В каждом языке есть свои интересные особые "моменты", когда слова значат то одно, то другое. Для обозначения этого существуют специальные термины, например, омонимы, синонимы, анонимы, антонимы и прочие "нимы", коих насчитывается около сотни. Однако в Английском языке есть свои уникальные "неоднозначности" - как слова так и предложения, которые могут быть поняты или услышаны по-разному, но всегда "правильно".

Например, когда "John went to the bank", мы, на самом деле, не знаем куда он точно отправился. С одинаковым успехом он мог оказаться как в финансовом институте (bank = банк), так и на берегу реки (bank=берег).

В данном случае причина лексическая (слово bank имеет два значения). Однако, довольно часто в английском языке встречаются "грамматически верные", но стилистически неоднозначные предложения.

В качестве одного из самых ярких "неоднозначных" английских предложений может служить следующий пример:

Put the box on the table by the window in the kitchen.

Сие, как вы наверное догадались, может быть понято по-разному. Мы насчитали целых три взаимоисключающих значения, которые имеют право на существование:

Положи коробку на стол, что стоит напротив окна на кухне

[Put the box onto the table that is by the window in the kitchen]

Возьми коробку со стола и положи ее напротив окна на кухне

[Take the box that is on the table and put it by the window in the kitchen]