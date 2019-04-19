Все мы знаем, что язык очень похож на живой организм: он зарождается, живет, постоянно меняется и даже умирает. И в течение жизни язык претерпевает изменения, касающиеся всех сторон его существования. Но самыми яркими и, пожалуй, интересными являются изменения в области лексикологии.

Сегодня мы с Вами посмотрим на одно из увлекательнейших явлений словообразования. Речь пойдет о блендах (blends).

Бленд — это способ словообразования, получивший распространение в английском языке только в двадцатом веке, хотя, как утверждают некоторые ученые, появился он задолго до девятнадцатого века.

Этот способ заключается в слиянии двух слов в одно. Получившееся образование включает в себя лексические значения обоих слов, из которых оно возникло. Обычно новая единица речи (собственно, сам бленд) состоит из начальной части одного слова — донора и конечной части другого. Благодаря такому способу словообразования в языке появилось огромное количество новых и очень емких слов, которые теперь мы можем встретить в сфере политики, рекламы, средствах массовой информации, а так же в повседневной речи.

Когда-то слова такого рода называли portmanteau words. В наши дни такое понятие встретить почти невозможно, так как значение слова portmanteau, в котором оно выступало в данном словосочетании, сейчас отсутствует. Раньше это слово имело значение "чемодан для транспортировки одежды" (французский язык), некий аналог современного кофра. Особенность его была в том, что он крепился на петлях и мог открываться в обе стороны — именно из-за этого свойства его и ассоциировали с этими словами (блендами). Ведь они тоже при желании могут быть развернуты до исходных слов, как налево, так и направо. Правда не у всех и не всегда это получается… :)

Возьмем небольшой список примеров слов — блендов; попробуем догадаться об их значении:

Absotively, airtorial, brunch, cablegram, cameracature, cheeriodical, chortle, cigaroot, crocogator, dumbfound, guesstimate, infancipate, newtopia, Oxbridge, smog, twinight, windoor, wordfacturer.

Некоторые из них наверняка оказались Вам знакомы (smog, dumbfound, cablegram, Oxbridge). А остальные, возможно, вызвали трудность в понимании. Так давайте посмотрим на то, из каких слов "родились" эти бленды, давайте "откроем portmanteau":

Absotively = absolutely + positively;

= absolutely + positively; airtorial = air + editorial;

= air + editorial; brunch = breakfast + lunch;

= breakfast + lunch; cablegram = cable + telegram;

= cable + telegram; cameracature = camera + caricature;

= camera + caricature; cheeriodical = cheer + periodical;

= cheer + periodical; chortle = chuckle + snort;

= chuckle + snort; cigaroot = cigarette + cheroot;

= cigarette + cheroot; crocogator = crocodile + alligator;

= crocodile + alligator; dumbfound = dumb + confound;

= dumb + confound; guesstimate = guess + estimate;

= guess + estimate; infancipate = infant + anticipate;

= infant + anticipate; newtopia = new + utopia;

= new + utopia; Oxbridge = Oxford + Cambridge;

= Oxford + Cambridge; smog = smoke + fog;

= smoke + fog; twinight = twilight + night;

= twilight + night; windoor = window + door;

= window + door; wordfacturer = word + manufacturer.

Таким образом, Вы смогли увидеть, что бленды могут быть образованы из абсолютно разных слов. Только нужно хорошо понимать, что существует разница между сложными словами и блендами. Сложные слова состоят обычно либо из двух целых слов (basketball, rainfall), либо из префикса и полного слова (megamall, hypertext); тогда, как бленд, в свою очередь, состоит из частей слов, что уже было показано выше.

Итак, надеюсь, Вам удалось проникнуться идеей "блендаризации" и Вы в полной мере сможете разнообразить свой язык этим необычным и красочным способом словообразования, а может быть, и стать прародителем новых, широкоупотребительных блендов.