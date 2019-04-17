Чуть-чуть больше, чем азы

В диктовках, которые писала Динка, были всегда два главных недостатка:

у тех слов, которые почему-либо казались ей значительнее других,

она ставила даже в середине фразы заглавные буквы

и, кроме того, очень любила восклицательные знаки.

В. Осеева «Динка»

В английском языке маловато букв

Один из моих знакомых малышей расстраивался, когда ему приходилось читать слова с диграфами («двойными» буквами sh, zh, ch, ph, gh и th) или с открытым слогом. Он испытывал настоящее сочувствие к букве, которую заставляют читаться не так, как ей, по его мнению, положено. Он видел диграф, морщился и ворчал: «Опять «s» не так читается! Ну что это такое!».

Такое сострадание к английскому алфавиту, конечно, редкость, а вот сложности, связанные с тем, что одна и та же буква может читаться по-разному, практически неизбежно возникают при обучении любого ребенка. В этих сложностях не последнее место занимает сопротивление ребенка нарушающейся логике.

Очень многие дети нет-нет, да и выскажут недоумение: «Взяли бы и писали «ш», как все нормальные люди!» В том, что буква может читаться по-разному, он видит «что-то не то». Он положил столько трудов на то, чтобы научиться читать, и вот, оказывается, еще не все, в ясную картину вмешивается какой-то не входивший в его планы хаос.

Для того чтобы избежать этих интеллектуальных страданий ребенка, я изначально подготавливаю его к тому, что большинство букв английского алфавита могут читаться по-разному. До определенного времени я просто ограничиваюсь оговорками о том, что каждая буква может обозначать очень многое, и то, что мы сейчас изучаем, только начало. Ребенок привыкает к этой мысли, и, когда он справляется с минимумом, в нем просыпается любопытство: как же может эта буква читаться по-другому?

Однако этих напоминаний и обещаний может оказаться недостаточно. Дети иногда не принимают условность там, где ее легко принимают взрослые. Детское «ну что это такое» часто не риторично, а действительно требует хоть какого-то объяснения.

По моим наблюдениям, вполне достаточно объяснить ребенку: так случилось, что в английском алфавите букв маловато, а звуков многовато. Для того чтобы буквам справляться со всеми этими звуками, они придумали обозначать некоторые звуки не в одиночку, а вдвоем.

Это объяснение обычно снимает дальнейшие недоумения, и у детей даже не возникает вопросов по поводу дублирующих способов обозначения одного и того же звука (например, нескольких способов обозначения звука [ f ]).

«Двойные» согласные

В английском языке довольно сложная система правил чтения согласных, и ребенку на первом этапе, конечно, совершенно не обязательно знать их в полном объеме. Я обычно останавливаюсь на правилах чтения диграфов с буквой "h" и сочетании "ng".

Чтение сочетания "ng" может вызвать только фонетические сложности: дети могут произносить два звука вместо одного. Даже если у них хорошо получается английский носовой звук, графический облик слова мешает им произносить именно его, и они читают то, что видят.

Диграфы с буквой "h" тоже читаются детьми как два разных знака («элепхант», «бротхер», «тхиз»…), но эти сложности возникают из-за того, что ребенок пытается прочитать диграф не как единый знак, а как две знакомые ему буквы. Очень важно поэтому, когда вы с ребенком начинаете читать «двойные» буквы, сформировать у него представление о том, что это единые знаки, отличные от тех, которые он уже знает.

При обучении чтению диграфов с буквой "h" можно придерживаться следующей последовательности действий.

Для начала покажите ребенку диграфы "sh", "ch" и "th", скажите, что это особенные знаки английского языка, дополнительные, «двойные» буквы, и скажите, как они читаются.

Попросите ребенка определить, что общего у этих трех знаков, и, после того, как ребенок укажет на общую для всех диграфов букву "h", скажите ему, что, если после согласной стоит эта буква, значит, эти две буквы читаются, как одна.

Далее при изучении этих знаков следуйте той же логике, что и при изучении букв. Для того чтобы свести путаницу в чтении этих двойных знаков к минимуму не забудьте «запоминалки». Например, знак "sh" обозначает [ ш ], потому что буква "s" похожа на змею и шипит.

Для того чтобы диграф воспринимался ребенком именно как единый знак, а не как две раздельные буквы, на первых порах на письме подчеркивайте их особым знаком и просите то же делать ребенка. Это помогает «не забывать» про диграфы и блокирует «элепхантов» и «бротхеров».

Вместо пластиковой азбуки на этапе изучения диграфов можно использовать «кассу букв и слогов». Кроме букв на отдельных карточках напишите или напечатайте диграфы, чтобы ребенок не составлял двойные знаки из букв, а использовал готовые. Это поможет ему привыкнуть к тому, что «двойной» знак – это единство.

Постепенно подключайте оставшиеся диграфы.

Когда мы подходим к знаку "zh", я всегда прошу ребенка сравнить его со знаком "sh" и спрашиваю его, не догадывается ли он, что может обозначать этот знак. Очень часто путем наводящих вопросов удается добиться от ребенка правильного ответа.

Возможен и другой путь: можно спросить у ребенка, как бы он обозначил звук [ ж ]. Дети часто «догадываются», и бывают, конечно, от этого в восторге.

Чрезвычайный детский ажиотаж обычно вызывает диграф "gh". То, что целых две буквы не обозначают никакого звука, не может не удивить ребенка, а то, что вызывает удивление, хорошо запоминается.