Наверное, каждый второй иностранец, приезжающий в Великобританию, уверен в том, что англичане только и говорят, что о погоде. Однако на самом деле истинный англичанин спросит вас о погоде только в самом начале разговора. Это – своего рода приветствие и вежливый повод завязать разговор.
Итак, в каких случаях уместно спросить англичанина о погоде:
- первое знакомство (начало разговора);
- дань вежливости на каком-нибудь приеме/встрече (лучший способ тактично проявить свое расположение к собеседнику);
- в поездке;
- при затянувшейся паузе.
Задавая вопрос о погоде, англичанин совсем не ожидает услышать метеорологический прогноз. Всё, что требуется от собеседника, это согласиться и продолжить разговор о чем угодно. Пример такого диалога:
- Today is so cold, isn’t it?
- Oh, yes, it’s rather cold. That is why I decided to put on a warm sweater.
- It looks so nice and bright.
- Yeah, I like orange colour.
- Сегодня так холодно, вы не находите?
- Ой, да, довольно-таки холодно. Вот почему я решила надеть теплый свитер.
- Выглядит миленько и ярко.
- Да, я люблю оранжевый цвет.
Как бы ни звучал вопрос о погоде, вам следует согласиться. Даже если вам сказали, что сегодня погода – просто чудо, а вы в этот момент дрожите от холода. По крайней мере, важно начать с согласия. Скажите хотя бы «yes», а далее можно осторожно добавить что-то нейтральное: «Yes, the weather is not bad today, but yesterday it was better» (Да, погода неплохая сегодня, но вчера была лучше).
Если же вы не согласитесь с собеседником, то он вас, конечно, не смерит презрительным взглядом, но расценит ответ как нетактичность. Затем с присущей англичанам вежливостью сначала помолчит, а потом постарается сменить тему или переключится на другого собеседника.
Так же не следует при англичанах ругать их погоду. Пусть они сами сколько угодно жалуются на дожди и туманы, но иностранцам такое отношение непростительно.
Перейдем к фразам о погоде, которыми вы сможете обмениваться в качестве любезностей. Только не переборщите и не ведите разговор о погоде в течение получаса. Эти фразы нужны исключительно для начала.
Всё об «isn’t it»
Это очень удобная и универсальная формула: сказали всё, что думаете о погоде, а в конце добавили «isn’t it?».
It’s windy today, isn’t it? – Ветрено сегодня, не так ли?
What a lovely day, isn’t it? – Какой чудесный день, не так ли?
Всё о хорошей погоде.
Самый тактичный ход – начать разговор с утверждения о том, как сегодня всё чудесно и замечательно, даже если погода не радует.
Nice weather today, isn’t it? – Милая погодка сегодня, не так ли?
I think it will clear up soon. – Думаю, скоро будет ясно.
The sun’s trying to come out. – Солнце пытается выглянуть из-за облаков.
It looks like it’s going to be sunny. – Похоже, будет солнечно.
I like warm weather, and you? – Люблю теплую погоду, а вы?
The sky is so clear today. – Небо сегодня такое чистое.
The weather is getting warmer. – Погода становится теплее.
It’s pretty warm today. – Сегодня довольно тепло.
Всё о плохой погоде
Англичане ценят самоиронию. Они вполне могут высказаться о своей погоде в мрачных красках. Но поддерживать такой настрой не стоит. Лучше отшутиться (об этом чуть позже). А пока – подборка английских фраз о плохой погоде.
It’s raining so hard. – Идет сильный дождь.
What a strong wind blows! – Какой сильный ветер дует.
I’m wet through. – Я совсем промок.
Terrible weather, isn’t it? – Ужасная погода, не так ли?
It looks like rain/snow. – Кажется, дождь (снег) собирается.
I can’t stand windy weather. – Не выношу ветреную погоду.
The heat is killing me! – Жара меня просто убивает!
What strange weather we are having. – Что за странная погода у нас. (Внимание! Не попадитесь на эту удочку! Не поддакивайте, а обратите всё в шутку).
It’s pouring. – Идет проливной дождь.
The sky is overcast. – Небо затянуто облаками.
It’s baking hot. – Невероятно жарко.
It’s below freezing. – Ужасно холодно.
Всё о вопросах по погоде
Можно поступить хитро и вместо утверждения задать вопрос.
Do you know the weather forecast for this week? – Вы знаете прогноз погоды на эту неделю?
Is it hot/cold/rainy/windy/sunny outside? – На улице жарко/дождливо/ветрено/солнечно?
What’s the weather like today? – Какая сегодня погода?
What’s the temperature? – Сколько градусов на улице?
Are you afraid of thunder and lightning? – А вы боитесь грома и молнии?
What is your favourite weather? – Какая ваша любимая погода?
Is it expected to rain tomorrow? – Завтра ожидается дождь?
Всё об отговорках.
Практически на любой вопрос о хорошей погоде можно ответить: «Yes, it is» (да) или «I think the same» (тоже так думаю). Но вы не совсем согласны, то можно воспользоваться подсказками:
I hope it would get cooler/ warmer soon. – Надеюсь, скоро будет попрохладнее/потеплее.
Never mind – it’s good for the growing grass. – Ничего страшного, зато это хорошо для растущей травы. (Отговорка по поводу дождей).
Yes, it’s rather hot today, but we can get a perfect tan. – Да, сегодня жарковато, зато мы можем получить безупречный загар.
Cold weather is good for health. – Холод полезен для здоровья.
But your weather can’t be bad, because it changes in a short time: it’s rainy now and the next moment it’s sunny again. – Но у вас не бывает плохой погоды, потому что она быстро меняется: сейчас дождливо, а в следующий момент уже снова солнечно.
Итак, вежливый разговор о погоде обычно состоит из 2-3 фраз: согласились и добавили немного от себя. Максимум – задали встречный вопрос. Всё. Далее нужно найти тему для разговора.
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