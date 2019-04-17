Перед тем, как приступать к чтению и письму

Ваша задача путем наводящих вопросов подвести ребенка к тому, что для того, чтобы говорить, нужно выдыхать. После этого вспомните с ним те случаи, когда трудно говорить из-за того, что трудно дышать: кашель, бег, мороз…

Конечно, все эти вопросы, их количество и последовательность очень приблизительны. Логика вашего разговора может быть совсем иной. Я обратила внимание на принципиальные, с моей точки зрения, моменты. Может показаться, что этот этап очень затянутый, но, во-первых, все это происходит быстрее, чем кажется, а во-вторых, лучше сделать основательный «замес», не оставляя ничего непонятного. Кроме того, это занятие обычно очень увлекает ребенка и расковывает его.

2. Ребенок умеет осмысленно и легко различать гласные и согласные звуки любого языка.

Даже если ребенок к этому моменту умеет читать и писать на родном языке, проверьте, понимает ли он, в чем разница между гласными и согласными звуками.

Некоторые дети пребывают в счастливой уверенности, что гласные звуки «тянутся», а согласные – «не тянутся». Объяснить, почему, например, звук [с] – согласный, хотя его можно «тянуть», ребенок, естественно, затрудняется и, как правило, в глубине души недоумевает, почему [с] – не гласный. Другие дети просто постепенно выучивают, какие звуки – гласные, а какие – согласные. Они чувствуют разницу между звуками, но критерий различения этих звуков – туманный и не сформулированный.

Конечно, для того, чтобы объяснить, в чем разница между гласными и согласными, вам нужно иметь более или менее четкое представление о гласных и согласных звуках. При образовании гласного звука воздух выходит через рот, не встречая на своем пути никаких препятствий, например, в виде сомкнутых губ или дотрагивающегося до неба языка. При образовании согласного воздух, напротив, встречает это препятствие.

Проверьте, действительно ли ребенок понимает, чем различаются гласные и согласные. Я обычно произношу не существующие в русском языке звуки и прошу определить, какие это звуки.

3. Ребенок понимает, что в английском языке есть такие звуки, которые похожи на русские, и те, которые совсем не похожи на русские; он умеет отличить похожие на русские звуки от тех, которых в русском языке нет.

Произносите английские слова и попросите ребенка определить, какие звуки в этих словах есть в русском языке и каких нет.

4. Ребенок умеет артикулировать специфичные для английского языка звуки. Другими словами, у ребенка получается более или менее внятно произносить английские звуки.

Именно для того, чтобы у ребенка все получилось, и нужны все теоретические знания. Можно, конечно, обойтись и без такой основательной теоретической подготовки: ребенок будет просто имитировать то, что произносите вы. Однако при таком подходе можно наткнуться на массу неприятных препятствий.

Во-первых, если вы не разговариваете с ребенком на иностранном языке, сымитировать звуки для него будет не так просто, как это может показаться.

Во-вторых, если какой-то из звуков «не получится», вам все равно придется делать теоретический экскурс, при этом логика занятий будет сбита.

В-третьих, в дальнейшем от ребенка трудно будет требовать «правильного» произношения, равно как и корректировать его.

Научите ребенка произносить английские звуки

Произнесите звук, расскажите, «чем нужно шевельнуть», попросите ребенка произносить звук. Обычно я начинаю со звука [t] и заканчиваю звуком [ŋ]. Как только у ребенка получится более или менее внятно произнести звук, обязательно скажите: «Теперь ты умеешь произносить этот звук. Теперь его нужно всегда произносить так и стараться произносить еще лучше». Это позволяет ребенку почувствовать, что он движется вперед, и проясняет ему его цели.

Я очень много хвалю детей на этом этапе. Психологический нюанс часто состоит в том, что ребенок стесняется и думает, что он выглядит смешно и занимается ерундой. Очень важно рассеять эти опасения.

Ребенок должен чувствовать себя абсолютно раскованно, понимать серьезность происходящего, иначе его артикуляция будет невнятной, он не будет экспериментировать, и результат ваших занятий фонетикой будет менее радостным, чем вам бы хотелось. Я обычно рассказываю детям, какие мучения меня постигли, когда я училась выговаривать английские звуки. Детей это вдохновляет.

Ребенку важно понять, что он в принципе способен научиться выговаривать новые звуки. То, что у ребенка не получаются какие-то звуки, его обычно не смущает, главное, чтобы получился хотя бы один, желательно, первый. Умение произносить один или несколько звуков дети часто воспринимают как способность научиться разговаривать на английском языке. Убедите вашего ребенка в том, что он справляется с новыми звуками блестяще.

У малышей-дошкольников и первоклассников может возникнуть проблема с произнесением межзубных звуков. Если у ребенка еще не произошла смена передних зубов, не форсируйте четкое произнесение этих звуков, отложите до того момента, когда у ребенка сменятся передние зубы и он к ним привыкнет.

5. Ребенок умеет повторять за вами английские звуки, слоги и слова. Другими словами, ребенок умеет распознавать на слух английские звуки и их сочетания и воспроизводить их.

6. Наконец, ребенок знает, что английские звуки нужно произносить «по-английски», «правильно». Понимает, почему его исправляют, если он подменил звук на русский или невнятно произнес звук.

Слова

Параллельно с изучением английских звуков можно начать изучать английские слова.

Какие слова изучать?

Большинство первых слов обычно составляют имена существительные. Слова должны быть интересны ребенку. Как правило, я начинаю с названий животных и игрушек. Вы знаете своего ребенка как никто другой, подумайте, что ему будет интересно и близко.

В идеале на этом этапе нужно изучать слова, которые легко иллюстрировать: показывать игрушки, картинки, изображать позой или жестами то, что они обозначают, имитировать звуки, которые с ними связаны. Во-первых, это даст возможность изучать слова, не переводя их. Ребенок будет воспринимать слово непосредственно, а не опосредованно, через русский язык. Во-вторых, игрушки, картинки и условные жесты смогут потом, уже на этапе чтения, служить подсказками. В-третьих, с игрушками и картинками можно придумать массу игр и упражнений. Наконец, как вы понимаете, это просто близко миру ребенка.

На этом же этапе я знакомлю детей с артиклем и с множественным числом существительных.

Кроме существительных на этом этапе мои ученики изучают счет до десяти, названия основных цветов, прилагательные “big” и “little”, местоимение “I”, глагол “to like” и имена “Tim” и “Tom”. Обратите внимание, что при изучении счета дети обычно механически запоминают порядок слов (как песенку), но постоянно путаются, что обозначают сами слова. Не останавливайтесь на этом механическом запоминании.

Слова должны быть короткими, их произношение должно быть по силам ребенку.

Наконец, самое важное: первые слова (по крайней мере, их большинство) должны иметь прозрачное, понятное написание, так как именно они будут теми самыми опорными словами, при помощи которых ребенок будет учиться читать. Для моих учеников это обычно такие слова, как “a cat”, “a dog”, “a frog”, “a robot”, “a boy”… По этим причинам при изучении названий цветов я уделяю особое внимание словам “red”, “pink”, и “green”, а при изучении счета – словам “five”, “six”, “seven”, “nine” и “ten”.

В какой последовательности изучать слова?

Существительные можно изучать в любой последовательности. Единственным условием является то, умеет ли ребенок к этому моменту выговаривать все звуки, которые входят в состав этого слова.

Прилагательные я обычно подключаю постепенно, не все сразу, обычно парами: “big – little”, “red – blue”, “black – white”… Если изучать сразу все названия опорных цветов, дети довольно быстро запоминают сами слова, но потом долго и с большим трудом учатся в них разбираться. Прилагательные мы изучаем параллельно с существительными, обучаясь составлять словосочетания.

Числительные от одного до десяти, как мне кажется, лучше изучить все сразу, в правильной последовательности, чтобы ребенок, как я уже говорила, знал названия числительных как песенку или стишок. Умение произносить названия числительных в правильной последовательности еще долго не будет означать знание каждого числительного, однако оно будет служить подсказкой ребенку. При необходимости он сможет, произнося названия числительных и одновременно считая на пальцах, найти нужное слово или определить значение названного вами слова.

Местоимение “I” и глагол “to like” мы обычно изучаем одновременно, в предложении типа “I like …”. (“I like black cats”.)

Очень важно, чтобы слова не путались и легко вспоминались. Главная цель на этом этапе – изучить не максимум слов, а их минимум, необходимый для подготовки к чтению. Все изученные до чтения слова должны быть очевидными для ребенка. Сложность здесь состоит в том, что ребенку быстро надоедают одни и те же слова, ему требуется новизна, поэтому я стараюсь «экономить» новые слова и обеспечиваю новизну не при помощи новых слов, а при помощи разнообразия упражнений и игр.

Как не утомить?

На вашем пути могут возникать проблемы с усидчивостью и с быстрой интеллектуальной утомляемостью ребенка. И ту, и другую проблему вполне возможно решить безболезненно.

1. Делайте занятия короткими. Лучше прерваться, отвлечься и, если ребенок готов продолжать, провести еще одно маленькое занятие. Время, которое ваш ребенок может заниматься, легко определить по состоянию ребенка. Понаблюдайте за ним и не заставляйте его заниматься намного дольше, чем он может. Однако усидчивость и волю к обучению обязательно нужно развивать: позанимайтесь чуть дольше того момента, когда ребенок устал.

2. У родителей по сравнению с репетиторами и учителями есть бесценная возможность обучать ребенка не только на специальных занятиях, но и «между делом». Поэкзаменуйте ребенка или поиграйте с ним, когда вы находитесь в транспорте, гуляете, готовите ужин… Конечно, если внимание ребенка не поглощено чем-то другим.

Результативность «занятий», проведенных в такой форме, очень высока. Я живу рядом с парком, и, когда нам с ребенком удается провести занятие, гуляя по аллее с собаками, бегая и ежесекундно отвлекаясь, мы многое успеваем повторить и освежить. Иногда у ребенка на улице получается в первый раз то, что не могло получиться в кабинете, так как он ведет себя более непосредственно.

3. Заканчивайте занятие только на успешной ноте. Часто родителям кажется, что чем больше «закреплять» то, что у ребенка получилось, тем лучше у него это будет получаться, однако далеко не всегда это так. Не поддавайтесь искушению добиться от ребенка идеального выполнения того, что вы от него требуете. Если что-то получилось, временно поставьте на этом точку. Лучше вернуться к этому позднее.

4. Играйте с ребенком и стремитесь к разнообразию упражнений.

5. Фиксируйте удачи и достижения ребенка, например, запишите при помощи компьютера или магнитофона, как он умеет считать по-английски, регулярно подсчитывайте вместе с ним, сколько слов он знает, вместе отмечайте в специальном блокноте, сколько минут было каждое занятие. Дети обожают подобные подсчеты и очень радуются, когда сами себя обгоняют в этой игре.

Не забывайте, что ребенку трудно. Попробуйте изучать новый для вас иностранный язык, например, китайский, и вы сможете поставить себя на место ребенка.