Ложные друзья переводчика — это слова, близкие по звучанию и написанию в разных языках, но имеющие различное значение. Происхождение таких слов может быть абсолютно разным при сходстве их произношения или написания. Иногда такие слова также может связывать и общее происхождение. В этом случае со временем в одном языке развивается одно значение слова, в другом языке другое, поэтому в наши дни эти значения могут оказаться совершенно различными.
Для того, чтобы вы избежали наиболее типичных ошибок, мы приводим список "ложных друзей переводчика" в английском языке.
|Letter
|Word
|Correct Translation
|Erroneous Translation
|A
|accurate
|Точный, правильный, калиброванный
|Аккуратный
|ammunition
|Боеприпасы
|Амуниция
|arc
|Дуга
|Радуга
|actually
|Действительно, на самом деле
|Актуально
|aspirant
|Претендент, кандидат, честолюбивый
|Аспирант
|astrakhan
|Каракуль, каракулевый
|Астраханский
|attraction
|Влечение, притяжение, привлекательность
|Аттракцион
|B
|babushka
|Головной платок, косынка
|Бабушка
|balloon
|Воздушный шар, аэростат
|Баллон
|baton
|Жезл, дирижёрская палочка, полицейская дубинка
|Батон
|benzene
|Бензол
|Бензин
|billet
|Ордер на постой, помещения для постоя
|Билет
|biscuit
|Сухое печенье, галета
|Бисквит
|bra
|Лифчик
|Бра
|C
|cabinet
|Шкаф, шкатулка, кабинет (министров)
|Кабинет (мебель)
|camera
|Фото - видео камера
|Тюремная камера
|chef
|Шеф-повар
|Шеф, шофёр
|cereal
|Хлебный злак, каша, крупа
|Сериал
|cession
|Передача прав, уступка требования
|Сессия
|clay
|Глина, ил
|Клей
|climax
|Высшая точка, кульминация
|Климакс
|cloak
|Плащ
|Клоака
|compositor
|Наборщик
|Композитор
|complexion
|Цвет лица, вид
|Комплекция
|codex
|Старинная рукопись, рецептура
|Кодекс
|colon
|Двоеточие, толстая кишка
|Колонна
|concourse
|Скопление (чего-либо), зал ожидания
|Конкурс
|corpse
|Труп, мёртвое тело
|Корпус
|D
|data
|Данные
|Дата
|dragonfly
|Стрекоза
|Драконовая муха
|Dutch
|Голландский, Нидерландский
|Датский
|F
|fabric
|Ткань
|Фабрика
|family
|Семья
|Фамилия
|H
|honor
|Слава, почёт
|Гонор
|I
|insult
|Обида, оскорбление
|Инсульт
|intelligence
|Ум, интеллект, разведка
|Интеллигенция
|intelligent
|Умный, понятливый
|Интеллигентный
|L
|lily of the valley
|Ландыш
|Лилия долины
|list
|Список
|Лист
|M
|magazine
|Журнал, склад, магазин (для патронов)
|Магазин (shop)
|mark
|Метка, пятно, знак, оценка
|Марка
|mayor
|Мэр
|Майор
|macaroon
|Миндальное печенье
|Макарон
|matrass
|Больничная утка
|Матрас
|metropolitan
|Столичный, центральный
|Метрополитен
|motorist
|Автомобилист
|Моторист
|multiplication
|Умножение, увеличение
|Мультипликация
|N
|null
|Недействительный, несущественный
|Нуль
|O
|obligation
|Гарантия, обязательство, долг
|Облигация
|P
|pasta
|Макаронные изделия
|Паста
|patron
|Покровитель, шеф, постоянный посетитель
|Патрон
|personal
|Личный, персональный
|Персонал
|physician
|Врач-терапевт
|Физик
|piston
|Поршень
|Пистон
|principal
|Начальник, директор школы
|Принцип
|profane
|Мирской, непосвящённый, богохульный
|Профан
|prospect
|Вид, обзор, панорама, перспектива
|Проспект
|public house
|Паб, пивная
|Публичный дом
|R
|repetition
|Повторение
|Репетиция
|replica
|Точная копия, репродукция
|Реплика
|resin
|Смола, канифоль
|Резина
|S
|satin
|Атлас, атласный
|Сатин
|scenery
|Пейзаж, декорации
|Сценарий
|servant
|Слуга, служащий
|Сервант
|solid
|Крепкий, добротный
|Солидный
|spectacles
|Очки (оптика)
|Спектакли
|spectre
|Привидение, дурное предчувствие
|Спектр
|spirt
|Рывок, струя, бить струёй
|Спирт
|stool
|Табуретка, сидение
|Стул
|T
|terminus
|Конечная остановка
|Термос, термин
|tick
|Клещ; крыжик, галочка, пометка
|Тик
|trace
|След
|Трасса
|translation
|Перевод
|Трансляция
|treck
|Трудное путешествие (особенно пешее)
|Трек
|troop
|Отряд, стадо
|Труп
|U
|urbane
|Вежливый, воспитанный
|Городской, урбанистический
|V
|valet
|Камердинер, лакей, слуга
Многоуважаемый, почтенный, преподобный
Заправка для салата; коробочка нюхательной соли
Добродетельный, целомудренный
|Валет
|velvet
|Бархат, бархатный
|Вельвет
|venerable
|Многоуважаемый, почтенный, преподобный
|Венерический
|vinaigrette
|Заправка для салата; коробочка нюхательной соли
|Винегрет
|virtuous
|Добродетельный, целомудренный
|Виртуозный
|W
|wagon
|Повозка, фургон, вагонетка
|Вагон
|wallet
|Бумажник
|Валет
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