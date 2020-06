Идиома: Cotton-picking - проклятый, чертов

История возникновения: Ручной сбор хлопка и извлечение волокон из семян - очень тяжелая работа. В 18 веке для того, что произвести всего один тюк, требовалось около 600 человекочасов ручного труда. Таким образом, хлопковое производство было

экономически невыгодным для США. Все изменилось в 1793 году, когда Эли Уитни изобрел хлопкоочистительную машину и тем самым сократил время производства одного тюка с 600 до 12 часов. С тех пор ручной сбор начал считаться работой, на которую шли только отчаявшиеся и разорившиеся.

Интересно: В США слово “cottonpicker” до 19 века считалось оскорблением, поскольку такой тяжелой работой занимались только рабы. Даже после издания Прокламации об освобождении рабов и принятия Тринадцатой поправки к Конституции на хлопковых плантациях требовалось большое количество рабочей силы, которую предоставляли освобожденные афроамериканцы.

Пример:

- Well, now wait just one cotton-picking minute! - Так, подожди ты хотя бы одну

чертову минуту!

- Would you just shut up for one cotton-picking minute! - Можешь ты замолчать

хоть на одну проклятую минуту!