Загляните в англо-русский словарь и проверьте перевод слов surely, certainly, of course. Конечно, чем больше словарь, тем длиннее будет синонимический ряд значений данных слов. Но все три слова имеют значения «конечно», «безусловно», «естественно», «непременно», «несомненно». Что ж, можно сделать вывод, что все три слова абсолютные синонимы? Никакой разницы? Однако если бы все было так просто, то не было бы так интересно!

Попробуем slowly but surely раскрыть hidden meanings «похожих» слов surely, certainly и of course.

Начнем, пожалуй, с короткого, но неоднозначного наречия surely.

Вы никогда не задумывались, почему зачастую предложения с surely являются вопросительными? Дело в том, что surely подразумевает, что говорящий уверен в чем-либо, несмотря на факты/причины, убеждающие его в обратном:

«I'm going to marry Tom.» «Surely he's married already?»

Но если уверенность в том, что желаемое когда-нибудь произойдет, начинает пропадать, надежда тихо умирает, то следует сделать акцент на surely, произнося предложение:

Surely she is going to get ready soon? (It looks as if she's going to comb her hair for ever!!!)

Следует отметить, что «уверенность», выражаемая наречием surely, связана скорее с чувствами и надеждами, а не со знаниями. В связи с этим, в научных текстах чаще встречается именно наречие certainly.

Сравните:

Surely that's the president of France?! = That really seems to be the president of France! Wow! That's certainly the president of France! = We know that's the president of France!

Of course используется для того, чтобы подчеркнуть, что происходящее совсем не является неожиданным или удивительным.

Tom and Leo came to the meeting 45 minutes late so, of course, it had already been adjourned.

Если Вы хотите подчеркнуть, что информация уже давно известна, очевидна всем, в Вашем предложении обязательно должно присутствовать of course.

The Second World War ended, of course, in 1945.

Однако будьте аккуратны с использованием of course, отвечая на вопросы/утверждения о фактах и очевидных явлениях, поскольку Ваш ответ может прозвучать грубо.

Сравните,

— May I come in? — Of course — It's boiling hot. — It certainly is.

— Of course (Ответ был бы слишком грубым)

В заключении, хотелось бы обратить Ваше внимание на небольшую разницу использования в качестве ответов surely и certainly.

«Certainly» — так отвечают на вопросы жители Туманного Альбиона. А американские граждане используют как «certainly», так и «surely».

— May I come in? — Yes, certainly (UK)

— Surely/Certainly (US)