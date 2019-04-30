Если вам давно уже хочется наверстать модные тенденции и погрузиться в супергеройский мир Marvel или MCU (Marvel Cinematic Universe), то делать это нужно только на языке оригинала, то есть на английском.
Во-первых, в дубляже и переводе теряется довольно большой пласт мелких деталей, который необходим для раскрытия персонажей и сюжета.
Во-вторых, нельзя недооценивать пользу от просмотра целого ряда фильмов, объединённого общей вселенной. Такой марафон позволит прокачать понимание английского на слух и запомнить огромное количество новой лексики.
К счастью, все фильмы Marvel довольно легко заходят на английском. Чтобы вам точно не было страшно приступать, я отсмотрела все фильмы киновселенной и специально для вас составила небольшой гид по самой сложной лексике для каждого героя (или группе героев).
Captain America (Капитан Америка)
Serum infusion - введение сыворотки
Именно благодаря экспериментам с Super Soldier Serum (сыворотка супер-солдата) Стив Роджерс получил свою силу и стал Капитаном Америка.
Shield - щит
Captain America uses a shield made from vibranium (Капитан Америка использует щит, сделанный из вибраниума*)
*вибраниум - выдуманный металл в MCU
Weapon - оружие
Captain America's only weapon is his shield (Единственное оружие, которым владеет Капитан Америка - это его щит)
Division - отдел, дивизия
HYDRA is the Nazi science division (ГИДРА - это нацистский отдел по науке)
Iron Man (Железный человек)
Iron - железо, железный
Благодаря популярности MCU каждый ребёнок теперь знает, что iron - это не только утюг, но и железо.
Armor - броня
-Yeah. Big man in a suit of armor. Take that off, what are you? -Genius, billionaire, playboy philanthropist. (-Парень в бронированном костюме, а снять - кто ты без него? -Э, гений, миллиардер, плейбой, филантроп)
Kidnap - похищать (человека)
Tony Stark was kidnapped and held hostage by a terrorist group (Тони Старк был похищен и держался в заложниках у террористической группировки)
Arc Reactor - дуговой реактор
Stark built a powerful electric generator called an Arc Reactor (Старк построил мощный электрический генератор под названием дуговой реактор)
Whiplash - Хлыст
Whiplash attempted to kill Tony Stark (Хлыст попытался убить Тони Старка)
Thor (Тор)
Thor’s hammer (Mjolnir) - молот Тора (Мьёльнир)
Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor (Кто бы ни взял этот молот, если достоин — будет обладать силой Тора)
Convergence - Схождение
Космическое событие, открывающее порталы между девятью мирами.
Nine Realms - Девять миров
I am Odin, King of Asgard, Protector of the Nine Realms (Я Один, Король Асгарда и защитник девяти миров)
Prophecy - пророчество, предсказание
For the Vikings, the myth of Ragnarok was a prophecy (Викинги считали миф о Рагнарёке* пророчеством)
*Рагнарёк - гибель богов.
Hulk (Халк)
Hulk smash! - Халк крушить! Халк ломать!
Именно так звучит по-английски хорошо известная нам фраза Халк крушить!
Cure - излечивать, исцелять
Banner attempted to cure himself of Hulk (Бэннер попытался исцелить себя, чтобы избавиться от сущности Халка)
Doctor Strange (Доктор Стрэндж)
Mystic Arts - мистические искусства
Doctor Strange is a member of the Masters of the Mystic Arts (Доктор Стрэндж - один из мастеров мистических искусств)
Dark Dimension - Тёмное Измерение
She draws power from the Dark Dimension to stay alive (Она питает силы из Тёмного Измерения, чтобы остаться в живых)
Cloak of Levitation - Плащ левитации
Самый известный магический атрибут, принадлежавший Доктору Стрэнджу.
Black Panther (Чёрная Пантера)
Panther Habit - Одеяние Пантеры
Как и щит Капитана Америки, костюм Чёрной Пантеры был сделан из вибраниума.
Tribe - племя
The Citadel is the palace of the Golden Tribe (Цитадель - это дворец Золотого Племени)
Ant-Man (Человек-муравей)
Shrink - сжиматься, сокращаться, уменьшаться
Shrinking organic tissue is the centerpiece of this technology (Сжатие органических тканей - основа этой технологии)
Jail cell - тюремная камера
I'm starting to think that you prefer the inside of a jail cell (Мне начинает казаться, что тебе больше нравится внутри тюремной камеры)
Spider-Man (Человек-паук)
Department of Damage Control (D.O.D.C.) - Департамент по Контролю Ущерба (Д.П.К.У.)
D.O.D.C. - организация, созданная совместно с правительством США и компанией Тони Старка.
Homecoming - вечер встречи выпускников
Peter asks Liz to go to the homecoming dance with him (Питер просит Лиз пойти с ним на бал в честь вечера встречи выпускников)
Guardians of the Galaxy (Стражи Галактики)
Infinity Stones - Камни Бесконечности
The Infinity Stones are six immensely powerful objects tied to different aspects of the universe (Камни бесконечности - это шесть невероятно мощных объектов, связанных с разными аспектами Вселенной)
Yondu’s Fin - Гребень Йонду
Основной перевод слова fin - плавник, но по-русски Плавник Йонду звучал бы попросту нелепо.
Priestesses of the Sovereign - Жрицы Суверена
The Priestesses of the Sovereign is a religious group among the Sovereign (Жрицы Суверена - религиозная группа среди Суверенов)
Eternity - Бесконечность
Star-Lord claimed to have witnessed Eternity during his hypnotic state caused by his father (Звёздный Лорд утверждает, что видел Бесконечность во время гипнотического состояния, в которое его ввёл отец.
The Avengers (Мстители)
Black Widow - Чёрная Вдова
Black Widow is a founding member of the Avengers (Чёрная Вдова - одна из участников-основателей Мстителей)
Hawkeye Quiver, Bow & Arrows - колчан, лук и стрелы Соколиного Глаза
Hawkeye is known for his use of the bow and arrows as his primary weapon (Соколиный Глаз известен своим самым главным оружием - луком и стрелами)
Civilians - гражданские лица
The Avengers tried to save civilians during the battle (Мстители пытались спасти граждан во время битвы)
Если при просмотре первого фильма вы будете испытывать небольшие трудности в понимании речи на слух, то не торопитесь сдаваться и поскорее бросать это дело. Ко второму или третьему фильму вы привыкнете и к основополагающим понятиям вселенной Marvel, и к речи главных героев, а со временем даже перестанете замечать, что смотрите кино не на родном языке.
Желаю приятного просмотра!
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!