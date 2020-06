Благодаря техническому прогрессу одним из самых распространенных видов коммуникации сегодня является общение с помощью так называемых "мгновенных сообщений" (instant messages - IM), которыми мы обмениваемся по Интернету или в виде SMS. Общение с помощью IM предлагает множество удобств - возможность отвлечься на работе, пока начальник на переговорах, пофлиртовать с незнакомкой, чей ник вызывает вас на откровенность, проконтролировать, наконец, чем занимается ребенок, пока вы трудитесь в офисе.

При этом основное преимущество общения с помощью "мгновенных сообщений" состоит в его быстроте, что, в свою очередь, подразумевает не только незамедлительную передачу текста, но и его краткость - то есть минимум времени на написание сообщения. Таким образом, распространенное на Западе IM-общение осуществляется с использованием особого словаря, состоящего из множества различных англоязычных сокращений, аббревиатур и условных обозначений. Этот вид коммуникации представляет собой широкое поле для лингвистических исследований, многие эксперты даже считают появление "мгновенных сообщений" новой ступенью в коммуникативном развитии человечества, вроде изобретения телеграфа и телефона.

Американской ассоциацией развития науки (The American Association for the Advancement of Science - AAAS) было проведено исследование IM-общения между учащимися американских колледжей. Всего было проинспектировано 2 185 сообщений, которыми обменивались студенты мужского и женского пола. Результаты оказались не совсем соответствующими ожиданиям исследователей: в процессе "мгновенной" коммуникации использовалось не так много аббревиатур и значков для обозначения эмоций (emoticons - сокр. от emotion и icon), также речь собеседников не отличалась особенно большим количеством грамматических ошибок. Однако даже на данном примере можно проследить некоторые особенности, характерные для англоязычного IM-общения.

В изученных сообщениях 31 раз использовались аббревиатуры, характерные для общения по Интернету, 16 из которых было сокращение "K" вместо "OK". Также 49 раз были употреблены значки для обозначения эмоций (в большинстве случаев, "смайлики"), и 171 слово было написано неправильно. При этом исследователи отметили, что мальчики чаще используют сокращения, чем девочки, которые, в свою очередь, более склонны к долгим IM-разговорам.

IM-разговорник

Популярность IM-сленга настолько велика в англоязычных странах, что на сайте Microsoft заботливо выложен справочник для "расшифровки" подобных посланий, созданный специально для родителей, желающих ознакомиться с перепиской своих чад.

Этот информационный подростковый сленг называется leetspeek или сокращенно leet (жаргонное обозначение слова "elite") и основывается на специфическом компьютерном способе передачи информации, при котором буквы заменяются другими значками, присутствующими на клавиатуре, со звучанием, фонетически схожим с искомыми буквами. Таким образом, leet-слова могут быть выражены многими способами с использованием различных комбинаций знаков и замещений.

Основные принципы, на которых строится leetspeek сленг:

Числа часто используются в качестве букв. Например, слово "leet" может быть записано как "1337", где "1" используется вместо буквы "l", "3" - как перевернутая "E" и "7" - вместо "T".

Другие буквы могут заменять искомые, если они похожи по звучанию. Например, "Z" часто пишется вместо конечной "S", а "X" - вместо конечных "C" или "K".

Грамматические правила часто бывают нарушены. К примеру, часто все буквы, кроме гласных, пишутся заглавными ("LiKe THiS"), или гласные вообще опускаются ("vry" вместо "very").

Знаки препинания и другие символы часто комбинируются для обозначения букв. Так, значок слеш может использоваться для создания буквы "m" - "//", а две вертикальные палочки, разделенные дефисом, образуют "|-|" (буква "h").

Осваивая leetspeek, следует учесть, что этот язык находится в постоянном развитии и лишен таких свойств как согласованность и постоянство, так как каждый новый пользователь привносит в него свою долю фантазии и креатива. Однако в leet-сленге, как и в любом другом наречии, есть определенное количество понятий, которые не подвергались изменениям с момента возникновения.

К таким неизменным идиомам, к примеру, относятся слова, обозначающие нелегальную деятельность: "warez" or "w4r3z" - незаконно скопированные компьютерные программы, открытые для скачивания, "pr0n" - "porn" с измененным порядком букв, используется для обозначения использования порнографии.

Также к общеупотребительным "константам" leet-сленга относятся такие слова, как: "kewl" - вместо "cool", "joo" или "u" - вместо "you", сочетание букв "ph" - часто заменяет букву "f" ("phear") и наоборот.

Доказательством широкой распространенности языка IM-сообщений также является появление среди Оксфордских словарей особого издания, посвященного изучающим английский язык на высоком уровне и включающего в себя расшифровку некоторых IM-сокращений и пояснение значений emoticons ("смайликов"). Среди объясненных в словаре понятий присутствуют следующие аббревиатуры: ATB, KIT, CUL8R, B4N, означающие, соответственно "all the best", "keep in touch", "see you later" и "bye for now".