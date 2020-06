Сленг (англ. slang) — набор особых слов или новых значений уже существующих слов, употребляемых различными группами людей (профессиональными, общественными, возрастными и т.д.).

В англоязычной культуре и языке термин «сленг» получил широкое распространение приблизительно в начале XIX века и именно культура повлияла на изучение сленга, как языкового и социального явления нашей жизни.

Многие слова и обороты, появившиеся в языке как сленговые, в настоящее время прочно вошли в литературный язык. Наоборот, некоторые из сленговых слов и выражений по ряду причин не закрепились в языке и вышли из употребления.

Итак, каким же был сленг в 1920-ые годы?

1920-ые годы несомненно можно охарактеризовать как THE BEE’S KNEES (важными, уникальными) или JAZZ AGE (эра джаза, двадцатые годы) с модно одетой публикой, вечеринками, женщинами феминистками (FLAPPERS) – именно так называли 1920-ые.

После Первой мировой войны, в начале 1920-ых американцы стали жить лучше – низкие цены, кредиты, приобретение предметов роскоши, включая автомобили. Когда автомобиль стал привычным атрибутом большинства семей (1923-1924), в языке появилась соответствующая лексика – STEP ON IT (Поторапливайся! Живей! Шевелись!) по аналогии с «step on the gas» (жми на газ). А в 1927г. в языке появилось выражение BACK-SEAT DRIVER (пассажир, сидящий за водителем, и дающий советы, позже этим словосочетанием стали называть любого человека, который дает непрошенный совет).

Из развлечений особую популярность приобрел кинематограф. К концу десятилетия большинство американцев посещали кинотеатр как минимум раз в неделю. Не удивительно, что язык пополнился словами, называющими этот вид искусства - FLICK (кинотеатр, кино, фильм) и SILVER SCREEN (киноэкран кинематография). Например,

Let's go out tonight and watch a flick.

Страстного, любвеобильного героя стали называть VALENTINO по имени актера Рудольфа Валентино, создавшего образ романтического героя, нового любимца публики (HEARTTHROB). Например,

And she was flushed with desire to see her heartthrob again.

Пост-викторианская эра внесла свои коррективы в манеры и этикет (manners and mores) – женская одежда стала короче, приобрели популярность вечеринки с ухаживанием (PETTING PARTIES), а граждане детородного возраста стали пользоваться контрацептивными средствами (contraception). Наряду с ними в языке появились слова, описывающие изменения в гендерных отношениях – BLIND DATE (свидание двух людей, которые не встречались ранее). Например,

My cousin met a man on a blind date and they went out for six years.

FRENCH KISS, как явление, появился задолго до 1920-ых, но именно в начале 1920-ых оно получило вербальное выражение – страстный поцелуй, целоваться в засос. Например,

From an air kiss to the deep French kiss, there is no limit to variation, save the limit of your imagination!

Переход интимных отношений на другую ступень потребовало появление соответствующей профессии – сексопатолога. В 1924 г. в язык вошло слово SEXPERT, годом позже носители языка узнали, что SUGAR DADDY – это богатый пожилой поклонник молодых дам. В 1926 г. в язык вошло слово GIGOLO (мужчина-проститутка), а в 1927 – TOMCAT (волокита, юбочник).

Напитки. Несмотря на то, что в 1919г был принят Акт Вольстеда (Сухой Закон), несколько новых слов, связанных с употреблением алкоголя, попали в английский язык. В 1920г. появилось слово BUBBY (шампанское), а в 1928г. в язык вошло слово SIDECAR (коктейль из апельсинового ликера, коньяка и лимонного сока). Любители выпить узнали слово DAIQUIRI (дайкири, коктейль из рома с лимонным или лаймовым соком и сахаром). Впервые это слово появилось в романе Фитцджеральда This Side of Paradise. Поскольку нарушители закона подвергались штрафам и другим наказаниям, в языке появилось слово, обозначающее человека, пьющего нелегально – SCOFFLAW (правонарушитель, злоумышленник). Потребности в алкоголе и ограниченный к нему доступ привели к росту преступности. Соответственно, в словаре носителей языка появились следующие слова – SPEAKEASY (ночной клуб времен Сухого Закона), THE MOB – банда (1927), FUZZ – полиция (1929), COP A PLEA – признать вину, чтобы избежать наказания (1925). Например,

It was soon agreed that the two men would not – could not be allowed to cop a plea on this one.

Любители наркотиков стали пользоваться словом WEED – марихуана (1920-ые годы). В то же время появились и другие слова для обозначения зелья – MARY JANE (1928) и MUGGLE (1926). А в 1923 г. язык пополнился словом JUNKIE (наркотик) и в 1927г. - WINGDING (воздействие наркотика). Правда, последнее слово сейчас используется в другом значении – шумная вечеринка.

Как видно из приведенных примеров, жизнь в англоязычных странах в 1920-ые годы была насыщенной, иногда чрезмерно насыщенной событиями, изобретениями. А словарь, он как всегда отражал все то новое, что появлялось в жизни общества, в жизни отдельных людей.