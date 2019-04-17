Еще чуть-чуть больше, чем азы

– Почему вы опоздали?

– Мама телефон.

– Ну и что? Я тоже разговаривала с мамой по телефону, но я же не опоздала.

– Ты мама – Россия, я мама – Китай!

Из разговора преподавателя со студенткой-иностранкой

А нужна ли малышу грамматика?

Как говорит моя коллега, «от детей ничего нельзя скрывать». Этот лозунг, конечно, немного коварный, так как подразумевает разумное чувство меры. Однако я с ним полностью согласна в том смысле, что во время обучения ничто не должно оставаться для ребенка абсолютно условным. Другими словами, если что-то вызывает вопрос или недоумение, этому «что-то» должно быть дано хотя бы какое-то объяснение – ровно такое, какое устроит ребенка, пусть оно и будет примитивное или не совсем корректное с точки зрения науки.

Вот и я стараюсь не скрывать от детей, что это за непонятное "a" перед английскими словами и "am" или "is" в предложениях.

Если ребенок именно изучает, а не усваивает язык в языковой среде, лучше, чтобы ему все было понятно. Многие учителя и родители, полагая, что «язык усвоится сам, как родной», не считают нужным объяснять детям на ранних этапах обучения, что такое артикль, зачем нужен глагол-связка: мол, если ребенок будет просто «употреблять грамматику», то объяснения ему не нужны.

Однако в условиях отсутствия языковой среды, когда язык именно выучивается, это чаще приводит к тому, что ребенок, достигнув абитуриентского возраста, так и не знает, зачем нужны эти «из» и «э», никогда не пытается употреблять их и игнорирует при чтении и переводе.

Самые первые грамматические тонкости, с которыми сталкивается ребенок, это неопределенный артикль, окончание множественного числа и глагол-связка. Это тот грамматический минимум, без которого сложно обойтись при обучении чтению предложений.

Для того чтобы дети не игнорировали грамматические правила, чтобы грамматика не была для них абстракцией, я обычно рассказываю истории о том, как говорят иностранцы, не владеющие языком в совершенстве, имитирую коверканную русскую речь иностранца.

Ребенка, по его детской природе, очень веселит коверканная речь, и одновременно с этим он отлично себе представляет, что для англичан он и есть иностранец, изучающий их родной язык: если он ошибется, то вот именно так смешно он и будет выглядеть. Если ребенок веселый и не зажатый, я обычно поддразниваю его. Например, когда он ошибается при конструировании предложения, я перевожу то, что он сказал, на русский язык, повторяя ошибку: «У меня есть три рыжие собака». Это поддерживает осторожность ребенка при выборе грамматической формы и, одновременно с этим, делает понятным, какую ошибку он сделал.

Артикль и окончание множественного числа

Неопределенный артикль – вещь не совсем понятная не только для иностранца, но и для носителя языка. По признаниям англичан и американцев, это слово находит себе место в предложении по большей части интуитивно. Однако есть, конечно, и очевидные и прозрачные случаи употребления артикля, понимание которых вполне доступно и ребенку.

Для начинающего изучать английский язык малыша вполне достаточно будет понимать, что артикль указывает на существительное единственного числа.

Проблема заключается в том, что малыш не знает ни что такое «существительное», ни что такое «единственное число», да и что такое «указывает» для него не всегда совершенно понятно. Поэтому приходится искать какое-то емкое и вразумительное оправдание для существования этого маленького словечка, балансируя между «правдой» грамматики и желанием не утомить и не перезагрузить ребенка.

Мини-экскурс в грамматику в результате получается лукавым. Как бы сказали педагоги, любящие ругать учебники для начальной школы, – «правило имеет слабую объяснительную силу», то есть охватывает лишь часть случаев. Поначалу меня смущала эта лукавость, однако затем я убедилась, что это совершенно не мешает ребенку в дальнейшем. В конце концов, все наши знания лукавы.

Итак, как только встает вопрос об артикле, я говорю о том, что это специальное английское слово, которое очень сложно перевести на русский язык. Оно говорится перед тем словом, перед которым можно было бы сказать «один» («одна», «одно»).

Например, на русском языке можно сказать: «У меня есть кот». А можно сказать: «У меня есть один кот». На русском языке слово «один» говорить необязательно. Англичане тоже чаще всего не говорят «один», зато они говорят "a": "I have a cat".

Дальнейшие объяснения обычно проходят с помощью диалога.

– Как ты думаешь, если у меня три собаки, мне нужно употреблять "a"?

Если предыдущее объяснение прошло успешно, вы получите отрицательный ответ, а также ответ на вопрос «Почему?» (собак несколько, а не одна, а слово "a" говорится только вместо «один»). Если ответ неверный или отсутствует, следует все начать сначала. Обычно этот вопрос затруднений не вызывает. – Как ты думаешь, если скажу слово "one" ("one cat"), мне нужно говорить слово "a"?

То же самое: если вы получили отрицательный ответ и услышали ответ на вопрос «Почему?» (артикль употребляется вместо слова «один»), можно идти дальше; если происходит заминка, следует подвести ребенка к правильному ответу. – Как ты думаешь, можно ли сказать "I have a book"? Это элементарный контрольный промежуточный вопрос на понимание.

На этом вопросе я обычно заканчиваю занятие или перехожу к чему-то другому. Объем информации уже достаточен. На следующем занятии после повторения я продолжаю задавать вопросы. – По-русски мы говорим: «одна собака», но «две собаки». Мы не можем сказать «две собака». Мы меняем конец слова. Как ты думаешь, в английских словах что-то меняется в конце?

Ответ совершенно не важен. Главное – поставить перед ребенком вопрос.

– Да, в английском языке тоже меняется конец слова. Когда англичане говорят о чем-то, чего больше одного, они добавляют к слову (окончание/хвостик) "s".

Напишите "1 . . . – 2 . . . s" и спросите ребенка:

– Мы говорим «одна кошка – две кошки», а как говорят англичане?

Обычно этот вопрос не вызывает трудностей, если же трудности возникли, впишите слово "cat" после цифры 1. Если и после этого ребенок мнется, напишите то же самое после цифры 2 и попросите ребенка прочитать. Вообще, эту информацию дети с легкостью воспринимают и на слух, еще до того, как они научились читать.

Приведите вместе с ребенком как можно больше примеров с известными ему словами и числами. Главное, чтобы примеры приводились обязательно парами «один – больше одного», чтобы ребенок смог почувствовать принцип. Если ребенок пишущий, можно записать несколько примеров. Кажется, что вопросы 4 и 5 разумно поменять местами. Может быть, логично сначала рассказать об окончании множественного числа, а уже затем экспериментировать со счетом? По-моему, это стратегически нецелесообразно. Четвертый вопрос делает для ребенка очевидной необходимость окончания множественного числа (нельзя сказать «две собака»). Пятый вопрос не дает ребенку возможности почувствовать эту необходимость. На этом я заканчиваю объяснения. Если все прошло успешно, ребенок получил необходимую информацию. Осталось, правда, объяснить, что артикль не нужно употреблять перед глаголами и что артикль говорится не между прилагательным и существительным, а перед прилагательным. Но эти тонкости я оставляю до первой ошибки. Чаще всего детям и в голову не приходит говорить артикль перед глаголом, а если такая ошибка все-таки допускается, как правило, достаточно вопроса: «Зачем здесь артикль? Артикль – вместо «один». Ты что, говоришь «один ходить, два ходить, восемь ходить»? С ошибкой, касающейся употребления артикля между прилагательным и существительным, помогает справиться простой комментарий и несколько упражнений. – По-русски мы говорим «кошка – кошки». Как ты думаешь, как говорят англичане?

Это вопрос, что называется, на смекалку. Ребенок уже мог упустить из внимания существование артикля. Очень часто ребенок "уверенно говорит: «cat – cats». Очень важно дать ему возможность додуматься до того ответа, который вы хотите услышать, самому. Я обычно говорю: «По-моему, чего-то не хватает…» Я стараюсь использовать максимум подсказок и только в самом крайнем случае говорить ответ сама. Если ребенок нашел ответ сам, или если вы уверены, что ему понятен ответ, можно продолжать. – Как ты думаешь, может ли перед словом быть «a» и одновременно в конце слова быть «s»? Это тоже промежуточный контрольный вопрос. Он сможет продиагностировать, хорошо ли вы с ребенком понимаете друг друга. Даже если вы услышали отрицательный ответ, не будет лишним его прокомментировать: «Конечно, не может. Сказать «a cats» – это то же самое, что сказать «одна кошки»). Глагол-связка Традиционно с глаголом-связкой ребенок сталкивается уже на первых занятиях. Без фраз типа «My name is Nikita», «It is a dog» или «How are you?» невозможно долго обходиться. И если стандартные «My name is …» и «How are you?» могут какое-то время существовать как цельные иероглифы и потерпеть до будущих объяснений, то конструированные предложения требуют знания о глаголе-связке. С тем, что такое глагол-связка, я знакомлю детей, как только мы переходим к чтению минимальных предложений. Кстати, с термином «артикль» я знакомлю почти всех дошкольников, с термином же «глагол-связка» я знакомлю только учеников старше начального звена. По опыту я знаю, что объяснение «"is" – это «есть» совершенно не устраивает малышей. Пятикласснику или студенту на первых порах такого объяснения может оказаться достаточным, а для дошкольника или младшего школьника – это пустой звук. Когда наступает необходимость объяснить ребенку, что такое «is», я даю ему какое-то время заметить это слово в предложениях. Ребенок повторяет за мной несложные предложения, читает их, слушает песенки. Важно, чтобы «is» употреблялось после разных слов: «It is a dog»; «My cat is black». Это нужно для того, чтобы глагол не слился с предыдущим словом (например, в школах он часто «примазывается» к «it», и дети полагают, что «it is» – это одно слово). Идеально, если ребенок сам спросит, что это за слово. Но можно этого и не ждать, а задать ему этот вопрос. Вариантов ответа, как правило, не бывает, но ребенок задумывается и готов к новой информации. Перебрав несколько вариантов объяснений, я остановилась приблизительно на следующем диалоге. – Скажи мне, что ты был веселый.

– Я был веселый.

– Сколько слов ты сказал?

– Три.

– Какое из этих трех слов показывает, что ты был веселый, а не сейчас веселый?

– Был.

– Скажи мне, что ты будешь веселый.

– Я буду веселый.

– Сколько слов ты сказал?

– Три.

– Какое из этих трех слов показывает, что ты будешь веселый, а не сейчас веселый?

– Буду.

– Скажи мне, что ты веселый.

– Я веселый.

– Какое из этих двух слов показывает, что ты именно сейчас веселый?

– Никакое.

– А англичане в этом случае говорят три слова. У них есть специальное слово, которое показывает, что кто-то именно сейчас веселый. Это слово переводится на русский язык словом «есть». Англичане говорят: «Я есть веселый». Мы говорим: «Собака большая». Англичане говорят «Собака есть большая». Если пропустить это слово, англичанину не будет понятно, ты был веселый, сейчас веселый или будешь веселый. Если в предложении больше нет никаких действий, то этот глагол обязательно нужно употреблять. Как правило, еще несколько занятий я стараюсь, чтобы глагол-связка употреблялся только в этой форме. Через несколько занятий, после упражнений, текстов и игр можно объяснить различия между «am», «is» и «are». Важно жестко контролировать ребенка, когда он конструирует предложения, так как дети, не имеющие возможности общаться на языке, пропускают и глагол-связку, и артикль. Еще важнее не исправлять ошибку, а не допускать ее. Например, если вы просите ребенка сказать на английском «Это веселая кошка», спросите его, сколько слов он собирается сказать. – Сколько слов ты собираешься сказать?

– Три.

– Маловато. Чего-то не хватает.

– А! Артикль! Четыре.

– Все равно маловато. Еще чего-то не хватает… Конечно, если ваш ребенок будет только «выучивать» язык, понимать его законы логически, через объяснения, он будет в определенном смысле проигрывать тем детям, которые в какой-то степени усвоили язык в языковой среде или ее имитации. Зато когда у ребенка появится возможность общаться на языке, его прогресс будет стремительнее, а знание языка стабильнее. Кроме того, вы снабдите его азами лингвистических знаний, что ему очень пригодится, если он захочет профессионально заниматься языком. Да и в большинстве школ делается акцент на лингвистических, а не интуитивных знаниях: ребенку придется выполнять упражнения, писать контрольные, решать тесты, сдавать экзамены. Еще один плюс такого цикла самостоятельных занятий в том, что после него ребенок готов к обучению по любому пособию и по любой программе. Поэтому, что бы ни говорили сторонники «естественного» изучения языка, ваши занятия ни в коем случае не пропадут даром.