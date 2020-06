Идиома: Between the Devil and the deep blue sea - в очень сложной, опасной ситуации.

История возникновения: В начале XVII века у моряков “дьяволом” назвалась доска, прикрепленная к борту судна и служившая опорой для орудий. Иногда моряки вынуждены были выходить на нее, чтобы залатать бреши в корпусе судна. Даже когда море было спокойно, все равно существовала значительная опасность упасть в воду и утонуть. Поэтому нахождение между “дьяволом” и открытым морем было довольно рискованным мероприятием.

Интересно: Изначально море, упоминаемое в идиоме, было просто глубоким. Синим оно стало после одноименной песни, записанной Каблом Каллоуэем в 1931 году.

В русском есть несколько аналогов: “между Сциллой и Харибдой”, “между молотом и наковальней”, “между двух огней”

Примеры:

I guess I'm caught between the devil and the deep blue sea - Похоже, я сейчас оказался между двух огней.

He sees it as “a choice between the devil and the deep blue sea” - Ему кажется, что это выбор между молотом и наковальней.