Наверное, каждый второй иностранец, приезжающий в Великобританию, уверен в том, что англичане только и говорят, что о погоде. Однако на самом деле истинный англичанин спросит вас о погоде только в самом начале разговора. Это – своего рода приветствие и вежливый повод завязать разговор.

Итак, в каких случаях уместно спросить англичанина о погоде:

- первое знакомство (начало разговора);

- дань вежливости на каком-нибудь приеме/встрече (лучший способ тактично проявить свое расположение к собеседнику);

- в поездке;

- при затянувшейся паузе.

Задавая вопрос о погоде, англичанин совсем не ожидает услышать метеорологический прогноз. Всё, что требуется от собеседника, это согласиться и продолжить разговор о чем угодно. Пример такого диалога:

- Today is so cold, isn’t it?

- Oh, yes, it’s rather cold. That is why I decided to put on a warm sweater.

- It looks so nice and bright.

- Yeah, I like orange colour.

- Сегодня так холодно, вы не находите?

- Ой, да, довольно-таки холодно. Вот почему я решила надеть теплый свитер.

- Выглядит миленько и ярко.

- Да, я люблю оранжевый цвет.

Как бы ни звучал вопрос о погоде, вам следует согласиться. Даже если вам сказали, что сегодня погода – просто чудо, а вы в этот момент дрожите от холода. По крайней мере, важно начать с согласия. Скажите хотя бы «yes», а далее можно осторожно добавить что-то нейтральное: «Yes, the weather is not bad today, but yesterday it was better» (Да, погода неплохая сегодня, но вчера была лучше).

Если же вы не согласитесь с собеседником, то он вас, конечно, не смерит презрительным взглядом, но расценит ответ как нетактичность. Затем с присущей англичанам вежливостью сначала помолчит, а потом постарается сменить тему или переключится на другого собеседника.

Так же не следует при англичанах ругать их погоду. Пусть они сами сколько угодно жалуются на дожди и туманы, но иностранцам такое отношение непростительно.

Перейдем к фразам о погоде, которыми вы сможете обмениваться в качестве любезностей. Только не переборщите и не ведите разговор о погоде в течение получаса. Эти фразы нужны исключительно для начала.

Всё об «isn’t it»

Это очень удобная и универсальная формула: сказали всё, что думаете о погоде, а в конце добавили «isn’t it?».

It’s windy today, isn’t it? – Ветрено сегодня, не так ли?

What a lovely day, isn’t it? – Какой чудесный день, не так ли?



Всё о хорошей погоде.

Самый тактичный ход – начать разговор с утверждения о том, как сегодня всё чудесно и замечательно, даже если погода не радует.

Nice weather today, isn’t it? – Милая погодка сегодня, не так ли?

I think it will clear up soon. – Думаю, скоро будет ясно.

The sun’s trying to come out. – Солнце пытается выглянуть из-за облаков.

It looks like it’s going to be sunny. – Похоже, будет солнечно.

I like warm weather, and you? – Люблю теплую погоду, а вы?

The sky is so clear today. – Небо сегодня такое чистое.

The weather is getting warmer. – Погода становится теплее.

It’s pretty warm today. – Сегодня довольно тепло.



Всё о плохой погоде

Англичане ценят самоиронию. Они вполне могут высказаться о своей погоде в мрачных красках. Но поддерживать такой настрой не стоит. Лучше отшутиться (об этом чуть позже). А пока – подборка английских фраз о плохой погоде.

It’s raining so hard. – Идет сильный дождь.

What a strong wind blows! – Какой сильный ветер дует.

I’m wet through. – Я совсем промок.

Terrible weather, isn’t it? – Ужасная погода, не так ли?

It looks like rain/snow. – Кажется, дождь (снег) собирается.

I can’t stand windy weather. – Не выношу ветреную погоду.

The heat is killing me! – Жара меня просто убивает!

What strange weather we are having. – Что за странная погода у нас. (Внимание! Не попадитесь на эту удочку! Не поддакивайте, а обратите всё в шутку).

It’s pouring. – Идет проливной дождь.

The sky is overcast. – Небо затянуто облаками.

It’s baking hot. – Невероятно жарко.

It’s below freezing. – Ужасно холодно.

Всё о вопросах по погоде

Можно поступить хитро и вместо утверждения задать вопрос.

Do you know the weather forecast for this week? – Вы знаете прогноз погоды на эту неделю?

Is it hot/cold/rainy/windy/sunny outside? – На улице жарко/дождливо/ветрено/солнечно?

What’s the weather like today? – Какая сегодня погода?

What’s the temperature? – Сколько градусов на улице?

Are you afraid of thunder and lightning? – А вы боитесь грома и молнии?

What is your favourite weather? – Какая ваша любимая погода?

Is it expected to rain tomorrow? – Завтра ожидается дождь?

Всё об отговорках.

Практически на любой вопрос о хорошей погоде можно ответить: «Yes, it is» (да) или «I think the same» (тоже так думаю). Но вы не совсем согласны, то можно воспользоваться подсказками:

I hope it would get cooler/ warmer soon. – Надеюсь, скоро будет попрохладнее/потеплее.

Never mind – it’s good for the growing grass. – Ничего страшного, зато это хорошо для растущей травы. (Отговорка по поводу дождей).

Yes, it’s rather hot today, but we can get a perfect tan. – Да, сегодня жарковато, зато мы можем получить безупречный загар.

Cold weather is good for health. – Холод полезен для здоровья.

But your weather can’t be bad, because it changes in a short time: it’s rainy now and the next moment it’s sunny again. – Но у вас не бывает плохой погоды, потому что она быстро меняется: сейчас дождливо, а в следующий момент уже снова солнечно.

Итак, вежливый разговор о погоде обычно состоит из 2-3 фраз: согласились и добавили немного от себя. Максимум – задали встречный вопрос. Всё. Далее нужно найти тему для разговора.