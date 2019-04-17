Вы когда-нибудь задумывались, сколько слов нужно знать, чтобы говорить на английском свободно?

Вопрос, согласитесь, не из лёгких.

Запомнить абсолютно всё непросто, поэтому каждый старается выучить ту лексику, которая пригодится на практике.

Но даже при таком подходе всегда есть куда расти.

Как известно, существует масса значений одного и того же слова, а также разнообразные смысловые оттенки, которые могут возникать в конкретном контексте всё это только добавляет работы.

Пополнение своего словарного запаса задача непростая, а посему всегда актуален вопрос поиска наиболее эффективных способов и лайфхаков, благодаря которым этот процесс станет не просто легче, но, что немаловажно, эффективней.

Не стоит конечно рассчитывать на то, что существует волшебный метод, благодаря которому в памяти без лишних усилий сохранится добрая половина словаря.

Придется хорошенько постараться, чтобы расширить свой лексикон, но этот путь может стать намного легче, если к дороге предварительно подготовиться.

Настало время перейти от слов к делу и сделать первый шаг: познакомиться с пятью действенными способами, которые помогут обогатить словарный запас.

Let’s have a look?

1. Расставляем приоритеты и раскладываем всё по полочкам.

Прежде чем приступать к изучению новой лексики важно понять, с чего начинать.

Каким словам должен быть отдан приоритет, а также по какому принципу их систематизировать вот два главных вопроса, на которые нужно дать ответ в первую очередь.

Обо всём по порядку.

Если вы только начинаете учить язык, то уделить внимание стоит темам, без которых никак не обойтись в повседневном общении, к примеру: одежда, еда, мебель и т. д.

Учите для начала функциональный набор слов и выражений по каждой из них.

Подбирайте простые и активно используемые слова, дополнить свой лексикон синонимами вы успеете всегда!

Если же вам важно расширить набор лексики в конкретной сфере, к примеру, подучить юридическую терминологию, то делайте акцент именно на эту область.

Постарайтесь на берегу определить, какие цели вы преследуете и каких результатов ждёте, вкупе это поможет составить рациональный план обучения.

2. Тише едешь, дальше будешь.

Не старайтесь взять количеством, сделайте упор на качество.

Рассчитывайте свои силы.

Лучше учить одно слово в день, выписывая всевозможные его значения, самые распространённые устойчивые выражения, в составе которых оно присутствует, составлять разнообразные предложения, мини-тексты, нежели хватать по верхам.

Такой подход поможет надолго сохранить в памяти новые знания.

Хотя, конечно, всё зависит от индивидуальных особенностей каждого человека.

Если одно слово, это слишком мало для вас, то определите свой личный лимит, тогда обучение будет ещё более продуктивным.

Словом, прислушивайтесь в первую очередь к себе, но без надобности лошадей лучше не гнать.

3. От теории к практике.

Для того, чтобы узнать новые выражения и слова нужно откуда-то их черпать.

Самый простой способ, это слушать, как на английском говорят.

Это беспроигрышный вариант для тех, кто хочет почерпнуть для себя что-то новое.

Не стоит пренебрегать возможностью посмотреть фильм, передачу, сериал, прочитать книгу, послушать песню на английском и, уж тем более, пообщаться вживую.

Единожды услышанное словосочетание запоминается гораздо легче, так как оно неизбежно ассоциируется с определённой речевой ситуацией, а значит будет всплывать в памяти в разы быстрее, чем если бы оно было просто заучено вне всякого контекста.

Ну а чтобы было ещё эффективней, записывайте в карманный словарик то, что узнали, на всякий случай.

В любой момент можно повторить забытое, так легко задействуется визуальная память, а это хороший помощник в обучении.

4. Напоминайте о пройденном.

Предположим вы уже взяли и заучили пять или семь новых слов, но вспомнить их автоматически всё равно не получается, да ещё, как на зло, варианта применить их на практике нет.

Как быть?

Ответ прост: выписывайте слова на стикеры и помещайте на холодильник, шкаф, дверь, любой предмет, который попадается на глаза чаще одного раза в день.

Несколько таких случайных «встреч» и вы опомниться не успеете, как новое выражение или словосочетание станут органичной частью вашего лексикона.

А разве не это нам нужно?

5. Возвращайтесь к истокам.

Всегда держите выученный материал в тонусе.

Старайтесь возвращаться к пройденным темам: устраивать диктанты, контрольные, тестирования с необходимой лексикой, поскольку повторение это важный нюанс в изучении языка.

Эти нехитрые способы помогут запомнить новые слова и достичь хорошего результата, но только при условии постоянной работы над собой.

Нужно привыкнуть к тому, что нет предела совершенству и всегда есть возможность узнать что-то новое.

Good luck!