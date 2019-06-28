Идиома: A pig in a poke - поросенок в мешке
История возникновения: Эта фраза стала популярной еще в 16 веке из-за нечестной деятельности рыночных торговцев. Конечно, поросята стоили очень дорого, и при продаже дельцы могли подменить поросенка на какую-то менее ценную живность. Например, на кошку.
Слово “poke” имеет французское происхождение (от “poque”) и означает “мешок”.
Интересно: слово “poke” до сих пор используется в Шотландии и США и обозначает исключительно тот мешок, в котором на рынке продают поросят.
В русском языке аналогом идиомы стала фраза “кот в мешке”.
Пример: Don't buy a pig in a poke! - Не покупай кота в мешке!
There is always trepidation about buying a pig in a poke - Всегда беспокоишься, а вдруг это кот в мешке.
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