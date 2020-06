Фразы, которыми мы просим прощения или приносим извинения, мы зачастую употребляем, как вводные.

e.g. Простите, можно воспользоваться вашим телефоном?

Прошу прощения, разрешите мне пройти.

Извините, но не могли бы вы повторить ваш вопрос?

Используем мы эти фразы, часто не задумываясь. Но это наш родной русский язык, поэтому мы и не делаем ошибок. Речь идет об уместности употребления той или иной фразы.

А вот в английском языке мы частенько допускаем в этой области стилистические ляпы. Делаем мы это вследствие того, что считаем Sorry и Excuse me – полными синонимами, хотя у этих фраз имеются некоторые отличия.

Важно помнить, что Sorry не переводится, как «прошу прощения»! Предложение типа «I am sorry, can you tell me the time?» может резануть слух иностранца, который, возможно, переспросит «You are sorry?! But aboutfor what?!». Sorry употребляется тогда, когда вы хотите выразить свое сожаление по поводу чего либо: «I am sorry about your father. He was a good man.» Именно поэтому для усиления степени вашего сожаления перед Sorry часто употребляются so, terribly, dreadfully, awfully… : We are terribly sorry, but you will have to leave us.

А вот Excuse me уже можно спокойно употреблять, как вводную фразу к просьбам:

Excuse me, sir. Can you show me the way to the nearest post office?

В разговорах, когда вы что-то не расслышали или не уловили и хотите переспросить своего собеседника, лучше использовать на Excuse me, a Pardon. Примечательно, что это французское слово не звучит так манерно и высокопарно, как в русском языке, но наоборот абсолютно обычно. «Pardon, what did you say?», «Pardon me, but could you repeat the last sentence?»

Как видите, даже над такими мелочами нужно задумываться, ведь именно учет всех языковых мелочей дает право человеку сказать, что он действительно владеет языком.