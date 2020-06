О чем речь: диалект кокни

Что это: прикольный акцент и ещё более прикольный рифмованный сленг восточного Лондона, сформировавшийся примерно в 1840 году в пределах церкви Сэнт Мэри Ле Боу все в том же Лондоне.

Кто говорит на кокни: «a town-dweller regarded as affected or puny», то есть слабый, несчастный житель города.

*[puny] слабый, жалкий

Особенности:

1. Фонетические: вместо half будет alf, вместо межзубных θ и ð имеем f и v, самые умненькие наверняка вспомнят цветочницу Элизу Дуллитл из канонической пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» с ее узнаваемыми возгласами: I didn’t want no clothes.(прочитаем как cloviz), I ain’t got no parents.

2. I ain’t done (nothing) - I ain’t done (nofing) как поговаривала все та же героиня или двойное отрицание как характерная особенность кокни.

3. Наконец, принцип рифмованных фраз. И снова Элиза спешит на помощь, цитирую все того же Пигмалиона (конечно, в надежде, что вы проникнитесь и захотите его и перечитать, и пересмотреть, наслаждаясь роскошной Одри Хепбёрн в главной роли): I won't go near the king, not if I'm going to have my loaf cut off», «loaf» употреблено в значении «head», сокращенно от «loaf of bread».

«Классика» рифмованных фраз или экспресс-гайд в мир портовых работяг:

Apples and pears (Яблоки и груши) = Stairs (лестница);

Adam and Eve (Адам и Ева) = Believe (верить, поверить);

Butcher’s hook (Крюк мясника) = Look (взгляд);

Porky pies (Пирожки со свининой) = Lies (ложь);

Pig’s ear (свиное ухо) = Beer (пиво);

Реальные примеры использования, а не вот это вот все:

Гарри Поттер:www.youtube.com

С этим акцентом говорят сразу восемь персонажей из «Гарри Поттера»: смотритель Хогвартса Аргус Филч, владелица паба «Три метлы» мадам Розмерта, также еще один бармен, кондуктор поезда, кондуктор автобуса, два Пожирателя Смерти, а еще жулик и вор Наземникус Флетчер.

Кингсман: секретная служба: www.youtube.com

Тут следует заметить, что на кокни говорит мать и отчим Эггси, пока сам парень использует лондонский мультикультурный английский (MlE).

Алекс из «Заводного апельсина». Строго говоря, он говорил на смеси английского, русского и кокни, т.н. «надсате» -языке футуристической Великобритании.

«Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи: по-английски фильм назывался «Lock, Stock and Two Smoking Barrels», что некоторые спецы от английского типа Гоблина перевели аж как «Карты, деньги и два дымящихся ствола». Беда лишь в том, что «lock»- это «замок», «stock» - «ложе ружья», а «barrel»– «дуло».

На языке оригинала они дружно складываются в идиому, означающую «всё и сразу». Что же касается прилагательного «smoking»(дымящийся), то оно перекочевало в название из другой идиомы -«a smoking gun», буквально «дымящийся ствол», а, по сути, «явная улика». Хоть вешайся, да?

Ну и кто мы без Джонии Фэллона, который учится говорить на кокни: www.youtube.com

Вообще, варианты и диалекты английского это всегда невероятно занимательная штука, попробуйте сегодня представить себя говорящим на диалекте кокни и болтайте исключительно с помощью рифмованных фраз, а заодно попробуйте разгадать вот это простенькое предложение: I don’t Adam and Eve his trouble and strife, she is always giving that chap such questionable butcher’s hooks.

Break a leg!