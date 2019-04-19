Все мы знаем, что язык очень похож на живой организм: он зарождается, живет, постоянно меняется и даже умирает. И в течение жизни язык претерпевает изменения, касающиеся всех сторон его существования. Но самыми яркими и, пожалуй, интересными являются изменения в области лексикологии.
Сегодня мы с Вами посмотрим на одно из увлекательнейших явлений словообразования. Речь пойдет о блендах (blends).
Бленд — это способ словообразования, получивший распространение в английском языке только в двадцатом веке, хотя, как утверждают некоторые ученые, появился он задолго до девятнадцатого века.
Этот способ заключается в слиянии двух слов в одно. Получившееся образование включает в себя лексические значения обоих слов, из которых оно возникло. Обычно новая единица речи (собственно, сам бленд) состоит из начальной части одного слова — донора и конечной части другого. Благодаря такому способу словообразования в языке появилось огромное количество новых и очень емких слов, которые теперь мы можем встретить в сфере политики, рекламы, средствах массовой информации, а так же в повседневной речи.
Когда-то слова такого рода называли portmanteau words. В наши дни такое понятие встретить почти невозможно, так как значение слова portmanteau, в котором оно выступало в данном словосочетании, сейчас отсутствует. Раньше это слово имело значение "чемодан для транспортировки одежды" (французский язык), некий аналог современного кофра. Особенность его была в том, что он крепился на петлях и мог открываться в обе стороны — именно из-за этого свойства его и ассоциировали с этими словами (блендами). Ведь они тоже при желании могут быть развернуты до исходных слов, как налево, так и направо. Правда не у всех и не всегда это получается… :)
Возьмем небольшой список примеров слов — блендов; попробуем догадаться об их значении:
Absotively, airtorial, brunch, cablegram, cameracature, cheeriodical, chortle, cigaroot, crocogator, dumbfound, guesstimate, infancipate, newtopia, Oxbridge, smog, twinight, windoor, wordfacturer.
Некоторые из них наверняка оказались Вам знакомы (smog, dumbfound, cablegram, Oxbridge). А остальные, возможно, вызвали трудность в понимании. Так давайте посмотрим на то, из каких слов "родились" эти бленды, давайте "откроем portmanteau":
- Absotively = absolutely + positively;
- airtorial = air + editorial;
- brunch = breakfast + lunch;
- cablegram = cable + telegram;
- cameracature = camera + caricature;
- cheeriodical = cheer + periodical;
- chortle = chuckle + snort;
- cigaroot = cigarette + cheroot;
- crocogator = crocodile + alligator;
- dumbfound = dumb + confound;
- guesstimate = guess + estimate;
- infancipate = infant + anticipate;
- newtopia = new + utopia;
- Oxbridge = Oxford + Cambridge;
- smog = smoke + fog;
- twinight = twilight + night;
- windoor = window + door;
- wordfacturer = word + manufacturer.
Таким образом, Вы смогли увидеть, что бленды могут быть образованы из абсолютно разных слов. Только нужно хорошо понимать, что существует разница между сложными словами и блендами. Сложные слова состоят обычно либо из двух целых слов (basketball, rainfall), либо из префикса и полного слова (megamall, hypertext); тогда, как бленд, в свою очередь, состоит из частей слов, что уже было показано выше.
Итак, надеюсь, Вам удалось проникнуться идеей "блендаризации" и Вы в полной мере сможете разнообразить свой язык этим необычным и красочным способом словообразования, а может быть, и стать прародителем новых, широкоупотребительных блендов.
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