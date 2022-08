These are the good old days we shall be longing for a few years from now. Доброе старое время — это то, о чем еще не раз вспомнишь в будущем.

Youth lives on hope; old age on memory. Молодость живет надеждой, старость — воспоминаниями.

Forty is the old age of youth, fifty is the youth of old age. Сорок лет — старость молодости, пятьдесят — молодость старости.

It is natural to die as to be born. Умереть так же естественно, как и родиться.

A day to come is longer than a year that's past. Предстоящий день всегда длиннее года прошедшего.

The best time to worry is tomorrow. Лучшее время для переживаний — это завтра.

The human heart is of no age. Чувства не имеют возраста.

If you want to honour a man, honour him while he is alive. Чти человека при его жизни, а не после.

Old age begins when a man dislikes improvement. Старость приходит, когда перестает нравится все новое.

Loss of interest, not years, is old age. Старость — это не ушедшие годы, а исчезнувшие интересы.