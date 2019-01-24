Изучая этимологию, можно узнать много нового не только о языке, но и об истории. Есть особые слова, которые называются эпонимами. Они обозначают вещи, названные в честь людей, придумавших или впервые использовавших их. Очень часто человека, давшего свое имя изобретению, уже не помнят, а изобретением до сих пор пользуются. Некоторые такие эпонимы появились в Англии, а оттуда распространились по всему миру.

Кто же из англичан прославил себя на века, оставшись в языке в качестве названий предметов или явлений?

Возьмем, к примеру, лорда Сэндвича. Хорошим или плохим лордом он был, никто уже и не помнит, зато все знают, что он был очень азартен.

И если уж оказывался за карточным столом, а делал он это частенько, то оторваться был не в силах, мог играть сутками напролет. Чтобы подкреплять силы и не отвлекаться от главного, он велел слугам приносить ему кусок мяса, положенный между двумя кусками хлеба - то, что мы сейчас знаем как “сэндвич”. Эту конструкцию можно было есть без ножей и вилок, что оказалось очень удобным. Потому сэндвичи быстро вошли в общее употребление.

А вот лорд Дерби в 1788 году впервые устроил конные соревнования, в которых участвовали трехлетние лошади чистокровной верховой породы на дистанции 1,5 мили. Подобные соревнования в местечке Эпсом близ Лондона стали проводиться каждый год 21 мая. С течением лет имя лорда куда-то затерялось, а скачки остались — и называются они по сей день «дерби».

Слово «жокей» — не что иное, как уменьшительная форма имени Jock, распространенного среди шотландцев. То ли многие шотландцы в Англии становились конюхами или наездниками, то ли по какой-то другой причине, но именно жокеем в английском языке называется и конюх, и кучер, и профессиональный спортсмен-наездник. И почему-то бродяга. Что они там натворили, эти шотландцы?

Про ирландцев нам известно точнее — натворили, и предостаточно.

Вернее, один ирландец, Патрик Хулигэн, в 18 веке державший постоялый двор близ Лондона. Он отличался скверным нравом и буйным поведением и вошел в историю как первый хулиган. В 19 веке хулиганами называли уличных бродяг с юго-востока Лондона, также печально известных своим поведением. Известно, что в 1898 году слово «хулиган» вовсю встречалось в рапортах лондонской полиции.

Те же ирландцы, правда, у себя в Ирландии, поспособствовали появлению слова «бойкот».

Это слово, да и само явление, непосредственно связано с отставным капитаном британской армии Чарльзом Каннингэмом Бойкотом. В 1880 году, когда Бойкот был управляющим одного поместья в Ирландии, он навлек на себя гнев работников поместья, отказавшись увеличить им заработную плату. Обида местных жителей на приезжего управляющего была так сильна, что с ним попросту перестали общаться. И это оказался первый в истории бойкот.

Может показаться, что какого жителя Великобритании не возьми — или картежник, или игрок на скачках, или хулиган. Но Англия славилась и своими изобретателями, Некоторые их идеи оказались настолько ценными, что живут и по сей день, своим названием напоминая нам об авторах.

Первым делом, конечно, можно вспомнить английского фабриканта Джеймса Ватмана, жившего в 18 веке. Фабрика Ватмана выпускала бумагу. В 1773 году Джеймс предложил использовать новую форму для изготовления бумажных листов, которая позволяла получать белые плотные листы без следов сетки. Эту бумагу, отличающуюся высокой сопротивляемостью к истиранию, тут же начали активно использовать художники и чертежники. Используют и до сих пор, а называют уже больше двухсот лет в честь изобретателя ватманом.

А вот Чарльз Макинтош был химиком. В своей лаборатории в шотландском Глазго он проводил опыты с латексом — соком особых деревьев, растущих в Южной Америке. При застывании этот сок превращался в резину, которая, как известно, не пропускает влагу. В 1824 году Макинтош первым догадался пропитать латексом ткань и получил водонепроницаемый материал, из которого сшил плащ. Плащ оказался незаменим в дождливую погоду и очень долго плащ-макинтош служил верой и правдой всем, отправившимся гулять в непогоду.

Англичане и в модной индустрии оставили свой след. Причем отличились по этой части почему-то английские военные.

Теплый вязаный свитер без воротника, на пуговицах и с накладными карманами, который известен под названием «кардиган», появился благодаря английскому генералу Джеймсу Томасу Брюднеллу, 7-му графу Кардигану. Изобретение появилось во время Крымской войны, в которой участвовал Кардиган; его солдатам очень понравилась идея их командира надевать под мундир такой теплый жакет. Ночи в Крыму были холодные, и кардиган помогал солдатам не замерзнуть.

Фасон рукава «реглан» был придуман исключительно благодаря английскому фельдмаршалу Фицрою Реглану. Во время знаменитой битвы под Ватерлоо, будучи еще не фельдмаршалом, а секретарем главнокомандующего английскими войсками герцога Веллингтона, лорд Реглан был тяжело ранен в руку. Руку впоследствии пришлось ампутировать. Для фехтования или стрельбы Реглану вполне хватало одной руки, а чтобы отсутствие второй не бросалось в глаза, он поручил портному сшить специальную шинель — со свободной проймой, цельнокроеным рукавом и пелериной. Такой фасон неожиданно вошел в моду и до сих пор называется регланом.

И это далеко не полный список тех, кто попал в учебники по истории благодаря своему поведению или открытию. Так что стоит подумать о том, как вам себя увековечить: изобрести что-то полезное или дать ваше имя новым хулиганам.