ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Челябинске.
16000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Наша школа английского языка «BIS» работает с 2004 года. Основное правило школы — всегда высокое качество обучения и всегда доступные цены! Наш коллектив — это сплоченная команда единомышленников, которых объединяет желание много и с интересом работать на благо развития компании. Все члены коллектива работают в нашей школе в течение многих лет. Доброжелательность, ответственность и высокий профессионализм — это качества, которыми обладают все наши сотрудники.
10900 ₽/курс
- ₽/ак.час
Работа, обязанности по дому, а еще и день рождения подруги - посещать языковую школу совершенно некогда! Frog School знает как с этим бороться. Безлимитный абонемент позволит вам посещать занятия, не привязываясь к определенному графику. Приходите, когда вам удобно и занимайтесь неограниченное количество времени.
3990 ₽/курс
498 ₽/ак.час
На современном рынке бизнеса в нашей стране функционируют сотни различных компаний, которые стремятся удовлетворить различные потребности потребителей. Большая конкуренция вынуждает одни фирмы становится сильнее и лучше, а другие – закрываться. Если хочется, чтобы компания не только держалась на плаву, но и процветала, следует приложить массу усилий. Важно обращать внимание не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику.
14000 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Филиал Language Link в Санкт-Петербурге был открыт в 1996 году. За двадцать лет работы Language Link занял достойное место среди образовательных учреждений города и на данный момент насчитывает 4 офиса - "Невский проспект", Приморский на ул. Савушкина, Пушкин и Петергоф.
14550 ₽/курс
647 ₽/ак.час
К Вашим услугам — квалифицированные преподаватели, удобные помещения, оснащенные современной видео- и аудиотехникой, широкий выбор образовательных методик, различающихся по целям и срокам обучения, а также уровню начального владения языком. В образовательном центре Language Style мы предлагаем Вам изучать английский язык в наших филиалах в Санкт-Петербурге:
6300 ₽/курс
- ₽/ак.час
Помогаем заговорить на английском с 2015 года. За это время мы обучили более 5,5 тысяч учеников. Каждый месяц мы получаем отзывы, в которых ученики делятся историями пройденных собеседований в иностранные компании, удивительных путешествий и переезда за границу. В наших уроках вы не услышите сложных терминов – мы просто и легко объясняем даже самые сложные правила. Даже если вам трудно давался английский, с нами вы убедитесь, что можете выучить язык. Обучение проходит онлайн в удобное время. Ежемесячно в школе обучаются более 200 учеников. Присоединяйтесь и достигайте результата!
9900 ₽/курс
567 ₽/ак.час
Интенсивные курсы в Best Teach — это полноценные курсы английского языка, продолжительность которых уменьшается только за счет интенсивности и длительности занятий.
TERRA School проводит корпоративное обучение иностранным языкам: английскому, европейским и восточным языкам, а также русскому как иностранному. Мы предлагаем широкий выбор программ, которые позволяют достичь хороших результатов в короткие сроки.
6700 ₽/курс
490 ₽/ак.час
Разговорный английский в школе ALM — интенсивный курс для тех, кто хочет развить навыки свободного и уверенного общения, усвоить грамматические правила и научиться воспринимать английскую речь на слух в сжатые сроки. Программа курса рассчитана на 120 часов. Помимо основных учебных занятий все студенты этого курса получают возможность дополнительной разговорной практики на занятиях в субботнем разговорном клубе.
28500 ₽/курс
- ₽/ак.час
С 1997 года в ILA проходят обучение банки, производственные предприятия, IT и другие компании, работающие в сфере услуг. В Академию обращаются как российские организации, так и представительства иностранных компаний в Петербурге. Мы разрабатываем программы для любых сфер бизнеса, с учетом специфики деятельности и запросов клиента.
40600 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Занимаясь у нас, вы никогда не узнаете, что такое языковой барьер! Все языковые навыки (чтение, письмо, восприятие на слух и разговорная речь) вы будете приобретать одновременно. По окончании курса вы сможете приступить к занятиям с носителем языка: у вас будет достаточно знаний и умений.
12000 ₽/курс
- ₽/ак.час
Мы обучаем английскому с 2008 года. Нас отличает высокое качество, продуктивность и заметные результаты уже с первого занятия. Наши методики соответствуют главным трендам в обучении и повышении квалификации сотрудников – геймификация, мультизадачность, проектный подход к обучению, самоподдерживающая система обучения.
10800 ₽/курс
975 ₽/ак.час
28 лет успешной работы гарантируют результат! Языковой центр LINGVORU Института Иностранных Языков был открыт в 1989 году и имеет многолетний опыт работы по программам обучения инстранным языкам взрослых, школьников, детей. Качество обучения проверено временем.
6999 ₽/курс
300 ₽/ак.час
Когда мы решили открыть центр "Family English", нам хотелось создать нечто большее, чем просто школу для обучения иностранным языкам. Мы хотели создать своего рода большую семью (именно отсюда у нас такое название), куда хотелось бы приходить, где тебе всегда рады, где о тебе переживают, знают и помнят.
16900 ₽/курс
355 ₽/ак.час
Языковой Центр “Language Profi School” – это ваш пропуск в мир иностранных языков. Вот уже пять лет мы обучаем всех желающих – и детей, и взрослых и даже корпоративных клиентов – и до сих пор радуем наших учеников лучшим качеством обучения и эффективными курсами.
7600 ₽/курс
950 ₽/ак.час
Если вы учите английский язык много лет, то так и не стали на нем говорить – не ищите виноватых. Пассивные знания, которые вы, начиная со школьной скамьи, складывали в свою голову, имеют мало общего с реальным английским, который используют в своей речи носители языка.
Мы специализируемся только на преподавании английского языка и делаем это профессионально! Не дадим вам скучать на уроках и гарантируем качественные знания на всю жизнь благодаря проработанным методикам проведения каждого занятия.
8890 ₽/курс
- ₽/ак.час
В наших классах Вы не найдете парт и учебников, не будет заучиваний слов и правил. Метод базируется на красивой и правильной речи наших чудесных преподавателей, на материалах, которые были разработаны специально для интенсивного развития речи английского языка.
16500 ₽/курс
185 ₽/ак.час
Центр иностранных языков TRAFALGAR проводит обучение для детей и взрослых по английскому языку
16800 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Центр иностранных языков «Альянс» предлагает индивидуальные и корпоративные курсы английского и других иностранных языков для всех возрастов и уровней языковой подготовки
14200 ₽/курс
950 ₽/ак.час
Glory School предлагает разнообразные языковые курсы, сочетающие в себе высокий уровень обучения и проверенную на практике эффективность. Мы располагаем не только огромным выбором учебных программ и современными эффективными методиками обучения, но и опытным, профессиональным преподавательским составом (в числе которых носители языка из Великобритании, CША и других стран).
7920 ₽/курс
990 ₽/ак.час
Кому подойдет интенсивный курс английского языка? Тем, кто хочет выучить новый языка завтра? Нет. Такого не бывает.
Подобные курсы разработаны специально для тех, кто:
- хочет добавить себе нагрузки перед сдачей международного экзамена;
- часто бывает по работе за границей и имеет постоянную потребность обновлять знания и пополнять словарный запас;
- работает в международной организации и готовится к встрече с делегацией.
Этот список далеко не полный и причин для выбора именно интенсива может быть гораздо больше. Единственное, что важно понимать – данный курс ориентирован на наличие хотя бы минимального уровня владения языком и ускорение усвоения программы, а не на ее полное изучение за день-два.
Как подобрать интенсивные курсы
Чтобы не ошибиться с выбором быстрых курсов, всегда обращайте внимание на следующие детали:
- программа и методики обучения;
- компетентность преподавателей;
- отзывы клиентов;
- пробное занятие, чтобы понять подходит вам подобный формат занятий.
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