Если вам давно уже хочется наверстать модные тенденции и погрузиться в супергеройский мир Marvel или MCU (Marvel Cinematic Universe), то делать это нужно только на языке оригинала, то есть на английском.

Во-первых, в дубляже и переводе теряется довольно большой пласт мелких деталей, который необходим для раскрытия персонажей и сюжета.

Во-вторых, нельзя недооценивать пользу от просмотра целого ряда фильмов, объединённого общей вселенной. Такой марафон позволит прокачать понимание английского на слух и запомнить огромное количество новой лексики.

К счастью, все фильмы Marvel довольно легко заходят на английском. Чтобы вам точно не было страшно приступать, я отсмотрела все фильмы киновселенной и специально для вас составила небольшой гид по самой сложной лексике для каждого героя (или группе героев).

Captain America (Капитан Америка)

Serum infusion - введение сыворотки

Именно благодаря экспериментам с Super Soldier Serum (сыворотка супер-солдата) Стив Роджерс получил свою силу и стал Капитаном Америка.



Shield - щит

Captain America uses a shield made from vibranium (Капитан Америка использует щит, сделанный из вибраниума*)



*вибраниум - выдуманный металл в MCU



Weapon - оружие

Captain America's only weapon is his shield (Единственное оружие, которым владеет Капитан Америка - это его щит)



Division - отдел, дивизия

HYDRA is the Nazi science division (ГИДРА - это нацистский отдел по науке)

Iron Man (Железный человек)



Iron - железо, железный

Благодаря популярности MCU каждый ребёнок теперь знает, что iron - это не только утюг, но и железо.



Armor - броня

-Yeah. Big man in a suit of armor. Take that off, what are you? -Genius, billionaire, playboy philanthropist. (-Парень в бронированном костюме, а снять - кто ты без него? -Э, гений, миллиардер, плейбой, филантроп)



Kidnap - похищать (человека)

Tony Stark was kidnapped and held hostage by a terrorist group (Тони Старк был похищен и держался в заложниках у террористической группировки)



Arc Reactor - дуговой реактор

Stark built a powerful electric generator called an Arc Reactor (Старк построил мощный электрический генератор под названием дуговой реактор)



Whiplash - Хлыст

Whiplash attempted to kill Tony Stark (Хлыст попытался убить Тони Старка)

Thor (Тор)



Thor’s hammer (Mjolnir) - молот Тора (Мьёльнир)

Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor (Кто бы ни взял этот молот, если достоин — будет обладать силой Тора)



Convergence - Схождение

Космическое событие, открывающее порталы между девятью мирами.



Nine Realms - Девять миров

I am Odin, King of Asgard, Protector of the Nine Realms (Я Один, Король Асгарда и защитник девяти миров)



Prophecy - пророчество, предсказание

For the Vikings, the myth of Ragnarok was a prophecy (Викинги считали миф о Рагнарёке* пророчеством)

*Рагнарёк - гибель богов.

Hulk (Халк)





Hulk smash! - Халк крушить! Халк ломать!

Именно так звучит по-английски хорошо известная нам фраза Халк крушить!



Cure - излечивать, исцелять

Banner attempted to cure himself of Hulk (Бэннер попытался исцелить себя, чтобы избавиться от сущности Халка)

Doctor Strange (Доктор Стрэндж)





Mystic Arts - мистические искусства

Doctor Strange is a member of the Masters of the Mystic Arts (Доктор Стрэндж - один из мастеров мистических искусств)



Dark Dimension - Тёмное Измерение

She draws power from the Dark Dimension to stay alive (Она питает силы из Тёмного Измерения, чтобы остаться в живых)



Cloak of Levitation - Плащ левитации

Самый известный магический атрибут, принадлежавший Доктору Стрэнджу.

Black Panther (Чёрная Пантера)



Panther Habit - Одеяние Пантеры

Как и щит Капитана Америки, костюм Чёрной Пантеры был сделан из вибраниума.



Tribe - племя

The Citadel is the palace of the Golden Tribe (Цитадель - это дворец Золотого Племени)

Ant-Man (Человек-муравей)



Shrink - сжиматься, сокращаться, уменьшаться

Shrinking organic tissue is the centerpiece of this technology (Сжатие органических тканей - основа этой технологии)



Jail cell - тюремная камера

I'm starting to think that you prefer the inside of a jail cell (Мне начинает казаться, что тебе больше нравится внутри тюремной камеры)

Spider-Man (Человек-паук)





Department of Damage Control (D.O.D.C.) - Департамент по Контролю Ущерба (Д.П.К.У.)

D.O.D.C. - организация, созданная совместно с правительством США и компанией Тони Старка.



Homecoming - вечер встречи выпускников

Peter asks Liz to go to the homecoming dance with him (Питер просит Лиз пойти с ним на бал в честь вечера встречи выпускников)

Guardians of the Galaxy (Стражи Галактики)





Infinity Stones - Камни Бесконечности

The Infinity Stones are six immensely powerful objects tied to different aspects of the universe (Камни бесконечности - это шесть невероятно мощных объектов, связанных с разными аспектами Вселенной)



Yondu’s Fin - Гребень Йонду

Основной перевод слова fin - плавник, но по-русски Плавник Йонду звучал бы попросту нелепо.



Priestesses of the Sovereign - Жрицы Суверена

The Priestesses of the Sovereign is a religious group among the Sovereign (Жрицы Суверена - религиозная группа среди Суверенов)



Eternity - Бесконечность

Star-Lord claimed to have witnessed Eternity during his hypnotic state caused by his father (Звёздный Лорд утверждает, что видел Бесконечность во время гипнотического состояния, в которое его ввёл отец.

The Avengers (Мстители)



Black Widow - Чёрная Вдова

Black Widow is a founding member of the Avengers (Чёрная Вдова - одна из участников-основателей Мстителей)



Hawkeye Quiver, Bow & Arrows - колчан, лук и стрелы Соколиного Глаза

Hawkeye is known for his use of the bow and arrows as his primary weapon (Соколиный Глаз известен своим самым главным оружием - луком и стрелами)



Civilians - гражданские лица

The Avengers tried to save civilians during the battle (Мстители пытались спасти граждан во время битвы)



Если при просмотре первого фильма вы будете испытывать небольшие трудности в понимании речи на слух, то не торопитесь сдаваться и поскорее бросать это дело. Ко второму или третьему фильму вы привыкнете и к основополагающим понятиям вселенной Marvel, и к речи главных героев, а со временем даже перестанете замечать, что смотрите кино не на родном языке.





Желаю приятного просмотра!