Только на первый взгляд кажется, что любое выражение отрицания в языке неизменно связано с частицей «не».

На самом деле в каждом языке существует целый ряд способов, чтобы в той или иной степени показать отрицание.

При помощи отрицательных префиксов (negative prefixes) можно придать прямо противоположенное значение существительным, прилагательным и глаголам. Этих префиксов достаточно много (-il, -ir, -im, -in, -un, -dis, -mis, -non) и их употребление зачастую вызывает некоторые сложности у новичков в языке.

Разумеется, отрицательные префиксы употребляются не хаотично, а согласно определенным правилам. Хочется отметить, что эти правила для большинства отрицательных префиксов не однозначны, так как здесь имеют место многочисленные исключения (не для носителей языка). Эти исключения в современном английском языке возникли благодаря различным лингво-историческим причинам. Если от прилагательного можно образовать существительное, то перед существительным употребляется тот же отрицательный префикс.

–il употребляется для создания отрицания в прилагательных, начинающихся с согласной –l:

illogical (нелогичный), illiterate (неграмотный). Существительное: illogicality (нелогичность), illiteracy (безграмотность).

аналогично –ir употребляется перед прилагательными, которые начинаются с согласной –r:

irregular (нерегулярный), irresistible (неотразимый). Существительное: irregularity (нерегулярность), irresistibility (неотразимость).

префикс –im употребляется (имеются исключения) перед прилагательными, начинающимися с согласной –p:

impossible (невероятный), impatient (нетерпеливый). Существительные: impossibility (невозможность), impatience (нетерпение).

префикс –in обычно употребляется перед буквосочетанием -aс:

inaccessible (недоступный), inactive (неактивный);

перед гласным –c: incorrect (неверный), inconvenient (неудобный).

Имеются исключения: informal, inarticulate, inanimate, unacceptable.

Существительные: inaccessibility (недоступность) , inactivity (неактивность), incorrectness (неправильность), inconvenience (неудобство).

префикс –un является самым продуктивным отрицательным префиксом и может использоваться не только с прилагательными, но и с глаголами. Не существует строгих правил употребления данного префикса, поэтому вероятность ошибиться с ним существенна, особенно для начинающих. Лучше всего запоминать употребления данного префикса в каждом конкретном случае.

Прилагательные (причастия):

префикс часто употребляется перед гласными, реже перед чистым –a: unusual (необычный), unopened (неоткрытый), unauthorized (несанкционированный), unattainable (недосягаемый), uneven (неровный), uninteresting (неинтересный);

перед согласными: unpopular (непопулярный), unhealthy (нездоровый), unnecessary (ненужный), unwanted (нежеланный), untidy (неопрятный), unsuccessful (неуспешный).

Существительные: uneasy – uneasiness (неудобство), untidiness (неопрятность).



Глаголы с префиксом –un имеют не отрицательный, а противоположенный смысл: dress – undress (одевать-раздевать), chain – unchain (сковывать-освобождать).

В качестве сравнения можно привести глагольный префикс –re, который указывает на повторное действие (rewrite, retell).

префикс –dis также употребляется с прилагательными, глаголами (причастиями) и существительными. Так как –dis, подобно некоторым другим префиксам, может употребляться перед гласными, то случаи его употребления нужно просто запомнить, чтобы избежать путаницы. Прилагательные (причастия):

disagreeable (неприятный), disapproved (неодобренный), disorganized (неорганизованный).

Если слово начинается на непроизносимое H, то перед ним может употребляться –dis (dishonest).

Данный префикс может употребляться и перед согласными: disrespectful (непочтительный).

С существительными и глаголами –dis употребляется очень часто: disfigure (искажать), disjoin (разъединять); dislike (неприязнь), disbalance (дисбаланс).

Префикс –mis можно перевести, как «неправильный», «ошибочный», именно этот смысл данный префикс придает словам.

В отличие от предыдущих префиксов –mis употребляется только с существительными, глаголами и причастиями: misunderstand (неверно понять), misunderstood (неверно понятый), misleading (вводящий в заблуждение), mismatch (плохое сочетание), misusage (неправильное употребление).

Сравним: disbelief (неверие) – misbelief (заблуждение, ересь)

Префикс –non употребляется не очень часто. Этот префикс происходит непосредственно от частицы NO, и может заменять в некоторых случаях другие префиксы (обычно –un): unprofessional – nonprofessional (непрофессиональный), undurable – nondurable (недолговечный); nonconductor (изолятор), nonsense (бессмыслица).

Также отрицание можно выразить при помощи посткорневого суффикса –less, который «крепится» к существительному и указывает на отсутствие того, что выражено существительным без этого суффикса. После этого существительное, становится прилагательным: homeless (бездомный), motionless (недвижимый).

При пользовании отрицательными префиксами следует быть внимательными:

С каждым словом практически во всех случаях может употребляться только один определенный префикс.

Необходимо различать отрицательные префиксы, от обычных префиксов

Необходимо помнить о тонкостях перевода, которые могут возникнуть в каждом случае и почаще обращаться к словарю.

Valuable (ценный) – invaluable (бесценный, неоценимый) – valueless (не имеющий ценности).

Flammable (легковоспламеняющийся) – inflammable (легковоспламеняющийся) – значение слов одинаковое, так как –in здесь не является отрицательным префиксом.

Pregnant (беременная) – impregnant (вещество для пропитки).

Famous (известный) – infamous (имеющий плохую репутацию, славу).