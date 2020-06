Есть такие фразы в песнях, которые слышишь, даже поешь, и в них вроде ничего не смущает. Но однажды попадается на глаза напечатанный текст, и вдруг понимаешь, что все совсем не так и не про то.

Например, всем известна фраза из "Песни Мушкетеров":

"Пора, пора, порадуемся на своем веку

Красавице и кубку, счастливому клинку"

В ней, вместо "Красавице и кубку", многие слышат "Красавица Икубку" или "Красавице и ку-ку".

Первая строчка из русской народной песни "Шумел камыш" тоже, бывает, вводит в заблуждение "неподготовленное ухо", поскольку, вместо "Шумел камыш, деревья гнулись", слышится история о страшном существе "шумелке-мыше".

В английском языке такие "ослышки" называются mondegreens (mondagreens). Данный термин можно считать неологизмом, так как появился он в ноябре 1954 года в журнале Harper's. Американская писательница Sylvia Wright использовала его в своем эссе "The Death of Lady Mondegreen", где рассказывала, что много лет считала, что последняя строка первой строфы баллады "The Bonny Earl of Murray", звучит "And Lady Mondegreen", а на самом деле:

Ye Highlands and ye Lawlands,

Oh! Where ha'e ye been:

They ha'e slain the Earl of Murray,

And they laid him on the Green.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся mondegreens и определим как на самом деле звучат данные строки в песнях. Достаточно часто из-за недосточного словарного запаса, именно дети становятся авторами новых mondegreens. Например, припев из "Jingle Bells"

Текст:

Bells on bobtail ring,

Making spirits bright;

What fun it is to ride and sing

A sleighing song tonight

Mondegreen:

Bells on Bob's tail ring,

Making spareribs bright;

What fun it is to write and sing

A slaying song to knives.

А помните строчку из песни, написанной Джоном Ленноном и Полом Маккартни, "Lucy In The Sky With Diamonds": "A girl with kaleidoscope eyes"?

Picture yourself in a boat on a river,

With tangerine trees and marmalade skies

Somebody calls you, you answer quite slowly,

A girl with kaleidoscope eyes.

Данная фраза зачастую воспринимается слушателями как "The girl with colitis goes by".

Еще одним знаменитым "перефразированной" строчкой стал припев "the answer my friend is blowing in the wind" в песне Боба Дилана "Blowing in the wind". Данная строчка была "перефразирована" в "The ants are my friends, they're blowing in the wind". Однако точно не известно, является ли эта фраза mondegreen или кто-то специально переделал строку из песни.

Кстати, как сообщает сайт Beatles.ru, "классический хит покойного рокера Джими Хендрикса "Purple Haze" занял первое место в списке самых неверно услышанных текстов песен в истории поп-музыки.

Строчка в знаменитой песне "'Scuse me while I kiss the sky" ("Простите меня, пока я целую небо") часто интерпретируется как "'Scuse me while I kiss this guy" ("Простите меня, пока я целую этого парня") согласно опросу Британской компании помощи слуха David Ormerod Hearing Centres.

Второе место заняла песня The Beatles "Paper Back Writer", название которой слушатели часто ошибочно воспринимают как "Paint the black writer" ("Нарисуй чернокнижника").

Третье место получила песня Sade "Smooth Operator", в припеве которой часто слышится "Smoother the better" ("Чем плавнее, тем лучше")".