Сленгом называется нестандартное использование слов в каком-либо языке и, иногда, образование новых слов или заимствование их из других языков.

Сленговые выражения обычно привязаны к субкультурам каких-либо социальных групп, например, наркоманов, сноубордистов или поклонников рок-музыки. Сленг нередко путают с профессиональным жаргоном, однако, эти лексические группы не эквивалентны. Сленг является неформальной, часто шутливой формой выражения мыслей, в этом плане его, скорее, можно сравнить с разговорной речью.

Сленговые обороты часто используются для обсуждения, так называемых, запретных тем, таких как пьянство, секс, наркотики и пр.

Использование того или иного вида сленга часто ограничено коротким временным периодом. Так некоторые слова, модные и часто употреблявшиеся в течение какого-то отрезка времени, спустя несколько лет или десятилетий используются уже в другом, не первоначальном, значении. Например, какая-нибудь хорошая (стоящая) вещь в 1930-е, 40-е и 50-е годы называлась по-английски swell, в 1960-е - groovy, в 1970-е - cool. И хотя характеристика cool и по сей день может употребляться в том же значении, сленговые словечки swell и groovy уже кажутся архаизмами.

Историческим примером может послужить английское обозначение воровского жаргона "thieves' cant", из которого возникло понятие "canting dictionary".

Конечно, сленговые выражения появляются в языке не только определенных социальных групп. Мы подхватываем новые словечки из телепередач, популярных фильмов, прессы, таким образом, нередко происходит даже заимствование сленга из других языков или диалектов.

Хотя Великобритания - сравнительно небольшое, с территориальной точки зрения, государство, количество и разнообразие существующих здесь диалектов и региональных наречий несравнимо больше, чем в других англоязычных странах. Однако, в связи с растущей миграцией населения внутри страны, а также вследствие развития средств коммуникации, множество идиом, употребление которых раньше было территориально ограничено, сейчас используются населением всей Великобритании.

В большинстве случаев, основным "распространителем" сленга является молодежь - что обусловливает тематическую направленность лексики, а также степень ее "неформальности". Нередко речь подрастающего поколения кажется шокирующей и безнравственной. Однако многое из сленгового словаря постепенно становится нормой и для представителей других возрастных групп, так как с течением времени общественная точка зрения на те ли иные вопросы меняется: то, что было новинкой или даже дикостью 20 лет назад, сейчас вполне может стать повседневным явлением.

Мы предлагаем проследить процесс возникновения некоторых сленговых выражений в "британском английском" языке на нескольких приведенных далее примерах.

Это выражение приобрело широкую известность после нашумевшего британского фильма "The Full Monty" (в русском прокате он вышел под не имеющим ничего общего с оригиналом названием "Мужской стриптиз"). До выхода на экран этой комедии словосочетание the full monty (что эквивалентно по значению фразе the whole amount - все целиком, в полном объеме, "по полной программе") было типичным разговорным выражением жителей Великобритании. Однако популярность фильма в международном масштабе была настолько велика, что, как только он был продемонстрирован в Америке, вся англоговорящая часть населения земного шара взялась активно использовать ранее мало известное идиоматическое выражение the full monty. Таким образом, Великобритания пожертвовала миру еще один кусочек своей самобытности.

По поводу того, что же изначально стало причиной возникновения этого выражения, существует множество предположений. Точно известно только, что ранее оборот the full monty в основном употреблялся жителями северной части Англии. В начале 1990-х он стал популярным во всей Великобритании.

Вот несколько возможных источников происхождения этого идиоматического выражения:

Вполне вероятно, что выражение the full monty просто-напросто является сокращенным вариантом от the full amount.

Эта фраза может быть связана с именем британского фельдмаршала Монтгомери, которого за глаза в солдатских кругах звали просто Monty. Фельдмаршал очень любил плотно, хорошо позавтракать и всегда отдавал предпочтение сытному английскому варианту завтрака (a very large full English breakfast). Возможно, отсюда и пошло выражение the full monty.

Во всех сленговых словарях Cockney rhyming slang является одной из самых обширных тем. Выражения этого вида сленга представляют собой несколько связанных слов, последнее из которых должно рифмоваться со словом, которое является истинным значением фразы (определяемым предметом). Один из наиболее известных примеров, который очень редко употребляется в серьезных разговорах, - выражение apples and pears, которое означает stairs. Обычно рифмующиеся сленговые выражения при частом употреблении сокращаются до первого слова, таким образом, рассмотренный пример выглядел бы как просто apples. При подобном сокращении догадаться об истинном значении словосочетания гораздо труднее, а если в предложении содержится два или три подобных сленговых элемента, смысл фразы кажется полным абсурдом. Отсюда - и часто возникающие конфузные ситуации: когда один из собеседников, одинаково хорошо владеющих английским, понимает отдельные слова из речи второго, но никак не может найти смысл в его высказываниях. Речь, произнесенная на Cockney rhyming slang, напоминает шифр, смысл которого без ключа не узнаешь.

Наиболее умные и смешные варианты рифмующегося сленга всегда связаны по смыслу с определяемым понятием. Иногда они содержат жесткую иронию, которая придает высказыванию остроту, но не всегда соотносится с действительностью.

Сейчас этот, часто ставящий в тупик, вид сленга достаточно распространен в англоговорящей части мира. Местом его возникновения является один из районов Лондона, Cockney London, известный в наши дни под названием Ист Енд (the East End).

Само слово cockney, ранее имевшее форму cokeney, в буквальном смысле, означает cock's egg (петушиное яйцо) - так назывались в народе яйца неправильной формы, которые иногда несут молодые курицы. В течение 1700-х годов язык деревенского населения вошел в употребление среди городских жителей, которые, конечно, не имели понятия о сельских обычаях и первоначальной смысловой нагрузке перенятых выражений. Этот стиль речи постепенно стал отождествляться с лондонским рабочим классом и потерял существовавший некогда уничижительный оттенок. Однако, несмотря на данное определение, большинство иностранцев подразумевает под "кокни" (a Cockney) любого жителя Лондона.

Рифмующийся сленг (rhyming slang), как часть диалекта кокни, получил распространение в середине 1800-х. Предполагается, что он образовался из языка лондонских уличных торговцев и, возможно, использовался с целью скрыть от покупателей и полиции мелкие махинации и жульничество. Правда, этот вид сленга вполне мог возникнуть и гораздо раньше.

Другой неясный момент в истории распространения рифмующегося сленга: каким образом настолько локализированный диалект смог приобрести такую популярность среди населения Великобритании. Одно из предположений на этот счет: Cockney rhyming slang мог быть перенят преступным миром. В этом случае полицейские, соответственно, также должны были выучить жаргон преступников, чтобы бороться с ними. Таким образом, эта лексика, зафиксированная в учебниках по юриспруденции, могла получить широкое распространение.

Рифмующийся сленг кокни настолько распространен в современной "британской" английской речи, что многие, сами того не замечая, ежедневно употребляют его в разговоре. Вот некоторые прочно укоренившиеся в повседневной речи выражения, которые можно услышать в любой части Великобритании:

"Let's have a butchers at that magazine" (butcher's hook = look)

"I haven't heard a dicky bird about it" (dickie bird = word)

"Use your loaf and think next time" (loaf of bread = head)

"Did you half-inch that car?" (half-inch = pinch, meaning steal)

"You will have to speak up, he's a bit mutton" (mutt'n'jeff = deaf)

"I'm going on my tod" (tod sloan = alone, or own)

"Are you telling porkies?" (porkies = pork pies = lies)

"Are you going to rabbit all night?" (rabbit and pork = talk)