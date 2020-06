Содержание:

Как начать письмо «Тело» письма Как закончить письмо Как правильно оформить письмо Примеры писем Письмо другу о проведенных каникулах Письмо о путешествии Письмо о семье Шаблон письма

Удивительное дело, но и сегодня, в век интернета, люди пишут друг другу письма. Если к письму на русском языке особых требований нет, то с письмом на английском дела обстоят иначе. Известно, что англичане педанты практически во всем. Этим можно объяснить и особенности оформления письма.

Сегодня разберем, как написать письмо другу на английском языке: с чего начать, как строить фразы, как оформить, как лаконично закончить.

Как начать письмо

Для начала определитесь, с какой целью вы пишете:

поблагодарить;

задать интересующий вопрос;

с просьбой о чем-то;

спрашиваете совета и пр.

Пока вы только учитесь писать письма, определение цели поможет вам не уклониться от сути.

Начинать письмо следует с обращения и приветствия:

добавьте прилагательное Dear (дорогой/дорогая) и не переживайте за романтический подтекст – его здесь нет:

Dear Ann, … – Дорогая Анна, ...

Dear Kevin, … – Дорогой Кевин, ...

или начните с простого приветствия:

Hi/Hello/Hey … – Привет, ...

Продолжить рекомендуем исходя из цели письма:

Благодарите I just want to thank you for post card. Я хотела поблагодарить за поздравительную открытку. I'm so grateful for your advice! Я так благодарен тебе за совет! Задайте интересующий вопрос Could you tell me some interesting fact about your region? Не мог бы ты со мной поделиться каким-нибудь интересным фактом о своем регионе? Tell me please how long will it take me to get from the station to your house? Скажи, пожалуйста, сколько мне потребуется времени, чтобы добраться от вокзала до твоего дома? Просите о чем-то I'm writing to ask you for some help. Пишу тебе с просьбой о помощи. Could you help me with boarding tickets to your rail way station? I just don't understand the proper title. Не мог бы ты мне помочь с бронированием билетов до вашей станции? Не могу разобраться с правильным названием. Приносите свои извинения I'm so sorry I forgot about your grandmother's birthday! Мне так жаль, что я забыл о дне рождении твоей бабушки! I'm writing to apologize for missing your wedding with Tina! Пишу, чтобы извиниться, что пропустил вашу свадьбу с Тиной!

«Тело» письма

Здесь вы излагаете суть. После того, как описали то, что больше всего вас волновало, можно ответить на вопросы, задать свои, поделиться свежими новостями.

How is it going? – Как у тебя дела?

Glad to hear you and your family are doing well. – Рад слышать, что у тебя и твоей семьи все хорошо.

I think you might be interested about how we've spent our vacations. – Думаю, тебе интересно, как мы провели свой отпуск.

I`m leaving school and preparing for exams to the university. – Я заканчиваю школу и готовлюсь к экзаменам в университет

And how are you going to spend your summer vacations? – А как ты собираешься провести летние каникулы?

Have you ever been to Moscow? If not, you must visit it necessarily! It is gorgeous! – Ты бывал в Москве? Если нет, то ты просто обязан ее увидеть! Она великолепна!

You know our son has become the best student. – Ты знаешь, наш сын стал учеником года.

Как закончить письмо

Помните, что вы пишете другу, поэтому можете не стесняться проявить эмоции, если это приемлемо.

I'm finishing my letter because it's midnight already. – Заканчиваю письмо, потому что уже полночь.

Write me an answer when you are free. – Напиши мне ответ, как будешь свободен.

See you soon! – Увидимся!

Hope to receive your letter soon. – Надеюсь получить твое письмо вскоре.

I hope my advice is useful. – Надеюсь, мой совет пригодится.

Unfortunately, I need to go to work/university/school. – К сожалению, мне пора на работу/в университет/школу.

В самом конце слова прощания, пожелания, имя отравителя:

Best regards/best wishes, Ivan. – С наилучшими пожеланиями, Иван.

Bye. – Пока.

Love/Kisses/Hugs. – Люблю/Целую/Обнимаю (вариант для близких и возлюбленных).

Варианты для молодежи (сленг, интернет-сокращения):

X – Kiss – Целую.

XO – Hug and kiss – Обнимаю и целую.

Как правильно оформить письмо

Помните, в начале мы говорили о том, что англичане – педанты? Пришло время понять, почему.

Перед тем, как приступить к извинениям, сожалениям, поздравлениям и пр., в правом верхнем углу укажите:

адрес отправителя: номер дома/улица/квартира (первая строка), город/индекс (вторая строка), страна (третья строка);



дату письма (через строку после адреса или на следующей) в формате:



Приветствие пишется через строку от адреса отправителя и даты. Обращение типа «Dear» выделять запятыми не нужно. Это важно.

Основной текст с новой строки с отступом слева.

В заключительной фразе с пожеланиями обязательна запятая.

Примеры писем

Чтобы в умной голове сложилась общая картинка, предлагаем вашему вниманию несколько примеров, как писать письмо другу.

Письмо другу о проведенных каникулах

35 Vasiliev street

Sochi 354000

Russia

31th August, 2018

Dear Alice,

I'm so happy to receive your letter! Thanks for it very much. You asked how I spent my summer holidays, so I`ll tell you now.

You know I live in Sochi, so we have no need to leave our place. I spent much time with my family and went out every evening to have fun with friends. There was a Festival of Open Music in July, so we had opportunity to listen to cool music.

Later in August I visited my Grandma, she lives in a small village near Sochi. I read a lot of books, gathered berries and had warm and pleasant conversations with Grandma. I love her so much!

So I start a new school year full of desire of knowledge.

Waiting for your letter.

Best wishes, Camilla.



улица Васильева 35

Сочи 354000

Россия

31 августа 2018

Дорогая Элис,

я так счастлива получить твое письмо! Спасибо тебе. Ты спрашивала, как я провела летние каникулы, с удовольствием расскажу.

Ты знаешь, что я живу в Сочи, поэтому у нас нет никакой необходимости уезжать. Я много времени проводила со своей семьей, а вечерами встречалась с друзьями. В июле у нас был Фестиваль музыки на открытом воздухе, отличная возможность для нас послушать классную музыку.

Позже в августе я гостила у бабушки, которая живет недалеко от Сочи в небольшом поселке. Я читала много книг, собирала ягоды и вела задушевные разговоры с бабулей. Я ее очень люблю!

Итак, в новый учебный год я ступаю полная жажды новых знаний.

Жду твоего письма.

С наилучшими пожеланиями, Камилла.

Письмо о путешествии

35 Positive street

Sochi 354000

Russia

19th April, 2019

Hello Mary,

so sorry I haven't been in touch for so long! But I have great news!

My boyfriend allowed me to go to Italy with my friend Anna and we`ve spent two gorgeous weeks there!

We stayed in the hotel in the center of Rome. How beautiful it is! I mean the city. We tasted italian food, went sightseeings, had fun at discos (hope my boyfriend won't know). We visited Colosseum and Triton Fountain. Also we were in Pompeii! You can't even imagine how many photos I've made! I'll send you some necessarily.

I can continue talking about Italy for hours, but I have to go.

Kisses, Valeria.

Позитивная улица 35

Сочи 354000

Россия

19 апреля, 2019

Привет Мэри,

сожалею, что не выходила на связь так долго! Но у меня отличные новости!

Мой парень разрешил мне поехать в Италию с моей подругой Анной и мы провели там потрясающие 2 недели!

Мы остановились в отеле в центре Рима. Какой он красивый! Имею ввиду Рим, конечно. Мы смаковали итальянскую еду, посетили много достопримечательностей, веселились на дискотеках (надеюсь, мой парень не узнает об этом). Мы были в Колизее и у фонтана Треви. А еще в Помпеи! Ты даже не можешь себе представить, сколько я сделала фотографий! Обязательно вышлю тебе немного.

Я могу говорить об Италии часами, но мне пора.

Целую тебя, Валерия.

Письмо о семье

35 Lenina street

Sochi 354000

Russia

19th April, 2019

Dear Ted,

thanks a lot for your letter. Let me tell you about my family.

My family is big. So I have to share a room with two of my brothers, Tom and Alex. Tom is 10 years old and Alex is 12. We also have a little sister. Her name is Daria. She is small but so smart. My brothers and I love to stay with her and play when our parents want to go to the theatre or restaurant.

Tom and Alex are schoolmates just like me. We are friendly enough and go in for sports together. And our parents are doctors. We are very proud of them!

Now tell me about your hobby, please? And do you like football like me?

Hope to read your letter soon.

Best regards, Andrew.

улица Ленина 35

Сочи 354000

Россия

12 мая, 2019

Дорогой Тед,

спасибо за письмо. Позволь я расскажу тебе о своей семье.

Моя семья большая. Поэтому мне приходится делить комнату с двумя братьями, Томом и Алексом. Тому 10, а Алексу 12. Еще у нас есть младшая сестра. Ее зовут Дарья. Она малышка, но очень сообразительная. Мы с братьями любим оставаться с ней, когда родители хотят сходить в театр или ресторан.

Том и Алекс школьники, как и я. Мы дружные, и вместе занимаемся спортом. А наши родители – врачи. Мы ими очень гордимся!

Теперь расскажи мне о своем хобби, пожалуйста. И любишь ли ты футбол, как я?

Надеюсь на скорое письмо.

С наилучшими пожеланиями, Андрей.

Шаблон письма

46 Central Park

New York 456770

USA

15th February, 2008

Dear _______,

Hope you are ok. It has been ________since you visited us in ______. I am writing to ask you stay with us on the weekend on the _________. We are having a small party because ______ is going to ________for a year. He will be so glad to see you before he leaves. Let me know if you can, don’t worry if not.

Love, _______.

Центральный парк 46

Нью-Йорк 456770

США

15 февраля 2008

Дорогая _________,

надеюсь, что у тебя все в порядке. Прошло ______ с тех пор, как ты была у нас в __________. Пишу тебе письмо, чтобы спросить приедешь ли ты к нам погостить в выходные _______. У нас будет небольшая вечеринка по поводу отъезда ______ в ________ на целый год. Он будет очень рад тебя видеть перед отъездом. Сообщи мне, получится ли у тебя, и не волнуйся, если нет.

С любовью, ________.