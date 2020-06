В английском языке, в отличие от русского, для каждого рода заболеваний имеется свой термин. Мы можем назвать болезнью что угодно, но в английском для этого есть как минимум три разных по смыслу слова.

Вот три основных термина, в которых часто путаются.

Disease

Этим словом обозначают болезнь, заболевание в самом широком смысле. Слово "disease" может означать врожденную или неизлечимую болезнь, патологию, любое отклонение от нормы.

"Disease" можно перевести и как «расстройство»: и физическое, и душевное. Этим словом обозначают самые тяжелые болезни и диагнозы, часто становящиеся приговором и длящиеся всю жизнь.

Illness

Это слово чаще всего используется для обозначения симптомов "disease", плохого самочувствия. Человек может быть болен чем-то (He is diseased.), но при этом не чувствовать себя плохо (He is not ill.); или наоборот — быть больным (He is ill.), но не иметь при этом патологии (He hasn’t got any disease.).

Плохое самочувствие (illness) не может длиться вечно, от него можно избавиться, а от заболевания (disease) — не всегда.

Sickness

Это слово тоже обозначает «плохое самочувствие», но не как симптом или проявление внутреннего заболевания (disease), а как неприятие чего-то, реакция на что-то непривычное. Человек может испытать плохое самочувствие (sickness) от перепада температур, резкого запаха, тряски или отравления.

Часто встречается выражение "I'm sick of it / It makes me sick" — меня от этого тошнит, воротит, я не приемлю этого — т.е., состояние "sickness" может быть не только физическим, но и моральным.

Также словом "sick" обозначают временную недееспособность, когда человек пропускает работу, существует даже специальный термин "sick days" — дни на больничном.