Игра слов – ярчайший стилистический прием, преображающий речь. Общаясь с иностранцами, порой так хочется покаламбурить, чтобы и они поняли. К примеру, очень забавная игра слов сокрыта в шутливой фразе «Two tickets to Dublin». Уникальность этой игры слов заключается в ее двуязычной интерпретации. Со стороны перевода этой фразы (Два билета до Дублина) каламбура в ней нет. Но если «прочитать» эту фразу русскими звуками, то «to Dublin» превратится в «туда, блин». То есть здесь не только наблюдается столкновение двух языков, но еще и присутствует забавное жаргонное слово.

Но вот как передать эту игру слов иностранцу, который в русском не силен? Словечко «блин» в данном каламбуре играет чуть ли не основную роль, неся практически всю комическую нагрузку. А как вы сами понимаете этот «блин»? Да, никак. Вы его просто чувствуете. Соответственно, придется искать аналогии, приводя в пример английское «shit», которое, все равно, не схоже с нашим «блин». Вот и получится у вас что-то вроде перевода, в то время как каламбур – это что-то одномоментное, основанное на понятии смысла, а не толкования.

Стилистические приемы, оперирующие переносным значением, передать можно, но трудно. Поэтому передать игру слов или очень сложно, или даже невозможно.

Как же все-таки переводчики передают игру слов?

Для перевода на письме существует два варианта. Первый вариант – сделать пословный перевод, а в сноске дать комментарий. Профессионалы считают такой способ перевода некачественным.

Второй способ заключается в поиске или придумывании аналогичного каламбура. Этот способ, безусловно, требует от переводчика максимального профессионализма.

А как обстоят дела с переводом каламбуров в кино?

Количество фильмов на перевод – очень большое, а квалифицированных переводчиков очень мало. Вот и получается, смотришь комедию, а она не смешная. А смотришь ее на языке оригинала, то смеешься до слез.

Автор посмотрел известную комедию «Mrs. Doubtfire» и ни разу не улыбнулся. Почти весь юмор фильма был сведен на нет. Лишь визуальный ряд говорил о том, что это комедия. Текст фильма насыщен всевозможными стилистическими приемами, которые переводчики на телевидении предпочли «не заметить».

В самом начале фильма главный герой озвучивает птичку в мультфильме: Murder! Betrayal! Kidnapped! No, birdnapped!

Что ж, birdnapped было просто не переведено! Как и это: – Is everything all right, ma'am? – Fan-bloody-tastic.

Переводчик замечал лишь самые простые случаи игры слов.

Главный герой, Дэниэл, был вынужден найти любую работу. Ему подвернулась лишь работа грузчика. Дэниэл отчитывается по этому поводу своему супервайзеру, назначенному судом:

Well, you'll be happy to know that now I am holding down two jobs.

One for an educational film and TV company – heavy responsibility.

Он пошутил над тем, что поднимать коробки – это тяжело. В одном варианте перевод последних двух слов был следующим: «тяжкий труд». В другом – переводчик просто не увидел или не заметил этой игры слов и перевел, как: «большая ответственность». А ведь игра слов в этом моменте достаточно простая.

Отказался переводчик работать и в известном фильме с Сильвестором Сталлоне «Оскар». Доктор Пулл говорит одному из гангстеров, что тот употребил чудный оксиморон. Гангстер обиделся, так как, не зная слова oxymoron, он подумал, что доктор назвал его moron, то есть «дебилом». Герой Сталлоне, будучи также не сведущим в вопросах лингвистики, говорит своему подчиненному: «Doc is right. You are – oxymoron». При этом он сделал большое ударение на второй слог.

Только в одном из нескольких вариантов перевода фильма «Правдивая ложь» короткой, но емкой фразе, содержащей игру слов, был дан неплохой перевод.

Главный герой фильма сидит в боевом истребителе, а на одной из его ракет повис террорист. Перед тем, как нажать на пуск, герой Шварценеггера произносит: «You are fired». Это фраза может быть переведена, как: «ты свободенуволен», а также по ситуации: «тебя запускают». Переводчики выбрали такие варианты: «ты свободен» и «я тебя отпускаю», что не в полной мере, но, все-таки, передает игру слов.

Игра слов присутствует во многих фильмах. Надеемся, что переводчики будут добросовестно трудиться, чтобы мы получали удовольствие не только от картинки, но и от реплик героев. Ведь для настоящего переводчика не существует неосуществимых переводов!