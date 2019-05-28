Ложные друзья переводчика — это слова, близкие по звучанию и написанию в разных языках, но имеющие различное значение. Происхождение таких слов может быть абсолютно разным при сходстве их произношения или написания. Иногда такие слова также может связывать и общее происхождение. В этом случае со временем в одном языке развивается одно значение слова, в другом языке другое, поэтому в наши дни эти значения могут оказаться совершенно различными.

Для того, чтобы вы избежали наиболее типичных ошибок, мы приводим список "ложных друзей переводчика" в английском языке.

Letter Word Correct Translation Erroneous Translation A accurate Точный, правильный, калиброванный Аккуратный ammunition Боеприпасы Амуниция arc Дуга Радуга actually Действительно, на самом деле Актуально aspirant Претендент, кандидат, честолюбивый Аспирант astrakhan Каракуль, каракулевый Астраханский attraction Влечение, притяжение, привлекательность Аттракцион B babushka Головной платок, косынка Бабушка balloon Воздушный шар, аэростат Баллон baton Жезл, дирижёрская палочка, полицейская дубинка Батон benzene Бензол Бензин billet Ордер на постой, помещения для постоя Билет biscuit Сухое печенье, галета Бисквит bra Лифчик Бра C cabinet Шкаф, шкатулка, кабинет (министров) Кабинет (мебель) camera Фото - видео камера Тюремная камера chef Шеф-повар Шеф, шофёр cereal Хлебный злак, каша, крупа Сериал cession Передача прав, уступка требования Сессия clay Глина, ил Клей climax Высшая точка, кульминация Климакс cloak Плащ Клоака compositor Наборщик Композитор complexion Цвет лица, вид Комплекция codex Старинная рукопись, рецептура Кодекс colon Двоеточие, толстая кишка Колонна concourse Скопление (чего-либо), зал ожидания Конкурс corpse Труп, мёртвое тело Корпус D data Данные Дата dragonfly Стрекоза Драконовая муха Dutch Голландский, Нидерландский Датский F fabric Ткань Фабрика family Семья Фамилия H honor Слава, почёт Гонор I insult Обида, оскорбление Инсульт intelligence Ум, интеллект, разведка Интеллигенция intelligent Умный, понятливый Интеллигентный L lily of the valley Ландыш Лилия долины list Список Лист M magazine Журнал, склад, магазин (для патронов) Магазин (shop) mark Метка, пятно, знак, оценка Марка mayor Мэр Майор macaroon Миндальное печенье Макарон matrass Больничная утка Матрас metropolitan Столичный, центральный Метрополитен motorist Автомобилист Моторист multiplication Умножение, увеличение Мультипликация N null Недействительный, несущественный Нуль O obligation Гарантия, обязательство, долг Облигация P pasta Макаронные изделия Паста patron Покровитель, шеф, постоянный посетитель Патрон personal Личный, персональный Персонал physician Врач-терапевт Физик piston Поршень Пистон principal Начальник, директор школы Принцип profane Мирской, непосвящённый, богохульный Профан prospect Вид, обзор, панорама, перспектива Проспект public house Паб, пивная Публичный дом R repetition Повторение Репетиция replica Точная копия, репродукция Реплика resin Смола, канифоль Резина S satin Атлас, атласный Сатин scenery Пейзаж, декорации Сценарий servant Слуга, служащий Сервант solid Крепкий, добротный Солидный spectacles Очки (оптика) Спектакли spectre Привидение, дурное предчувствие Спектр spirt Рывок, струя, бить струёй Спирт stool Табуретка, сидение Стул T terminus Конечная остановка Термос, термин tick Клещ; крыжик, галочка, пометка Тик trace След Трасса translation Перевод Трансляция treck Трудное путешествие (особенно пешее) Трек troop Отряд, стадо Труп U urbane Вежливый, воспитанный Городской, урбанистический V valet Камердинер, лакей, слуга



Многоуважаемый, почтенный, преподобный



Заправка для салата; коробочка нюхательной соли



Добродетельный, целомудренный Валет velvet Бархат, бархатный Вельвет venerable Многоуважаемый, почтенный, преподобный Венерический vinaigrette Заправка для салата; коробочка нюхательной соли Винегрет virtuous Добродетельный, целомудренный Виртуозный W wagon Повозка, фургон, вагонетка Вагон wallet Бумажник Валет