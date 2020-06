"Потому что" – такое простое и часто употребляемое слово. Вообще-то, значение этого слова можно выразить и через такие фразы как: Так как; вследствие того, что; из-за… Именно последние фразы звучать посолиднее, а "потому что" немного простовато, не так ли? Наверняка многие помнят, как в школе на уроках литературы и русского языка учителя часто исправляли ученика, когда он начинал свой ответ с "потому что"? Благодаря таким мелочам, как "потому что", можно варьировать стиль своей речи, сделать её более или менее солидной, образованной.

Because может употребляться и употребляется во речи людей разного возраста и образования. В разговорной речи because часто трансформируется в `cos. Но есть и аналогия because, которая украшает речь, делает её более важной и учёной. Это использование for.

e.g. She was a little scared, for it was the first night she stayed in this big house alone.

Но, несмотря на видимое сходство because и for, for может употребляться не так широко, как because. У for есть некоторые ограничения в употреблении, так как задача for не столько объяснить, почему то или иное произошло, а сообщить дополнительную информацию, которая будет способствовать этому объяснению.

Вот эти ограничения:

For НЕ может стоять перед глаголом, чьё действие оно проясняет. В этом случае употребляется because. То есть в начале предложения for желательно не ставить.

BECAUSE it was rather late, we took a taxi.

А если немного изменить предложение, то:

We took a taxi FOR it was rather late.

Перед for Не может стоять NOT и BUT.

He stole the silver spoon NOT BECAUSE he needed money, BUT BECAUSE he liked stealing



For Не может использоваться в ответе на вопрос ПОЧЕМУ.

Why did you hit him on the face? I did it BECAUSE I was angry.

For НЕ используется в повторах какой-либо информации. При использовании for необходима какая-то дополнительная информация.

He was picking his nose. His girlfriend was angry BECAUSE he was picking his nose.



Да и любимый прямой отсекающий ответ на не понравившийся вопрос – тоже BECAUSE, а не FOR.

Стиль стилем, а в правила заглядывать нужно.