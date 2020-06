Какое у нас в России самое популярное реалити-шоу на телевидении?

Ну, конечно, же “Дом-2”.

Но с чего вдруг я о нем заговорила? И какое отношение к нему имеет английский?

Самое прямое.

Ведь, например, в США (да и не только) самым популярным реалити-шоу на данный момент является “Семейство Кардашьян” (англ. Keeping Up with the Kardashians), который повествует о чем бы вы думали?

О жизни семейства Кардашьян! О их проблемах, трудностях, сплетням, ссорам, склокам, ну вы поняли.

Но подождите плеваться.

С точки зрения изучения английского языка просмотр реалити-шоу в оригинале (с субтитрами, а может даже и без) поможет вам выучить слова, которые вы никогда не встретите ни в одном учебнике, и не потому что они неприличные (хотя и такие там тоже встречаются, и очень часто), а потому что суть реалити-шоу в том, чтобы показать жизнь каких-либо персонажей (Не актеров! Ну, по крайней мере по образованию), в условиях, близких к естественным.

Соответственно, разговаривают они там, как в жизни. Заранее тексты реплик им никто не прописывает.

Реалити-шоу уже давно стали частью американской культуры и постепенно приходят в нашу.

Только вспомните: “Холостяк” (англ. The Bachelor), “Топ-модель по-американски” (англ. America's Next Top Model), “Адская кухня” (англ. Hell’s Kitchen) и их российские аналоги.

Список можно продолжать до бесконечности.

Однако же звезды американского реалити “Семейство Кардашьян” пошли дальше.

Сестры Кардашьян сделали свой значительный вклад в развитие английского языка, придумав новые супер-трендовые выражения, которые, что называется, “ушли в народ”. И сегодня мы с вами их разберем.

1.Bible

Синонимы: "I swear" или "on God"

Если вам показалось, что это сленговое выражение очень сильно напоминает вам название священного писания, то вам не показалось.

Это оно и есть.

Только вот семейство Кардашьян использует это слово, чтобы подчеркнуть, что то, что они говорят, это чистая правда.

Так, например, Хлои Кардашьян дала следующее определение этому выражению: "(it’s) a word you can't go back on", ну, мол, слово не воробей.

Сказал “Bible”, полезай в кузов и всё в таком роде.

Нередко среди сестре можно услышать следующий диалог глубокого содержания: “Bible? - Bible”.

В общем, ребят, “Bible” и его синонимы - отличная замена наскучившему “Really?”. Рекомендую. При неформальном общении, разумеется.

2. OKURRR



Синонимы: отсутствуют.

Никто до конца не знает, что значит это слово.

Поговаривают, что это этакий микс “sure” и “okay”.

Хотя, как по мне, так это смесь “okay” и “skrrr”.

Кстати, последнее имитирует звук торможения автомобиля.

Ну, не круто, а? Всё-таки какой же английский язык экономный.

По-русски надо сказать: “звук тор-мо-же-ни-я авто-мо-би-ля”, а по-английски всего лишь “skrrr”. Ладно, отвлеклись.

В общем, язык Шекспира своим обогащением обязан Хлои Кардашьян. Прошу любить и жаловать: Хлои Кардашьян - американский *В.И. Даль.

3. SUS

Синонимы: shady

Если до сегодняшнего дня вы переводили слово “подозрительный” только как “suspicious” , то сегодня сестры Кардашьян пополнят ваш словарь его более краткой формой и синонимом.

4. Momager

Синонимы: отсутствуют.

Если вдруг ваши дела ведет ваша мама, а не менеджер, и вы всё не можете подобрать подходящее название для такой должности, то сестрички Кардашьян придумали всё за вас: momager = mother + manager.

Кстати, Крис Дженнер не только мать семейства и участница шоу, а ещё и его продюсер, а также личный менеджер своих дочерей.



И как только она всё успевает?

5. Slob-kabobs

Синонимы: slob, drunk.

Вообще, словом “slob” называют лентяя, который целый день лежит и ничего не делает, даже зубы не чистит, что уж там.



Кортни Кардашьян добавила пару слогов к этому незамысловатому словечку, придала ему новое значение (видимо, у неё, как и у Хлои, есть способность к словотворчеству) и теперь обзывает словом “slob-kabobs” направо-налево людей в состоянии алкогольного опьянения или тех, кто себя так ведет.

6. Bloop bloop bloop

Синонимы: “well”, “you know”, “I mean”и т.д.

Представьте ситуацию: вас внезапно вызвали к доске (уж не знаю, в школе или университете) или к начальнику на ковер, а вы не знаете, что сказать.

В этом случае на русском вы можете прибегнуть к старым добрым словам-паразитам типа “э-э-э”, “ну-у-у” и т.п. А вот по-английски вы можете сказать просто: “Bloop bloop bloop”.

Вообще, автор сего шедевра - НеНе Ликс, американская телеведущая и актриса, но Кардашьяны быстро его подхватили и активно используют.

Как видите, сестры Кардашьян, хоть и используют в своей речи не больше слов, чем Эллочка-людоедка, они существенно обогатили разговорный американский английский и продолжают обогащать, а мы продолжаем следить за ними, чтобы ничего не пропустить.

Так что, как говорится, stay tuned.

* В.И. Даль - русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. Наибольшую славу принёс ему непревзойдённый по объёму «Толковый словарь живого великорусского языка».