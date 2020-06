Употребление и восприятие большинства стилистических приемов требуют от человека хорошего знания языка и некоторой степени образованности. Но есть и такой стилистический прием, для восприятия и, особенно, употребления которого необходимы еще эрудированность и сообразительность. Игра слов, или каламбур – явление, существующее во всех европейских языках. Примеры каламбуров можно в изобилии встретить у Шекспира и в более ранних произведениях мировой литературы!

When a son said that his ambition was to drive an army tank

Когда сын сказал, что мечтает управлять армейским танком

His father said 'I won't stand in your way'.

Его отец сказал: "Я не буду стоять у тебя на пути".

Согласно Большой Советской Энциклопедии «каламбур – стилистический оборот речи или миниатюра определенного автора, основанные на комическом использовании одинакового звучания слов, имеющих разное значение, или сходно звучащих слов или групп слов, либо разных значений одного и того же слова и словосочетания».

Стоит особо отметить, что каламбур это – не просто что-то смешное. Каламбур – это смешное высшей категории. Юмор бывает разный: грубый, пошлый, наивный, простой, черный. Юмор каламбура – утонченный, и, можно сказать, благородный. То, что цензура запрещает высмеивать, люди часто выражали и выражают при помощи игры слов.

Интересно, что, несмотря на простоту содержания шутки, она, «одетая» в каламбур, часто приобретает оттенок легкой иронии с элементами философии. Улавливая и понимая каламбур, порой достаточно сложно сказать, почему же было так смешно.

Дело в том, что каламбур, с точки зрения лингвистики, представляет собой весьма сложный механизм. Необходимыми элементами механизма игры слов являются целые языковые явления (омонимы, парономазия, полисемия). Причем, зная, так сказать, состав конкретного каламбура, очень сложно проанализировать его работу. Часто трудно определить границы каламбура. Трудно отличить контекст, в котором живет каламбур, от него самого. А возможно, что контекст и является телом каламбура, в то время как омонимы и пр. – его сердцем. Игра слов это – переплетение смыслов, порой очень тонких, для понимания которых часто необходимы дополнительные знания самого разного плана.

Итак, каламбур часто появляется там, где между словами (или их значениями) прослеживается некоторая схожесть, то есть омонимия. Омонимы (от греч. Homos – одинаковый и Onyma – имя) – это обобщающее название нескольких явлений со схожими характеристиками.

1. полные омонимы (слова, схожие по написанию и произношению). Комический эффект от каламбура в данном случае является одним из самых сильных, так как полные омонимы, можно сказать, являются чистым материалом, который не надо дорабатывать. В таком слове могут быть заключены абсолютно отличные смыслы. Единственный «пустяк» здесь – это придумать контекст, в котором можно увидеть и существование всех смыслов одновременно.

The police officer had a fine time with the traffic violator

Fine не только переводится, как «прекрасныйзамечательный», но и как «штраф». А так как в предложении говорится про полицейского и нарушителя правил дорожного движения, то двусмысленная комичность ситуации видна сразу.

Presidential debates are commonly violent and full of Gore.

В этом предложении мы можем наблюдать потрясающую игру слов! Здесь обыгрывается не просто существительное, а имя собственное! Gore – не только фамилия крупного американского политика Albert Arnold Gore. Gore переводится, как… «запекшаяся кровь». Чтобы более отчетливо показать противоречие смыслов, каламбур был усилен определением violent. Соответственно, данная игра слов может намекать на поведение, действия, черты характера и т.п. Альберта Гора. А возможно, что и нет. Ведь каламбур может быть создан и просто ради игры слов.

Обратите внимание на потрясающее переплетение смыслов и тонкий юмор в следующем каламбуре.

The pain of losing the grizzlies was just unbearable.

Для того, что увидеть здесь игру слов, необходимо знать, что grizzly – это североамериканский медведь, то есть – bear. А в купе с болью от потери гризли, отрицательный суффикс un добавляет приличную порцию комизма в этот, достаточно трагичный, сюжет. Блестящий пример удачного сочетания каламбура и контекста.

Примечание:

Полные омонимы имеют схожую графическую и звуковую форму. Следовательно, они могут именоваться и омофонами и омографами. Также здесь можно говорить и о полисемии (многозначности).

2. Если английский каламбур с полными омонимами желательно еще и видеть, особенно тем, кто не силен в языке, то каламбур с использованием омофонов лучше только слушать, но не читать.

Итак, омофоны – это слова, схожие по звучанию, но разные по написанию.

Eating should never make you sad, unless it is a mourning meal.

Слова morning и mourning читаются одинаково, что может привести к забавной путанице в значениях.

The cop had no choice but to pull over the eastern European driver. He was clearly Rushin'.

This is clear: Russian – Rushin‘. Какой русский не любит быстрой езды?! Какой каламбур без нас?! Надо же, какие наблюдательные полицейские! Как быстро они вычислили, что водитель из Восточной Европы, где, помимо России, расположены еще 9 государств…!

As a high school student, Lenin was obsessed with his Marx.

Вполне вероятно, что Ленин в студенческие годы интересовался трудами Маркса, ну и про оценки (Marks) не забывал.

3. Слова, которые имеют одинаковое написание, но разное ударение и, соответственно, значение, в русском языке называются омографами. В английском языке подобные слова называются гетеронимами. В добавок к разнице в ударении, английские гетеронимы могут и произноситься по-разному, что не присуще русскому языку.

While traveling, Jack pissed off everyone in the group with his stupid anecdotes. They finally deserted him amidst the journey. Now Jack is amidst thedesert of Sahara.

Омографы – достаточно редкие гости в английских каламбурах.

4. Омонимия целых фраз и выражений широко используется в каламбурах английского и русского языков.

Regis Philbin recently drew up his will. Who wants to be a million heir?

На первый взгляд особо смешного каламбура здесь нет. Но практически любой американец улыбнется, зная, что Regis Philbin – ведущий популярнейшего шоу «Who wants to be a millionaire?».

When the nurse missed the man's artery, she knew that the whole injection was in vein.

Мы отнесем этот случай омонимии к этой категории, так как в in vein и in vain предлог in является неотъемлемой частью выражения.

The birthday cake, which was made in the shape of an apartment, was a bit too suite for me.

Sweet – Suite (несколько объединенных комнат).

5. Омоформы – это слова, совпадающие по написанию и звучанию лишь в некоторых формах.

Из окна дуло. Штирлиц выстрелил. Дуло исчезло.

Омоформы весьма часто употребляются в русской игре слов, но в игре слов английского языка – редко.

You were lying all the time! No, that’s not true! I lay on the sofa just several times.

Lie – Lay – Lain (лежать) – неправильный глагол.

Lie – Lied – Lied (лгать) – правильный глагол.

6. Парономазия – это обыгрывание сходства в звучании слов и даже словосочетаний.

Presently, I am working with a landscaping company as a dirt compressor. It's just a tamp job.

Автор каламбура увидел сходство между tamp и damned.

Looking at this chocolate map of Eastern Europe makes me Hungary.

While watching the baseball game in Los Angeles, I got an overwhelming feeling that I had seen the game before. It was a clear case of Dodger vu.

The Dodgers – популярнейшая бейсбольная команда из Калифорнии.

Deja vu является международным термином, но сам термин родом из французского языка.

Целью данной статьи было дать читателю самое общее представление о языковом явлении, именуемом «игра слов». Это явление слишком обширно и разнообразно, чтобы показать весь механизм его работы в рамках одной статьи. Существование нескольких типов классификации лишний раз подтверждают это. К тому же каждый случай игры слов по-своему интересен и уникален. Автор статьи надеется заинтересовать читателей не столько теоретической стороной явления, сколько практической. Игра слов – достаточно популярный объект лингвистических исследований. Раз уж по данному явлению так много сказано и написано, то давайте просто насладимся им.