Идиома: in the bag - дело в шляпе, верняк, победа уже в руках (в кармане)

История возникновения: Фраза возникла в начале 20 века в Америке благодаря бейсбольному клубу «Сан-Франциско Джайентс» - неоднократному победителю мировой серии. В 1916 году команда выиграла 26 игр подряд. Такой показатель не только в бейсболе, но и в любом спорте - большая редкость, а спортсмены очень суеверно относятся к подобным успехам.

В бейсболе в начале матча на поле выносят мешок с мячами, которые будут использоваться в течение игры. И бейсболисты из «Сан-Франциско Джайентс» придумали такую примету: если они выигрывают в последнем девятом иннинге (период игры) и в это время кто-то уносит мешок с запасными мячами с поля, значит, они победят и в следующей игре.

Интересно: первое упоминание о бейсбольной примете в прессе (“The Mansfield News”, Огайо) датируется маем 1920 года.

В Австралии и Новой Зеландии на рубеже 19-20 вв. идиома имела другое значение. Когда лошадь проигрывала скачки, говорили, что она “in the bag”.

Пример: The contract will be in the bag if we put in a good proposal - контракт будет у нас в кармане, если мы сделаем хорошее предложение

Trust me, it's in the bag - поверь мне, дело в шляпе