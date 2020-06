Очень часто от родителей можно услышать следующую фразу – я не знаю английский язык и ничем не могу помочь своему ребенку. Это не совсем верно. Как преподаватель, занимающийся детскими группами, могу сказать, что очень большой помощи я жду именно от родителей, и это абсолютно не зависит от возраста ребенка или от сложности программы – для достижения результата учитель и родитель должны работать в тандеме.

Это легко можно увидеть на примере детей дошкольного возраста.

Дети 3х – 5и лет не умеют еще ни писать ни читать, но они любят играть и очень восприимчивы ко всему новому, интересному. Используйте это. Играя с ребенком, спрашивайте его как будет по-английски то или иное слово, например - кот, собака, мышка, птичка, какого они цвета, большие или маленькие, сколько у них глаз, лап и хвостов. Намеренно делайте ошибки сами и пусть ребенок вас поправляет, например, скажите что у собаки 3 глаза и 6 лап. Дети никогда не будут молчать и если они понимают, о чем идет речь – они обязательно вас поправят. Еще очень любят картинки. Опять же – выберите 6 картинок различных животных и разрежьте их на 3 – 4 части, пусть ребенок попробует склеить их. Таким образом вы развиваете не только моторику ребенка ( им все еще трудно правильно и ровно склеивать разрезанные части картинки в этом возрасте ), но также развиваете его логику ( куда и какой кусочек картинки приклеить ), а также делаете это занимательно и интересно для ребенка. Попросите его раскрасить склеенные картинки, но пусть он доступным ему английским языком попросит вас дать ему карандаш того или иного цвета а потом попросите рассказать про эту картинку, кто, что на ней и какого цвета.

Завтрак или полдник тоже можно сделать приятным и полезным занятием. Введите обычай спрашивать у ребенка что он хочет – чай, молоко, сок, печенье, яблоко, банан, какого цвета он хочет тарелку или чашку, и т.д. Пусть он попросит у вас это, используя простую конструкцию – Can I have.., please..

Дети любят песенки и стихи, без проблем разучивают их наизусть и как правило не стесняются их воспроизводить. Слушайте дома больше песен, ставьте детям мультфильмы на английском языке, слушайте сказки в аудио формате если не владеете достаточным знанием языка, чтобы читать их им самим.

Очень часто в этом возрасте дети умеют и любят считать ( обычно до 10 или 12 ), также они знают английский алфавит, часто в виде песенки, по порядку, но они не всегда могут сопоставить устное слово с письменным знаком. Очень хорошим и интересным упражнением для ребенка в этом возрасте будет называть ему буквы или цифры в разнобой и просить его показывать на них. Если у вас есть магнитный алфавит или просто карточки с английскими буквами – называйте ребенку слова по буквам и пусть он составляет слова. Например слово CAT, скажите ему C – A – T и когда он сложит эти 3 буквы в слово – прочитайте ему его и попросите выбрать картинку с котом.

Все это конечно не заменит непосредственного общения ребенка с учителем в формате урока, но очень поможет поддержать интерес ребенка к обучению и закрепит пройденый на занятии материал.