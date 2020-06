Идиоматические выражения делают нашу речь яркой и образной. Предлагаю вашему вниманию ряд английских наиболее употребительных идиом. Для простоты восприятия каждое выражение сопровождается примером живого употребления в речи.

Однако не хотелось бы, чтобы эти образные выражения «легли мертвым грузом». Предлагаю вашему вниманию несколько советов по введению данных идиом в ваш активный словарный запас:

Не стоит заучивать выражения механически и пытаться освоить все разом. Учите по три – четыре идиомы. Сначала разберите имеющийся пример, затем составьте несколько подобных предложений. Для закрепления составьте собственные ситуации, желательно, чтобы они были не выдуманными, а имели отношение лично к вам. В дальнейшем, употребляя сходное русскоязычное идиоматическое выражение в разговоре, постарайтесь перевести предложение на английский язык.

Желаю удачи!

Butter someone up – быть крайне любезным с кем-то (в целях личной выгоды). Ср.: русское «подмаслить» – задобрить, расположить к себе.

We’ll have to butter Dad up before we tell him the news about the broken car. – Мы должны задобрить папу, прежде чем сообщать ему о поломанной машине.



Make one’s mouth water – слюнки текут.

The restaurant is supposed to be wonderful and every time that I see the menu it makes my mouth water. – Ресторан должно быть восхитительный, так как всякий раз, когда я вижу меню, у меня текут слюнки.



Sell like hot cakes – расходятся как горячие пирожки.

The new iPhone 5 sells like hot cakes. – Новый Айфон 5 расходится как горячие пирожки.



Apple of one’s eye – чей-то любимчик.

Baby Jessica is the apple of her father’s eye. – Маленькая Джессика - папина любимица.



A lemon – что-то, что вы купили, а оно оказалось дефектным или неработающим.

That second-hand car I bought was a real lemon. It broke down after a week I bought it. – Та подержанная машина, которую я купил, оказалась настоящей развалюхой. Она сломалась через неделю после покупки.



A piece of cake – что-то простое, элементарное; проще пареной репы.

I was afraid of the test, but it was a piece of cake. – Я боялся теста, но он оказался проще пареной репы.



Bread and butter – средства к существованию.

Teaching is my bread and butter. – Я зарабатываю на жизнь преподаванием.



Bring home the bacon – зарабатывать на жизнь.

My husband has had to bring home the bacon alone ever since I broke my leg. – С тех пор, как я сломала ногу, мой муж вынужден зарабатывать на жизнь в одиночку.



Cheesy – глупый.

Sometimes I like watching cheesy films because I don’t need to think. – Иногда я люблю смотреть глупые фильмы, потому что мне не надо думать.



Cool as a cucumber – расслабленный, спокойный.

I thought I was afraid of flying, but I was cool as a cucumber all the way to England. – Я думал, что буду бояться лететь на самолете, но весь полет до Англии я был спокоен.



Cream of the crop – лучший в своем роде.

Yesterday Jim bought DVD with the cream of the crop of this season’s movies. – Вчера Джим купил DVD с лучшими фильмами этого сезона.



Full of beans – полон энергии.

After the sleep, I was again full of beans. – После сна я снова был полон энергии.



Nuts about something / someone – без ума от чего-то / кого-то.

Lucy is nuts about cats. – Люси без ума от кошек.



Use your noodle – шевели мозгами.

This time I won’t help you with the task. You’ll have to use your noodle. - В этот раз я не собираюсь тебе помогать. Тебе придется пошевелить мозгами.