Идиома: A pig in a poke - поросенок в мешке

История возникновения: Эта фраза стала популярной еще в 16 веке из-за нечестной деятельности рыночных торговцев. Конечно, поросята стоили очень дорого, и при продаже дельцы могли подменить поросенка на какую-то менее ценную живность. Например, на кошку.

Слово “poke” имеет французское происхождение (от “poque”) и означает “мешок”.

Интересно: слово “poke” до сих пор используется в Шотландии и США и обозначает исключительно тот мешок, в котором на рынке продают поросят.

В русском языке аналогом идиомы стала фраза “кот в мешке”.

Пример: Don't buy a pig in a poke! - Не покупай кота в мешке!

There is always trepidation about buying a pig in a poke - Всегда беспокоишься, а вдруг это кот в мешке.