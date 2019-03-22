Хотят ли дети научиться иностранному языку?

Жил да был

Крокодил.

Он по улицам ходил,

Папиросы курил,

По-турецки говорил, -

Крокодил, Крокодил Крокодилович.

К.И.Чуковский, «Крокодил»

Может быть, это странно, но я до сих пор помню, как и когда я написала первое английское слово. Я помню, где это было, в какой комнате, что было в этот день до этого и что потом, кому я его показала, и что мне сказали в ответ. Мне было восемь лет, это было слово «a ball», и, хотя я и списывала его с учебника, оно было таким очевидным, мне было настолько ясно, почему оно так пишется и что обозначает само слово и каждая буква, что было полное ощущение того, что я сама пишу по-английски.

На этом детском ощущении чуда и чего-то странного, казавшегося недосягаемым, я и строю обучение чтению малышей. Подарками часто бывают в буквальном смысле взвизги восторга. Если занятия проходят у меня дома, где моим маленьким ученикам позволено громкое выражение навалившихся на них чувств, в кабинет иногда заглядывают узнать, все ли в порядке и жив ли еще ребенок, только что истошно кричавший. Честное слово, так бывает.

Умение самостоятельно написать слово на иностранном языке у детей неизменно вызывает восторг и удивление. Я могу сравнить это с восторгом от умения плавать или просто вытворять в воде разные штуки, когда ребенок ежеминутно кричит взрослому: «Смотри!». Не меньшее удивление, даже какое-то недоверие, вызывает и умение прочитать иностранные слова. Поверьте, только ради того, чтобы понаблюдать такие сцены, стоит набраться терпения и обучить малыша этой науке самостоятельно.

Дети разных возрастов страстно относятся к иностранному языку. Думаю, всем хорошо известны детские попытки создать «шифрованный», «свой» язык». Например, в нашем городе популярен такой его вариант: «куякухокудикулакукбакубукушке», или: «якухокудикулакукбакубукушкеку». Многие дети в совершенстве им владеют, изъясняются быстро и понимают друг друга без помех. Сидят в маршрутке, болтают о своем на этом языке, и никто из взрослых не может ничего понять.

Не менее известны попытки создать несуществующий доселе язык. Авторы мультфильма «Котенок по имени Гав» создали целую серию о том, как котенок и щенок придумывают свой тайный несуществующий язык, который они к тому же сами не понимают.

Многие дети просто делают вид, что разговаривают друг с другом на иностранном языке, пытаясь имитировать его фонетику и мелодику, и получают от этого огромное удовольствие.

Почти все дети очень довольны, когда начинают изучать иностранный язык. Они чувствуют в этом неповторимую магию и очарование. Ребенок уже по своей детской природе тянется к иностранному языку, можно смело начинать занятия.

Планы идеальные и планы реальные

Довольно часто приходится слышать, как родители малышей рассуждают о том, как хорошо было бы, чтобы их ребенок с раннего детства овладел иностранным языком, и лучше даже не одним. Первым в ряду желаемых иностранных языков, как правило, стоит английский. «Нужно говорить по-английски с ребенком с детства!» «Мы найдем ему друзей, говорящих по-английски, он будет с ними играть, и английский будет ему, как родной!» «Мы наймем репетитора, и ребенок будет с двух лет общаться с ним на английском!» Это действительно блестящие решения: языковая среда или ее имитация – самый надежный путь к языку, и повезло тем детям, родители которых среди ежедневной суеты сумели хотя бы в какой-то степени воплотить свои планы относительно иностранного языка в жизнь. Не то чтобы из этих детей обязательно вырастали полиглоты или билингвы, просто для них владение иностранным языком на определенном уровне - это такая же очевидность, как умение читать и писать. Недостаток этих планов об «английском языке с двух лет» только в том, что, к сожалению, они очень часто остаются нереализованными или реализованными не совсем так, как виделось родителям.

В определенный момент многие родители приходят к мысли о том, что неплохо было бы просто немного позаниматься с ребенком английским: чтобы подготовить его к школе, где высокие требования к языку, или, наоборот, чтобы компенсировать то, что недодает школа. Родители на каком-то уровне владеют языком и могут многое дать ребенку, но не знают, как подступиться к этим занятиям, с чего начать и к чему идти. Речь уже не идет о свободном владении языком, родители просто хотят познакомить ребенка с азами.

Этот цикл статей – не о возможных идеальных путях обучения детей иностранному языку. Он адресован тем родителям, которые хотели бы сами позаниматься с ребенком иностранным языком, чтобы научить его азам, преследуя скромные, но реальные цели. Глазами многих родителей научить ребенка азам языка означает научить его чтению на языке. В этом цикле статей я постараюсь рассказать, какому алгоритму действий я обычно следую при обучении чтению на английском языке малышей шести – девяти лет и, соответственно, какие советы я обычно даю родителям, которые хотят самостоятельно научить малышей немного читать на английском.

С чего я советую не начинать

Мне кажется правильным сначала сказать о том, с чего лучше не начинать и с чего почему-то очень часто начинают обучение чтению, а то и обучение языку вообще.

Во многих «неязыковых» школах, в которых английский в начальной школе является факультативом или дополнительным предметом, детей в первый год учат в первую очередь английскому алфавиту, а попутно и некоторому количеству слов и нескольким фразам. Дети проходят весь алфавит букву за буквой в течение года, заполняют прописи, выполняют различные упражнения, не начиная при этом читать и писать. Чтение и письмо мыслится какой-то дальней целью.

По моим наблюдениям, очень часто весь этот год как бы проходит сквозь пальцы: буквы путаются, дети забывают название буквы практически сразу же после того, как ее «прошли», не знают, как эта буква читается, и не могут читать знакомые слова. Иначе говоря, этот год, посвященный изучению алфавита, приносит минимум реальных плодов, и дети все никак не могут приступить к самостоятельному чтению и письму. Для детей английский язык превращается, в лучшем случае, в абстракцию.

Большинство детей из тех классов, учитель которых идет по этому пути, охладевает к языку. Они прочно хранят в памяти несколько слов и могут с уверенностью сказать, что та или иная буква из английского алфавита, могут аккуратно написать буквы, но вот «какая из них какая» они в точности сказать не могут.

По этому же пути идут многие родители. Занятия с ребенком языком часто строятся на обучении каллиграфически писать буквы английского алфавита. Это немало. Но часто после этого этапа родители пытаются пожинать плоды: показывать на букву и спрашивать, как она называется, а также начинать обучение чтению.

А вот здесь многих ожидает загвоздка. Часто оказывается, что ребенок не удерживает в памяти названия букв, «пары» для «больших» и «маленьких» букв, и уж тем более не представляет, как читаются буквы. К этому времени ребенок уже оказывается порядком измучен всеми этими непонятно зачем существующими значками. Не понимает, к чему все это, если на английском он читать не может, и новый этап обучения чтению начать сложно именно из-за того, что ваш ученик как-то скептически к этому относится. Магия иностранного языка разрушена. Чаще, правда, родители останавливаются на середине алфавита. Как-то само получается, что или занятия прекращаются, или родители находят другой «ход».

Этот путь может быть и очень эффективным, если вы знаете все тонкости и препятствия, но я обычно рассказываю о нем как о таком пути, с которого как раз лучше не начинать – хотя бы из-за того, что он долгий и может утомить ребенка ожиданием очевидных результатов.

Интерес ребенка – вещь хрупкая и непостоянная, мне кажется, им лучше не рисковать. Куда как лучше, когда ребенок не пишет букву за буквой в долгом ожидании того момента, когда же он сможет читать, а время от времени приходит в умиление от того, что он сумел. Для них это так важно – что-нибудь суметь.