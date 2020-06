Идиома: to be in seventh heaven - быть очень счастливым

История возникновения: самая вероятная версия происхождения идиомы отсылает нас к трактату Аристотеля “О небе”, состоящему из 4 частей. В первых двух частях философ рассуждает о структуре космоса и, в том числе, о небесной сфере. Небо, по мнению древнегреческого ученого, делится на семь сфер.На каждой сфере располагаются различные космические объекты в зависимости от удаленности от Земли. На седьмой же сфере располагается рай. Поэтому “быть на седьмом небе” значит испытывать невероятное, райское блаженство и счастье.

Интересно: идиома имеет несколько “небесных” аналогов c тем же самым значением: “to be on cloud nine” и “to be over the moon”.

Примеры:



After he heard the news, Tom was in seventh heaven - После того, как Том услышал новости, он был очень счастлив.

Today I feel in seventh heaven - Сегодня я чувствую себя счастливым