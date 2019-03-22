Вы, наверняка, слышали и даже использовали английский суффикс -ish. Однако думаю, следует разобраться, правильно ли Вы его применяли. А может быть именно из-за этого с Вами уже месяц не разговаривает Ваш иностранный друг?

Бывают такие ситуации, когда прямо и не скажешь. Например, Ваш знакомый уверяет Вас, что у него зеленые глаза. Вы же видите, что глаза серо-зеленые. Но обидеть знакомого никак нельзя. В русском мы бы сказали: зеленоватые, с зеленым оттенком… В английском же языке на помощь приходит «повелитель тактичности» и заменитель таких слов, как partly, quite, — суффикс -ish. Достаточно сказать, greenish (вроде бы и зеленые, да не совсем), и все довольны.

Кстати, если Вы любитель опаздывать, то суффикс -ish просто находка для Вас.

Допустим, Вы договариваетесь встретиться со знакомым в 5 часов, но подозреваете, что опоздаете на 5-10 минут. Вы можете подстраховаться и сказать: «I'll come at fivish». В таком случае, Ваш знакомый не сможет упрекнуть Вас в непунктуальности: Вы же сказали fivish, что значит: «about 5 о'clock!» (возможные варианты: half-past-fivish, tonight fivish, mid-nightish…)

Но не следует расслабляться, используя многоликий суффикс -ish. В одно мгновение, соединившись с существительным, он подставит Вам подножку. Ведь теперь суффикс «тактичности» превратится в суффикс «презрения/раздражения». Так bearish, bookish, goatish, childish, cowish, doggish, womanish, sheepish лучше не использовать в адрес друзей и знакомых, если Вы не хотите с ними поссориться!

Стоит отметить, что в отличии, например, от слова childlike, в girlish и boyish ничего отрицательно-раздражительного не скрывается. Так сказать, слова исключения!

А уж если Ваше раздражение настолько сильно, что Вы не только сдержать его не можете, но и хотели бы подчеркнуть, то советую прибавить -ish к сложному слову:

a come-hitherish smile,

prima donna-ish / behaviour,

a touch-me-not-ish person, a pollyannaish view of the world.