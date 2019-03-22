При изучении иностранного языка проводить параллели с родным языком необходимо, иначе многое понять будет сложно. Кажется, что одинаковые слова во всех европейских языках имеют общие свойства. Однако в каждом языке есть такое понятие, как ложный друг переводчика.
Нам кажется, что английские существительные имеют такую же родовую принадлежность, что и русские. Но в английском языке родовая принадлежность объекта практически не подчеркивается. И вот это «практически не» с точки зрения русского языка несколько странно. Так вот новорожденные и младенцы обоих полов соотносятся с местоимением it: «The baby was lying on the grass alone. It was crying».
А корабль может быть назван it или she (особенно, если говорить о нем (ней?) с чувством симпатии): "She is really beautiful, your yacht!". А вот автомобиль (машина) в английском языке может быть it или (как и у нас) she: «Is your car fast? She is very fast». Но это, опять-таки, если о машине говорить с любовью.
Весьма интересна половая принадлежность сказочных героев (не людей). Некоторые герои, которые в наших сказках имеют женский род, в английских сказках этот пол меняют на мужской. Итак, Мышь – он, Сова – он, Лиса – он. Но в других сказках пол данных персонажей может быть «правильным».
Тем не менее, род предмета в языках, где носителями грамматики в основном являются окончания слов, и определяется исключительно по окончаниям. Если взять, к примеру, французский язык, то родовая принадлежность предметов далеко не всегда совпадает с родом предметов в русском языке. Так стол (la table) во французском языке имеет женский род, а книга (le livre) – род мужской.
Также смущение часто вызывает несоответствие числа некоторых объектов в русском и английском языках. То есть то, что в русском языке имеет единственное число, в английском – множественное, и наоборот. Давайте рассмотрим самые интересные моменты.
Множественное и единственное число hair
Итак. Будьте внимательны, когда говорите о волосах. Дело в том, что те волосы, которые у нас на голове называются hair, и только так. И, соответственно, hair – это единственное число: What colour is his hair? Какого цвета у него волосы?
Если вы захотите высказать комплимент по поводу чьих-то волос следующим образом: What beautiful hairs you have!, то счастливой улыбки на устах своего собеседника вы так и не дождетесь. Hairs употребляют, чтобы сказать о волосках, простите, в супе или еще где. Ну, а hairs на голове – верный предвестник парика. Это как в том анекдоте, когда старушка укладывала свои три hairs, а потом утомилась и пошла на улицу непричесанной. Также будьте внимательны, и не употребляйте артикль А перед hair, иначе вместо нескольких волосинок вы «наградите» человека лишь одной.
Множественное и единственное число money
Интересно, что слово money (деньги) также имеет единственное число. Поэтому никаких
money are или moneys are! Только money is! А если вы хотите сказать «много денег», то употребляйте только much: That costs much money. Вот такие они, деньги по-английски, неисчисляемые, но вполне реальные.
Множественное и единственное число news
А вот еще один занятный момент. В английском языке слова «новость» и «новости» обозначаются одним news. News всегда имеют единственное число, и никогда перед ними не употребляется неопределенный артикль A. Запоминать употребление news лучше всего по пословицам: No news is good news! Bad news travels quickly.
Множественное и единственное число people
People имеет два перевода: люди и народ. Когда Моисей пришел к фараону и попросил его: «Let my people go», он сказал: «Отпусти мой народ», а не «Отпусти моих людей». People (люди) не имеет окончания множественного числа, однако согласуется только с глаголом во множественном числе: These people were arested. А вот people (народ) может иметь окончания единственного и множественно числа, согласовываясь с глаголом соответственно. The Greeks are a proud people (Греки – гордый народ).
Множественное и единственное число toast
Тост (toast) и в английском языке, и в русском, бывает двух видов: хлеб и пожелание за столом. Как продукт питания toast неисчисляем, то есть употребляется без артикля A и всегда имеет единственное число: Lets have toast with marmalade (давайте поедим тостов с мармеладом).
Тосты на свадьбах и прочих праздниках вполне исчисляемы: We drank a toast to the happy couple.
А вот некоторые слова из русского языка, которые у нас употребляются исключительно во множественном числе, а в английском языке – в единственном.
Множественное и единственное число watch
Зачастую даже не новички в английском могут на секунду задуматься, а употреблять ли им слово watch или clock (часы) с окончанием множественного числа? Конечно, нет! My watch is two minutes slow (мои часы отстают на две минуты).
Множественное и единственное число gate
К счастью со словом «ворота» ситуация попроще. Все ворота в домах и аналогичных сооружениях – gate: We walked through a wooden gate onto the field behind the house.
А вот ворота у больших публичных сооружений (школа, больница, стадион…) чаще всего – gates: The crowd of furious fans gathered at the gates of the stadium. Ну и там, наверху, или внизу, также имеются gates: I think everyone of us wants to enter the gates of Heaven.
Какой же вывод здесь напрашивается? Употребление даже такого распространенного языка, как английский, требует от нас постоянного внимания.
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