Недавно беседовала со своей подругой. Она была на родительском собрании в школе, где выступали учителя английского языка (2 класс, две подгруппы). Одна говорила: «Спасибо, родители! У вас такие замечательные дети! Так приятно работать!..» Речь другой не была столь оптимистична: « А я вынуждена констатировать, что дети не хотят учиться».

Меня как учителя эта последняя фраза просто возмутила. Если во втором классе они уже не хотят, что будет дальше? Казалось бы, чего проще влюбить детей в английский в начальной школе: пой, играй, рисуй, танцуй и никаких домашних заданий! Однако сваливать всю вину на учителя тоже несправедливо. В разговоре со своей подругой я выяснила, что у всех детей первой группы дома есть кассеты к школьному курсу, и они регулярно вместе с родителями слушают новые слова и поют песенки.

ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ — вот то решающее звено, которое определило успех детей первой группы. Родители, мы главный авторитет наших детей, и мы можем создать прочную мотивацию к изучению языка!

Я хотела бы предложить идеи, основой которых является практическая значимость языка. То есть я учу язык потому, что знаю, где он мне пригодится. В какой ситуации процесс обучения пойдет успешнее: если ваш начальник скажет: «Подтяни свой английский - и поедешь на стажировку в США» или «Подтяни свой английский. Для престижа фирмы все должны знать язык»? Думаю, первая. Вот и я попыталась найти способы сделать наглядной практическую значимость языка для детей.

Давно пора признать, что английский язык прочно обосновался в нашей жизни, и не замечать этого уже просто невозможно.

Окиньте взглядом обстановку вашей квартиры. Сколько английских слов вам удалось найти? Думаю немало: stop, play, pause, enter, start, CD, DVD и т.д. Вот вам и повод начать знакомить малыша с английским языком.

Окиньте взглядом обстановку вашей квартиры. Сколько английских слов вам удалось найти? Думаю немало: stop, play, pause, enter, start, CD, DVD и т.д. Вот вам и повод начать знакомить малыша с английским языком. Ребенок путает латинский алфавит с родным, не видит разницы между b и d — пишите SMSки латиницей.

Конечно, это не английский язык, но алфавит он точно освоит.

Конечно, это не английский язык, но алфавит он точно освоит. Ребенок любит компьютерные игры?

Прекрасно! Это еще один стимул (и способ) учить язык. Переводите вместе с ним слова с экрана. Слушайте речь героев на английском в сопровождении субтитров.

Прекрасно! Это еще один стимул (и способ) учить язык. Переводите вместе с ним слова с экрана. Слушайте речь героев на английском в сопровождении субтитров. Есть мнение, что высокая успеваемость детей в начальной школе (по сравнению с показателями средней школы) связана с тем, что родители помогают детям делать домашние задания, объясняют материал, недопонятый ребенком на уроке.

Но дело здесь, на мой взгляд, не только в родительской компетенции, но и в родительской заинтересованности успехами ребенка. Проявляйте интерес к изучению языка, даже если ни слова не понимаете по-английски. Скажите, что вам нравиться звучание английской речи, попросите ребенка читать вам вслух. Многие родители с удовольствием учат язык вместе с детьми с первого класса.

Но дело здесь, на мой взгляд, не только в родительской компетенции, но и в родительской заинтересованности успехами ребенка. Проявляйте интерес к изучению языка, даже если ни слова не понимаете по-английски. Скажите, что вам нравиться звучание английской речи, попросите ребенка читать вам вслух. Многие родители с удовольствием учат язык вместе с детьми с первого класса. В подростковом возрасте родительский авторитет сдает свои позиции.

На первый план выходит общение со сверстниками, различные увлечения. Спросите, о чем любимая (английская) песня вашего ребенка, найдите вместе ее слова, перевод. Покажите, как английский язык может обогатить сферу интересов подростка: футбольные термины, интервью звезд на Youtube, инструкция по вязанию оригинальной шапочки из иностранного журнала и т.д. – все, что приносит удовольствие, прочно откладывается в нашей памяти. А жажду общения утолит переписка со сверстниками из других стран на английском языке.

На первый план выходит общение со сверстниками, различные увлечения. Спросите, о чем любимая (английская) песня вашего ребенка, найдите вместе ее слова, перевод. Покажите, как английский язык может обогатить сферу интересов подростка: футбольные термины, интервью звезд на Youtube, инструкция по вязанию оригинальной шапочки из иностранного журнала и т.д. – все, что приносит удовольствие, прочно откладывается в нашей памяти. А жажду общения утолит переписка со сверстниками из других стран на английском языке. У многих детей возникает огромное желание изучать английский после того, как они побывали заграницей.

И необязательно это должна быть Англия или Штаты. Даже перекинувшись парой слов со служащим турецкого отеля, ребенок ощутит значимость языка, радость, что его английский понимают, и с новыми силами возьмется за учебу.

И необязательно это должна быть Англия или Штаты. Даже перекинувшись парой слов со служащим турецкого отеля, ребенок ощутит значимость языка, радость, что его английский понимают, и с новыми силами возьмется за учебу. Многие родители хотят, чтобы ребенок учил язык для своей будущей карьеры, но для школьника такая долгосрочная цель, как стать дипломатом, неактуальна. Ставьте ребенку краткосрочные цели, например, учи для предстоящей поездки на отдых, для прочтения любимой книги в оригинале и т.д.

Создавайте положительную мотивацию:

«Вот выучишь пересказ — учительница тебя похвалит», а не «Вот не выучишь пересказ — будет стыдно перед классом».

«Вот выучишь пересказ — учительница тебя похвалит», а не «Вот не выучишь пересказ — будет стыдно перед классом». Хвалите за успехи, не акцентируйте внимания на неудачах.

Если ребенок очень раним, и плохие оценки вообще отбивают у него желание учиться, расскажите ему, как вы сами учились в школе, как вы преодолевали трудности.

Если ребенок очень раним, и плохие оценки вообще отбивают у него желание учиться, расскажите ему, как вы сами учились в школе, как вы преодолевали трудности. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми:

«Катя Иванова так хорошо говорит по-английски, а ты …» Это не стимулирует ребенка, а может только привести к тому, что он возненавидит эту Катю и решит, что вы его, такого неумеху, вообще не любите, т.к. он не оправдал ваших надежд.

И в заключение хочу сказать, что многие, начиная изучать язык, думают о том, как много нужно учить, как трудно произносить… А вот моя семилетняя дочь недавно выдала: «Мама, а я не боюсь трудностей. Трудно бывает только вначале, а начало быстро проходит!» Так что не бойтесь трудностей!