготовит вас к международным экзаменам по английскому языку (TOEFL, IELTS, FCE и т.д.). С нами вы без труда получите престижный сертификат, который признают во всем мире. Сделайте шаг на пути к получению блестящего образования и построению головокружительной карьеры.
15900 ₽/курс
- ₽/ак.час
Центр иностранных языков TRAFALGAR проводит обучение для детей и взрослых по английскому языку
16800 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Центр иностранных языков «Альянс» предлагает индивидуальные и корпоративные курсы английского и других иностранных языков для всех возрастов и уровней языковой подготовки
14200 ₽/курс
950 ₽/ак.час
Glory School предлагает разнообразные языковые курсы, сочетающие в себе высокий уровень обучения и проверенную на практике эффективность. Мы располагаем не только огромным выбором учебных программ и современными эффективными методиками обучения, но и опытным, профессиональным преподавательским составом (в числе которых носители языка из Великобритании, CША и других стран).
7920 ₽/курс
990 ₽/ак.час
Какой бы ни была ваша конечная цель: переезд в англоязычную страну с дальнейшим трудоустройством, поступление в вуз, преподавание – сдать международный экзамен по английскому языку будет необходимо.
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Успешная сдача международного экзамена по английскому языку станет закономерным результатом обучения.