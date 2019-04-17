Сленгом называется нестандартное использование слов в каком-либо языке и, иногда, образование новых слов или заимствование их из других языков.

Сленговые выражения обычно привязаны к субкультурам каких-либо социальных групп, например, наркоманов, сноубордистов или поклонников рок-музыки. Сленг нередко путают с профессиональным жаргоном, однако, эти лексические группы не эквивалентны. Сленг является неформальной, часто шутливой формой выражения мыслей, в этом плане его, скорее, можно сравнить с разговорной речью.

Сленговые обороты часто используются для обсуждения, так называемых, запретных тем, таких как пьянство, секс, наркотики и пр.

Использование того или иного вида сленга часто ограничено коротким временным периодом. Так некоторые слова, модные и часто употреблявшиеся в течение какого-то отрезка времени, спустя несколько лет или десятилетий используются уже в другом, не первоначальном, значении. Например, какая-нибудь хорошая (стоящая) вещь в 1930-е, 40-е и 50-е годы называлась по-английски swell, в 1960-е - groovy, в 1970-е - cool. И хотя характеристика cool и по сей день может употребляться в том же значении, сленговые словечки swell и groovy уже кажутся архаизмами.

Историческим примером может послужить английское обозначение воровского жаргона "thieves' cant", из которого возникло понятие "canting dictionary".

Конечно, сленговые выражения появляются в языке не только определенных социальных групп. Мы подхватываем новые словечки из телепередач, популярных фильмов, прессы, таким образом, нередко происходит даже заимствование сленга из других языков или диалектов.

Хотя Великобритания - сравнительно небольшое, с территориальной точки зрения, государство, количество и разнообразие существующих здесь диалектов и региональных наречий несравнимо больше, чем в других англоязычных странах. Однако, в связи с растущей миграцией населения внутри страны, а также вследствие развития средств коммуникации, множество идиом, употребление которых раньше было территориально ограничено, сейчас используются населением всей Великобритании.

В большинстве случаев, основным "распространителем" сленга является молодежь - что обусловливает тематическую направленность лексики, а также степень ее "неформальности". Нередко речь подрастающего поколения кажется шокирующей и безнравственной. Однако многое из сленгового словаря постепенно становится нормой и для представителей других возрастных групп, так как с течением времени общественная точка зрения на те ли иные вопросы меняется: то, что было новинкой или даже дикостью 20 лет назад, сейчас вполне может стать повседневным явлением.

Мы предлагаем проследить процесс возникновения некоторых сленговых выражений в "британском английском" языке на нескольких приведенных далее примерах.

"The full monty"

Это выражение приобрело широкую известность после нашумевшего британского фильма "The Full Monty" (в русском прокате он вышел под не имеющим ничего общего с оригиналом названием "Мужской стриптиз"). До выхода на экран этой комедии словосочетание the full monty (что эквивалентно по значению фразе the whole amount - все целиком, в полном объеме, "по полной программе") было типичным разговорным выражением жителей Великобритании. Однако популярность фильма в международном масштабе была настолько велика, что, как только он был продемонстрирован в Америке, вся англоговорящая часть населения земного шара взялась активно использовать ранее мало известное идиоматическое выражение the full monty. Таким образом, Великобритания пожертвовала миру еще один кусочек своей самобытности.

По поводу того, что же изначально стало причиной возникновения этого выражения, существует множество предположений. Точно известно только, что ранее оборот the full monty в основном употреблялся жителями северной части Англии. В начале 1990-х он стал популярным во всей Великобритании.

Вот несколько возможных источников происхождения этого идиоматического выражения:

Эта фраза может быть связана с именем британского фельдмаршала Монтгомери, которого за глаза в солдатских кругах звали просто Monty. Фельдмаршал очень любил плотно, хорошо позавтракать и всегда отдавал предпочтение сытному английскому варианту завтрака (a very large full English breakfast). Возможно, отсюда и пошло выражение the full monty.

В 1980-е годы на британских телеканалах шла реклама сока под названием Del Monte, и актеры в рекламе просили налить им "the full del monte".

Вполне вероятно, что выражение the full monty просто-напросто является сокращенным вариантом от the full amount.

Cockney rhyming slang

Во всех сленговых словарях Cockney rhyming slang является одной из самых обширных тем. Выражения этого вида сленга представляют собой несколько связанных слов, последнее из которых должно рифмоваться со словом, которое является истинным значением фразы (определяемым предметом). Один из наиболее известных примеров, который очень редко употребляется в серьезных разговорах, - выражение apples and pears, которое означает stairs. Обычно рифмующиеся сленговые выражения при частом употреблении сокращаются до первого слова, таким образом, рассмотренный пример выглядел бы как просто apples. При подобном сокращении догадаться об истинном значении словосочетания гораздо труднее, а если в предложении содержится два или три подобных сленговых элемента, смысл фразы кажется полным абсурдом. Отсюда - и часто возникающие конфузные ситуации: когда один из собеседников, одинаково хорошо владеющих английским, понимает отдельные слова из речи второго, но никак не может найти смысл в его высказываниях. Речь, произнесенная на Cockney rhyming slang, напоминает шифр, смысл которого без ключа не узнаешь.

Наиболее умные и смешные варианты рифмующегося сленга всегда связаны по смыслу с определяемым понятием. Иногда они содержат жесткую иронию, которая придает высказыванию остроту, но не всегда соотносится с действительностью.

Истоки рифмующегося сленга

Сейчас этот, часто ставящий в тупик, вид сленга достаточно распространен в англоговорящей части мира. Местом его возникновения является один из районов Лондона, Cockney London, известный в наши дни под названием Ист Енд (the East End).

Само слово cockney, ранее имевшее форму cokeney, в буквальном смысле, означает cock's egg (петушиное яйцо) - так назывались в народе яйца неправильной формы, которые иногда несут молодые курицы. В течение 1700-х годов язык деревенского населения вошел в употребление среди городских жителей, которые, конечно, не имели понятия о сельских обычаях и первоначальной смысловой нагрузке перенятых выражений. Этот стиль речи постепенно стал отождествляться с лондонским рабочим классом и потерял существовавший некогда уничижительный оттенок. Однако, несмотря на данное определение, большинство иностранцев подразумевает под "кокни" (a Cockney) любого жителя Лондона.

Рифмующийся сленг (rhyming slang), как часть диалекта кокни, получил распространение в середине 1800-х. Предполагается, что он образовался из языка лондонских уличных торговцев и, возможно, использовался с целью скрыть от покупателей и полиции мелкие махинации и жульничество. Правда, этот вид сленга вполне мог возникнуть и гораздо раньше.

Другой неясный момент в истории распространения рифмующегося сленга: каким образом настолько локализированный диалект смог приобрести такую популярность среди населения Великобритании. Одно из предположений на этот счет: Cockney rhyming slang мог быть перенят преступным миром. В этом случае полицейские, соответственно, также должны были выучить жаргон преступников, чтобы бороться с ними. Таким образом, эта лексика, зафиксированная в учебниках по юриспруденции, могла получить широкое распространение.

Cockney rhyming slang сегодня

Рифмующийся сленг кокни настолько распространен в современной "британской" английской речи, что многие, сами того не замечая, ежедневно употребляют его в разговоре. Вот некоторые прочно укоренившиеся в повседневной речи выражения, которые можно услышать в любой части Великобритании:

"Let's have a butchers at that magazine" (butcher's hook = look)

"I haven't heard a dicky bird about it" (dickie bird = word)

"Use your loaf and think next time" (loaf of bread = head)

"Did you half-inch that car?" (half-inch = pinch, meaning steal)

"You will have to speak up, he's a bit mutton" (mutt'n'jeff = deaf)

"I'm going on my tod" (tod sloan = alone, or own)

"Are you telling porkies?" (porkies = pork pies = lies)

"Are you going to rabbit all night?" (rabbit and pork = talk)

"Scarper lads! The police are coming" (scarpa flow = go)

В большинстве англоязычных стран сейчас употребляются свои, характерные только для данной территории выражения рифмующегося сленга. Одной из самых активных в использовании рифмующегося сленга стран с 1900-х является Австралия. Следует отметить, что большинство недавно возникших идиом не является производным от собственно Cockney rhyming slang. Это название сейчас, в большинстве случаев, употребляется для обозначения специфического стиля сленговых выражений, при построении которых используется рифма. Однако многие "истинные" представители кокни очень гордятся свои самобытным языком и искренне негодуют по поводу возникновения множества новых выражений рифмующегося сленга, особенно, если их тоже называют Cockney rhyming slang.

С 1980-х начался резкий рост популярности рифмующегося сленга, сопровождавшийся появлением многочисленных новых примеров в повседневной разговорной речи. Предпринимались попытки "отфильтровать" на национальном уровне язык, используемый, в основном, неуравновешенными подростками и молодыми людьми, стремившимися выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность путем изобретения новых идиоматических выражений. Популярность молодежной культуры, также сильно раскрученной в СМИ, в 1990-е привела к избытку рифмующихся сленговых выражений в речи всего населения Великобритании. Хотя, без сомнения, большая часть этих новинок отомрет так же быстро, как и возникла. В первую очередь это касается выражений, содержащих в своей конструкции имена известных в данный период времени личностей (Tony Blair (s) = flairs or hair). Лишь единичные экземпляры не утратят актуальность и индивидуальный характер и не будут забыты.

Вот несколько примеров выражений, пользующихся на сегодняшний день большой популярностью:

ruby murray = curry

barnet fair = hair

currant bun = sun

hampstead heath = teeth

deep sea diver = fiver (a monetary note)

mince pies = eyes

china plate = mate

pen and ink = stink

septic tank = yank (a person from the U.S.)

whistle and flute = suit

"Gordon Bennett!"

Принято считать, что это выражение возникло в связи с популярностью известного американского издателя Джеймса Гордон-Беннета (James Gordon-Bennett).

Его отец, родившийся в Шотландии в 1795, эмигрировал в США, где сначала работал журналистом, а впоследствии начал издавать газету "New York Herald" и стал довольно богатым человеком. Однако Джеймсу удалось привлечь гораздо более пристальное внимание американского и европейского населения к своей персоне. Рожденный с серебряной ложкой во рту, он прожигал жизнь, руководствуясь лишь своими желаниями: его дикий и экстравагантный образ существования принес ему скандальную известность в высшем свете. Существует множество историй о его выходках. Однажды, например, Джеймсу надоела мешавшаяся в заднем кармане брюк толстая пачка денег, поддавшись внезапному порыву, он просто взял и сжег ее. Однако не все его поступки характеризовали его лишь с дурной стороны: в частности, он неоднократно жертвовал крупные суммы денег на благотворительность.

Джеймс перенял управление издательством в 1867 и продолжал, следуя примеру отца, инвестировать средства в крупные, многообещающие, с точки зрения новостей, проекты. В число спонсированных издателем мероприятий вошла предпринятая в период между 1879 и 1881 злополучная попытка взорвать Северный полюс и Арктический регион. Экспедиция, известная под названием "Jeanette", имела печальный исход: в результате неудавшейся акции от голода погибли руководитель проекта и 19 членов экипажа. В районе Сибири есть несколько островов, носящих имя Джеймса Беннета.

Еще одной особенностью этого незаурядного предпринимателя было его ярое увлечение спортом. В сферу его интересов входил и парусный спорт, в котором он для победителей международных соревнований учредил награду Кубок Джеймса Гордон-Беннета. Аналогичные призы были созданы им для участников гонок на аэропланах и воздушных шарах.

С 1877 Джеймс Беннет жил в Европе, большей частью, на своей яхте, и умер во Франции в 1918.

Выражение "Gordon-Bennett!" употребляют как не несущее никакой смысловой нагрузки восклицание. Эмоциональная окраска высказывания, вероятно, объясняется скандальным образом жизни владельца этого имени, а также его участием в различного рода громких, и часто сомнительных, проектах, информация о которых попадает на первые полосы газет. Представьте себе: вы просматриваете утреннюю газету, и тут вам на глаза попадается... GORDON-BENNETT!