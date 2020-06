Для начала давайте разберемся, что же такое «неологизм». Неологизм – это слово, значение слова или словосочетания, появившиеся в языке. Из этого определения можно заключить, что неологизмом слово остается в языке до тех пор, пока говорящие ощущают его новизну. Неологизмы есть во всех языках, английский язык не является исключением.

Каким образом появляются неологизмы? Во-первых, это слова, которые появляются в языке для обозначения новых предметов, понятий, явлений. Во-вторых, уже существующие в языке слова могут приобретать новые значения. И, наконец, при помощи словообразования (прибавления суффиксов или приставок к уже известным формам слова, а также посредством словосложения).

Когда новое слово входит в лексикон большого числа носителей языка, оно фиксируется в словарях.

Мы познакомим вас с 19 неологизмами в английском языке. Проверьте, знаете ли вы эти слова. Встречались ли вы с ними при чтении текстов на англоязычных сайтах, при просмотре ТВ передач или фильмов?

1) Aha moment. Это тот момент, когда решение проблемы становится ясным. Или же когда приходит понимание того, что вы долго не могли понять. На русский язык можно перевести следующим образом: озарение, момент просветления.

2) Bridezilla. Это сочетание двух слов – «bride» и «Godzilla» (чудовище из фильмов ужасов). Это слово используется для описания женщины, которая готовится к свадьбе, но при этом несговорчива и придирчива, постоянно вмешивается в процесс подготовки. В русских текстах обычно используется транслитерация- брайдзилла или описательный перевод – невеста, которая всех достает.

3) Bromance. Слово образовано сложением двух слов - «bro» и «romance». Означает дружбу двух мужчин, не сексуальные отношения. В русских текстах используются словосочетания – мужская дружба, крепкая мужская дружба.

4) Bucket list. Список вещей, которые вы никогда не делали, но хотели бы успеть сделать при жизни. Словосочетание стало популярным в английском языке после выхода в прокат фильма The Bucket List (2007). Фильм рассказывает историю двух мужчин, совершающих путешествие с целью испытать как можно больше приключений до конца жизни. В названии фильма обыгрывается идиома «kick the bucket» (умереть).

5) Cloud computing. Словосочетание обозначает процесс хранения компьютерных данных на серверах, доступ к которым может осуществляться через интернет. Программисты и пользователи интернета говорят об «облачном хранении данных», при котором доступ к серверу осуществляется с неограниченного количества компьютеров.

6) Cougar /ˈkuːɡə(r)/. Так называют женщину средних лет, которая ищет романтические отношения с молодым мужчиной. В этом случае существительное «cougar», означающее «пума», «ягуар», приобрело еще одно значение, основанное на сходстве повадок хищника и особ женского пола.

7) Crowdfunding. Сбор денег большим количеством людей, но при этом каждый жертвует небольшую сумму. В русских текстах используются следующие слова и словосочетания – краудфандинг, народное финансирование, сбор средств.

8) Cyberbullying/Cyberstalking. Первое существительное означает общение посредством электронных средств связи с целью запугивания или угроз. «Cyberstalking» используется для обозначения виртуального преследования или мониторинга кого-либо. В русском языке используются слова и словосочетания – киберзапугивание, кибербуллинг и виртуальное преследование.

9) Facepalm. Означает легкий шлепок рукой по лицу для выражения целой палитры чувств – смущения, неверия, разочарования и отвращения. Слово активно используется в языке пользователей интернета. В русском языке используется транслитерация - фейспалм или фейспалмить.

10) F-bomb. Употребляется в языке вместо «fuck». Соответствует русскому «мать-перемать». Часто используется в словосочетании «drop an f-bomb». Например,

The politician dropped an f-bomb during an interview. - Во время одного из интервью политик нецензурно выругался.

11) Frenemy. Так говорят о человеке, который притворяется, что он друг, хотя на самом деле является врагом. В русском языке используются следующие слова и словосочетания: и не друг, и не враг, а так, друг, с которым и врагов не надо, вруг.

12) Game changer. Новый элемент, кардинально меняющий ситуацию, как появление нового игрока влияет на ход игры и конечный результат. На русский язык переводится как переломный момент, кардинальный фактор.

13) Helicopter parent. Так говорят о родителях, которые следят за каждым шагом своих детей. Они напоминают вертолет, зависший над каким-то участком на местности. Цель таких родителей – убедиться, что с ребенком все в порядке. В русском языке используется словосочетание – родитель-вертолетчик.

14) Mash-up. Использование элементов различных ресурсов для создания нового продуктов. Например, создание песни на основе текстов двух других песен. На русский язык переводится как попурри, мэшап (направление в музыке, когда происходит наложение трека одного произведения на похожий трек другого).

15) Newbie. Так называют человека, который является новичком в профессии или в какой-то иной сфере. На русский язык переводится следующим образом – новичок, новый пользователь, пришелец, нуб (в онлайновых играх), «зеленый», салага.

16) Sexting. Слово образовано словосложением – «sex» и «texting». Означает отправление текстовых сообщений сексуального содержания. На русский язык слово транслитерируется – секстинг.

17) Sick. Стилистически маркируется как сленговое слово и означает что-то хорошее, отличное, великолепное. В русском языке это – классный, клёвый.

18) Spin. Предъявление информации с намерением манипулировать мнением зрителей или читателей. Переводится на русский язык как медийный глянец, медийные манипуляции. Может использоваться в словосочетаниях: spin doctor (мастер медийных манипуляций), spin merchant (специалист по работе с общественностью и СМИ).

19) Staycation. Слово образовано словосложением – «stay» и «vacation». Означает отпуск или каникулы, которые вы проводите дома или в своем городе (стране), т.е. вы не путешествуете и поэтому экономите деньги. На русский переводится как отпуск дома или отпуск, проведенный у себя дома.

Наш мир постоянно меняется, все новые явления находят отражение в языке. Как говорят англичане, «Where habit leads, language follows» (Язык за привычкой следует по пятам). Сколько требуется времени, чтобы слово вошло в язык? Все очень относительно. Иногда проходят годы и даже десятилетия, прежде чем какое-то явление станет неотъемлемой частью нашей жизни. Значит, слово, его обозначающее, долгое время будет иметь статус неологизма. Интернет технологии значительно ускорили этот процесс – новое слово входит в лексикон большого количества людей в течение нескольких месяцев.